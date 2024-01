Newcastle - Manchester City Tipp, Prognose, Quote|13.1.24

Unser Newcastle - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 13.01.2024 lautet: Newcastle ging kürzlich im englischen Oberhaus dreimal in Serie leer aus und hat im Wett Tipp heute auch gegen den englischen Meister keinen leichten Stand.

Newcastle bewegt sich auf Abwegen und musste zuletzt in der obersten englischen Spielklasse drei Niederlagen am Stück akzeptieren. Dabei war die Konkurrenz, mal abgesehen von Liverpool (2:4), mit Nottingham (1:3) und Luton Town alles andere als überwältigend. Man City überwand seine Durststrecke von vier sieglosen Begegnungen (3U, 1N) und holte jüngst zehn Punkte in vier PL-Duellen.

Darum tippen wir bei Newcastle vs Manchester City auf „Sieg Manchester City & Über 1,5 Tore“:

Newcastle vs Manchester City Quoten Analyse:

Die schlechten Leistungen der Gastgeber aus dem Nordosten Englands sind auch den Wettanbietern nicht entgangen. Diese lassen die Gäste aus Manchester am Drei-Weg-Markt als Favoriten erkennen und bewerten den Auswärtssieg mit einer durchschnittlichen Quote von 1,55.

Newcastle - Manchester City Statistik & Bilanz:

Manchester City gewann im vergangenen Jahr mit der Meisterschaft, der Königsklasse und dem FA Cup drei Titel. In dieser Saison fällt es jedoch schwer, die Gier nach weiteren Erfolgen aufrechtzuerhalten. Derzeit reicht es in der Tabelle hinter Liverpool und Aston Villa nur für Rang 3. Der Rückstand auf den Spitzenreiter ist bereits auf fünf Punkte angewachsen. Zuletzt zeichnete sich jedoch mit zehn Punkten aus vier Liga-Begegnungen ein deutlicher Aufwärtstrend ab.

Vor allem in der Fremde hinterlassen die Recken von Trainer Pep Guardiola einen bleibenden Eindruck und übernehmen die Rolle des auswärtsstärksten Premier-League-Klubs. 60 Prozent der Paarungen auf gegnerischem Boden wurden siegreich gestaltet (1U, 3N). Hinter Tottenham (22) besticht Manchester City mit 21 Toren durch die beste Offensive in den Stadien der Gegner.

Wenngleich Newcastle in der Sommerpause mehr als 150 Millionen Euro in neue Spieler investiert hat, tut sich das Team von Trainer Eddie Howe schwer, an die Leistungen des Vorjahres anzuknüpfen. Der Abwärtstrend dürfte sich gegen die auswärtsstarken Schützlinge von Pep Guardiola fortsetzen. Nach 90 Minuten wird vermutlich die vierte PL-Niederlage am Stück zu Buche stehen. Der Direktvergleich bestätigt diese Vermutung. Man City gewann nämlich elf der vergangenen 17 Spiele im St. James Park (4U, 2N).