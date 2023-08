Newcastle – Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 27.08.2023

Unser Newcastle - Liverpool Tipp zum Premier League Spiel am 27.08.2023 lautet: Im Spitzenspiel sehen wir keinen Favoriten, tendieren aber zu einem defensiv geführten Match mit weniger als 3,5 Toren.

Gegen Manchester City konnten sich die Magpies bei Schlussmann Nick Pope bedanken, dass am Ende nur eine 0:1-Niederlage auf der Anzeigetafel stand. Im Spiel nach vorne war bei den Gästen viel Stückwerk. Liverpool drehte kürzlich einen 0:1-Rückstand gegen Bournemouth in ein 3:1. Da die Reds dominierten, war es ein absolut verdienter Sieg.

Wie die Wettanbieter sehen wir keinen Favoriten und tendieren viel mehr zu einem defensiv geführten Match mit weniger als 3,5 Toren zu einer Quote von 1,67 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Newcastle vs Liverpool auf „Unter 3,5 Tore“:

Newcastle bestritt mehr als zwei Drittel der Heimspiele der vergangenen Premier-League-Saison mit 3 oder weniger Toren.

13 der letzten 20 Liga-Auswärtsspiele der Reds endeten mit weniger als 3,5 Toren.

Beide Mannschaften trennten sich in 6 der jüngsten 8 Aufeinandertreffen im St. James Park mit 3 oder weniger Treffern.

Newcastle vs Liverpool Quoten Analyse:

In Bezug auf 1X2-Wetten halten sich die Wettanbieter recht bedeckt und bringen anhand der Newcastle Liverpool Wettquoten keinen Favoriten zum Vorschein, wobei den Hausherren aus dem Nordosten des Landes aufgrund des Heimrechts leichte Vorteile eingeräumt werden. Eine Tatsache, die anhand einer Quote von 2,20 für den Heimsieg bestätigt wird.

Die Gäste aus Liverpool bringen im Erfolgsfall den bis zu dreifachen Wetteinsatz mit sich. Im Falle einer Punkteteilung ist hingegen mit dem bis zu 3,75-fachen Wetteinsatz zu rechnen. Wer dennoch eine Newcastle Liverpool Wette auf diesem Markt spielen möchte, könnte eine Gratiswette nutzen, um sein Verlustrisiko zu minimieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Newcastle vs. Liverpool Prognose: Bringt das Gipfeltreffen einen Gewinner hervor?

Für die Magpies hat die Premier-League-Saison stark begonnen. Auf heimischem Boden sprang gegen Aston Villa ein verdienter 5:1-Kantersieg heraus. Maßgeblich am Erfolg beteiligt war Alexander Isak, der mit zwei Treffern glänzte.

Am zweiten Spieltag ist den Mannen von Trainer Eddie Howe jeglicher Offensivdrang gegen den amtierenden Meister Manchester City abhandengekommen. Mit dem knappen 0:1 war der Saudi-Klub noch sehr gut bedient.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Vor allem defensiv gaben die Schwarz-Weißen in der vergangenen Spielzeit eine sehr gute Figur ab und haben mit Manchester City die wenigsten Gegentore zugelassen (33). Beinahe 50 Prozent der Ansetzungen im St. James Park endeten ohne Gegentor.

Mehr als 150 Millionen Euro investierten die Magpies in neue Spieler. Der teuerste Neuzugang war Sandro Tonali, der für 64 Millionen vom AC Mailand kam. Die letzte nationale Meisterschaft (1927) bzw. der Pokalgewinn (1955) liegen in weiter Vergangenheit. Ob die Gier in dieser Saison gestillt werden kann, wird sich herausstellen.

Liverpool mangelte es in der vergangenen Spielzeit an der notwendigen Konstanz, um oben mitzuspielen bzw. sich für die Champions League zu qualifizieren. Platz 5 stellte zumindest das Ticket für die Europa League sicher.

Newcastle - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Newcastle: 0:1 Manchester City (PL, A), 5:1 Aston Villa (PL, H), 1:1 Chelsea (PL, A), 0:0 Leicester (PL, H), 4:1 Brighton (PL, H).

Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:1 Bournemouth (PL, H), 1:1 Chelsea (PL, A), 4:4 Southampton (PL, A), 1:1 Aston Villa (PL, H), 3:0 Leicester (PL, A).

Letzte Spiele Newcastle vs. Liverpool: 0:2 (PL, H), 1:2 (PL, A), 0:1 (PL, H), 1:3 (PL, A), 1:1 (PL, A).

Nachdem der erste Matchday beim FC Chelsea ein glückliches 1:1 mit sich brachte, konnten zuletzt mit einem 3:1 gegen Bournemouth drei Punkte gesammelt werden. In der Ferne legten die Mannen von Trainer Jürgen Klopp in der letzten Saison Probleme an den Tag und gewannen weniger als ein Drittel der Paarungen (6S, 5U 8N). Satte sieben der insgesamt 19 Auswärtspartien gingen ohne eigenen Treffer über die Bühne.

Als einer der Gründe für das Verpassen der Champions-League-Qualifikation galt die schwache Ausbeute an Punkten auf gegnerischem Boden. Das bisher einzige Fernduell in dieser Saison bei Chelsea endete mit weniger als 2,5 Toren. Der von uns getestete Wettanbieter Interwetten rechnet diesmal aber nicht mit zwei oder weniger Toren und bietet diesbezüglich eine Quote von 2,70.

Unser Newcastle – Liverpool Tipp: Unter 3,5 Tore

Beide Mannschaften gehören zur Elite im englischen Vereinsfußball und rechnen sich Chancen auf die Champions-League-Ränge aus.

Sowohl Eddie Howe als auch Jürgen Klopp präferieren das 4-3-3 als Spielsystem. Wenngleich die Magpies als auch die Reds offensiv brandgefährlich sind, geht dieser Umstand im Regelfall nicht auf Kosten der Defensive.