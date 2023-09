Newcastle - Manchester City Tipp, Prognose, Quote | 27.09.2023

Newcastle geht mit breiter Brust ins Duell mit Manchester City. Mit 8:0 schossen die Magpies Tabellenschlusslicht Sheffield United aus dem Stadion. Dabei trafen gleich acht verschiedene Spieler. Mit den Skyblues reist jedoch ein ganz anderes Kaliber in den altehrwürdigen St. James‘ Park. Im ersten Saison-Duell gewann am 2. Spieltag Manchester City knapp mit 1:0 gegen Newcastle, wobei der Sieg durchaus höher hätte ausfallen können und sich Newcastle kaum gefährliche Torraumszenen herausspielen konnte.

Darum tippen wir bei Newcastle vs Manchester City auf „Sieg Manchester City“:

Newcastle vs Manchester City Quoten Analyse:

Newcastle vs Manchester City Prognose: Kann Manchester City die weiße Weste bewahren?

Die Citizens grüßen mal wieder von der Tabellenspitze, nichts Neues aus England also. Die Mannen von Cheftrainer Pep Guardiola gewannen bisher fast jedes Pflichtspiel in der noch jungen Saison, nur das relativ unbedeutende Community Shield Finale wurde im Elfmeterschießen gegen Arsenal London verloren.

Auch in dieser Saison ist in der Offensive der Skyblues vor allem auf einen Spieler Verlass: Erling Haaland! Der Norweger schoss in der vergangenen Saison in 53 Pflichtspielen extrem starke 52 Tore und steht auch in dieser Saison in neun Pflichtspielen bei acht Treffern.