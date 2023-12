Newcastle - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 02.12.2023

Unser Newcastle - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 02.12.2023 lautet: Erik ten Hag steht mit den Red Devils vor einer schwierigen Aufgabe. Manchester United verlor die letzten beiden Spiele gegen die Magpies ohne einen eigenen Treffer zu erzielen. Das hat Auswirkungen auf unseren Wett Tipp heute.

In den vergangenen Wochen atmeten die Red Devils erleichtert auf. Gegen die Konkurrenten Fulham, Luton Town und Everton fuhr Manchester United drei Zu-Null-Siege in Serie ein. Das brachte die Gäste zurück auf Tuchfühlung zu den Top 4. Zu Gast bei Newcastle erwartet die Schützlinge von Erik ten Hag ein Realitäts-Check. Die Magpies gewannen in ihrem St. James Park zwei der letzten drei Heimspiele ohne Gegentor.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen: Nein“ mit einer Quote von 2,15 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Newcastle vs Manchester United auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Beide Mannschaften beendeten 38 Prozent ihrer Ligaspiele ohne Gegentor.

Newcastle (1,1 Gegentore pro Spiel) und Manchester United (1,2) zählen zu den 5 besten Defensiven der Premier League.

Nur 33 Prozent der Gastauftritte der Red Devils endeten mit Toren für beide Mannschaften.

Newcastle vs Manchester United Quoten Analyse:

Ein 2:0-Sieg im letzten Liga-Duell sowie der anknüpfende 3:0-Erfolg im League Cup bringen die Magpies in die Position, erstmals seit Januar 1922 drei Pflichtspielsiege in Serie gegen Manchester United feiern zu können. Gelingt Newcastle der Heimsieg, wartet auf euch eine maximale Wettquote von 1,97.

Drei Premier-League-Siege in Folge führten die Red Devils zurück in die Verlosung um die ersten vier Plätze. Auswärts sammelte Manchester United durchschnittlich mehr Punkte (2,00) als im Old Trafford, weshalb Siegquoten bis 3,80 eine Gratiswette ohne Einzahlung sinnvoll erscheinen lassen.

Newcastle vs Manchester United Prognose: Ausschlaggebende Defensive

Zufrieden sind die Red Devils mit der bisherigen Saison nicht, aber es bahnt sich ein Wandel an. Zuletzt feierte Erik ten Hag mit seiner Mannschaft drei Zu-Null-Siege in Serie. Dabei muss die Qualität der Konkurrenz (Fulham, Luton Town, Everton) berücksichtigt werden, doch es zeigt die positive Entwicklung der vergangenen Wochen.

Zwei 1:0-Siege (Fulham, Luton Town) und ein 3:0-Sieg über Everton machen zwei Dinge deutlich: Die Offensive der Red Devils blieb bisher hinter ihren Erwartungen, während die Defensive die Basis für den Erfolg ist. Unter der Woche bekam der Aufschwung in der Champions League trotz 2:0- und 3:1-Führung beim 3:3 gegen Galatasaray Istanbul erneut einen Knacks. In diesem Fall reichten drei Tore nicht zum vollen Erfolg.

Zurück zur Premier League: Genau 50 Prozent der bisherigen Auswärtsspiele beendete Manchester United ohne Gegentor. Allerdings ging das Team aus dem Old Trafford auch in 23 Prozent der Ligaspiele ohne eigenen Torjubel vom Feld. Ein Tor auf beiden Seiten fiel nur in einem Drittel der Spieltage (33 Prozent).

Mickrige 1,2 Tore pro Spiel sind gerade so ausreichend für den zwölften Rang im Ligavergleich. Auf der anderen Seite stehen 1,2 Gegentore pro Spieltag für die fünftbeste Defensive der Premier League.

Newcastle - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Newcastle: 1:1 PSG (A), 4:1 Chelsea (H), 0:2 Bournemouth (A), 0:2 Dortmund (A), 1:0 Arsenal (H).

Letzte 5 Spiele Manchester United: 3:3 Galatasaray (A), 3:0 Everton (A), 1:0 Luton (H), 3:4 Kopenhagen (A), 1:0 Fulham (A).

Letzte 5 Spiele Newcastle vs. Manchester United: 3:0 (A), 2:0 (H), 0:2 (A), 0:0 (A), 1:1 (H).

Des Weiteren endeten die vergangenen vier direkten Duelle der Tabellennachbarn ohne Treffer auf beiden Seiten. Zuletzt entschieden die Magpies zwei Aufeinandertreffen ohne Gegentor für sich. Das könnte in diesem Vergleich erneut der Fall sein, denn Newcastle behielt in 57 Prozent der bisherigen Heimspiele eine weiße Weste. Über die gesamte Saison betrachtet, ließ die Mannschaft von Eddie Howe nicht mehr als 1,1 Gegentore im Schnitt zu. Damit liegen die Gastgeber hauchdünn vor den Gästen aus Manchester auf Platz 4.

Im Gegensatz zu den Red Devils (21,5 xGA) stimmen die erwartbaren Gegentreffer der Hausherren mit den gezeigten Leistungen überein (13,9 xGA). Nur Arsenal (10,6 xGA) und Manchester City (11,8 xGA) waren in dieser Hinsicht besser. An den ersten 13 Spieltagen bestritt Newcastle sieben Heimspiele, von denen die Magpies in sechs Partien als Sieger vom Feld gingen. Eine Quote von 1,95 bei Interwetten für einen „Sieg Newcastle“ ist in unseren Augen eine Überlegung wert. Im Optimalfall baut ihr den Interwetten Bonus ein.

Unser Newcastle - Manchester United Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Newcastle gewann die letzten fünf Premier-League-Heimspiele allesamt mit einem Torverhältnis von 12:1. Manchester United muss sich mit drei Liga-Siegen in Folge bei einem Torverhältnis von 5:0 ebenfalls nicht verstecken. Wir erwarten zwei starke Defensiven, wobei mindestens eine Mannschaft ohne Gegentor vom Feld geht.