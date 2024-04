Newcastle – Tottenham Tipp, Prognose, Quoten | 13.04.2024

Unser Newcastle - Tottenham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 13.04.2024 lautet: Beide Konkurrenten holten kürzlich sieben Punkte aus drei Spielen und präsentieren sich auf der Höhe. Unser Wett Tipp heute räumt dennoch Newcastle leichte Vorteile ein.

Newcastle meldete sich nach dem Aus im FA Cup mit starken Leistungen in der Premier League zurück. Am vergangenen Wochenende sprang beim FC Fulham ein knapper 1:0-Triumph heraus. Tottenham eroberte mit einem 3:1-Sieg über Nottingham Forest Platz 4 und darf vorerst von der Champions-League-Teilnahme träumen.

In unserem Wett Tipp heute sehen wir die heimstarken Schützlinge aus Newcastle vorne, ohne dabei ein Remis mit mindestens zwei Toren auszuschließen. Für „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ serviert Bet3000 eine Quote von 1,75.

Darum tippen wir bei Newcastle vs Tottenham auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Newcastle verlor nur 2 der jüngsten 14 PL-Heimspiele (9S, 3U).

Tottenham setzte sich nur in einem der vergangenen 6 Auswärtsspiele im englischen Oberhaus durch (3U, 2N).

Unabhängig vom Austragungsort brachten die letzten 8 Aufeinandertreffen mehr als 1,5 Tore mit sich.

Newcastle vs Tottenham Quoten Analyse:

Am Wettmarkt „1x2″ legen sich die Wettanbieter auf keinen Favoriten fest und halten sich somit sämtliche Optionen offen. In der Hinrunde verbuchten die Spurs einen deutlichen 4:1-Erfolg auf heimischem Boden. Wer erneut eine Handicap-Wette (-1) anstrebt, darf sich in der Happybet Sportwetten App über den vierfachen Wetteinsatz freuen.

Sehr deutlich fällt jedoch die Tendenz am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ aus. Die Bookies gehen von mindestens drei Treffern aus. Absolut verständlich, da die letzten vier direkten Aufeinandertreffen im St. James Park zu mindestens vier Toren führten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Newcastle vs. Tottenham Prognose: Revanchiert sich Newcastle für die Hinspiel-Pleite?

Newcastle hat sich viel für die Saison vorgenommen, legte aber mit drei Niederlagen an den ersten vier Spieltagen einen Fehlstart hin. Über die gesamte Spielzeit hinweg mangelte es den Magpies an der notwendigen Konstanz, um vorne mitzuspielen.

Zuletzt gab es jedoch mit zwei Siegen und einem Remis allen Grund zur Freude. Dennoch reicht es derzeit in der Tabelle nur für Rang 8. Der Rückstand auf die internationale Zone ist bereits auf 13 Punkte angewachsen.

Sofern der Saison etwas Positives abgewonnen werden soll, könnte dies die bisherige Heimbilanz sein. Zehn der insgesamt 14 Erfolge kamen nämlich im St. James Park zum Vorschein (3U, 3N). Keines der letzten fünf Heimduelle ging verloren. Der Angriff legte zu Hause einen gehörigen Zug zum gegnerischen Gehäuse an den Tag und erzielte pro Heimspiel im Schnitt 2,44 Treffer.

Nur Liverpool und Aston Villa waren im eigenen Stadion treffsicherer. Defensiv läuft bei weitem nicht alles rund. 20 Gegentore in 16 Heimspielen untermauern diese Tatsache. 81 Prozent der Ansetzungen vor heimischer Kulisse brachten mindestens zwei Tore mit sich.

Newcastle - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Newcastle: 1:0 FC Fulham (A), 1:1 FC Everton (H), 4:3 West Ham (H), 0:2 Manchester City (A), 2:3 FC Chelsea (A)

Letzte 5 Spiele Tottenham: 3:1 Nottingham Forest (H), 1:1 West Ham (A), 2:1 Luton Town (H), 0:3 FC Fulham (A), 4:0 Aston Villa (A)

Letzte Spiele Newcastle vs. Tottenham: 1:4 (A), 6:1 (H), 2:1 (A), 1:5 (A), 2:3 (H)

Bei den Spurs reichte es im Vorjahr mit Superstar Harry Kane, der den Klub in Richtung FC Bayern verlassen hat, nur für Rang 8. 31 Spiele später schnuppert der zweifache englische Meister ohne seinen einstigen Kapitän sogar an der Königsklasse und belegt derzeit Platz 4. Die CL-Teilnahme ist aber keineswegs in Stein gemeißelt. Immerhin liegt der erste Verfolger Aston Villa punktgleich auf der Lauer und wartet nur auf einen Aussetzer der Lilywhites.

Diese wirkten zuletzt gefestigt und mussten nur eines der letzten sechs PL-Duelle mit einer Niederlage abschreiben. Neben dem 0:3 beim FC Fulham konnten vier Siege und ein Remis eingefahren werden. Auswärts haben die Spurs aber Federn gelassen und holten nur einen Triumph in den vergangenen sechs Begegnungen (3U, 2N). Übungsleiter Ange Postecoglou agiert gerne im 4-2-3-1. Eine Formation, die für Torraumszenen sorgt. Satte 65 Treffer wurden in 31 Spielen erzielt. 31 Tore kamen in der Fremde zum Vorschein.

Auswärts zeigten sich nur Arsenal (37) und Man City (33) treffsicherer. Mit 24 Gegentoren hat die Viererkette in der Fremde Luft nach oben. Mehr als 70 Prozent der Partien auswärts im englischen Oberhaus endeten mit drei oder mehr Treffern. Wer von einem Schützenfest mit mehr als 4,5 Treffern ausgeht, darf sich teilweise über mehr als den dreifachen Wetteinsatz freuen. Zur Absicherung bietet sich eine Freiwette ohne Einzahlung an.

Unser Newcastle – Tottenham Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Das Kräftemessen zwischen den Magpies und den Spurs ist auch das Duell der beiden Torjäger Alexander Isak (Newcastle) und Heung-min Son (Tottenham). Beide erzielten 15 Tore und wollen den Offensivdrang im direkten Duell untermauern. Aufgrund des Heimrechts favorisieren wir die Gastgeber aus dem Norden. Am Ende könnten in einem engen Spiel, in dem das Remis nicht auszuschließen ist, Nuancen für den Unterschied sorgen.