Newcastle - Tottenham Tipp, Prognose & Quoten | 23.04.2023

Unser Newcastle - Tottenham Tipp zum Premier-League-Spiel am 23.04.2023 lautet: Must-Win-Game für die Spurs. Im Gegensatz zu Newcastle hat Tottenham ein Spiel mehr absolviert und liegt drei Punkte dahinter. Können sie die beste Defensive der Liga knacken?

Das letzte Wochenende würden beide Mannschaften am liebsten in die Tonne treten. Newcastle bekam von Unai Emery und den Villans eine 0:3-Packung. Bedeutend besser lief es für die Lilywhites nicht: Sie gaben gegen Bournemouth eine 1:0-Führung aus der Hand und unterlagen am Ende mit 2:3. Das Spiel der Magpies schieben wir in die Kategorie „Ausnahme“ und erwarten eine Steigerung. In diesem Duell gehen wir von Unter 2,5 Toren aus und spielen via NeoBet eine 1,96-Quote.

Darum tippen wir bei Newcastle vs Tottenham auf „Unter 2,5 Tore“:

Newcastle beeindruckt mit der besten Defensive der Liga (24).

Die Gastgeber beendeten 57 Prozent ihrer Heimspiele ohne Gegentor und 71 Prozent unter 2,5 Treffer im Spiel.

Laut erwartbaren Gegentoren hat Tottenham eine Top-6-Verteidigung (39,18 xGA).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Newcastle vs Tottenham Quoten Analyse:

Die Vereinigung aus Antonio Conte und den Spurs ist Geschichte. Seit seinem Abgang sitzt Christina Stellini als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie der Lilywhites. Nur ein Sieg aus seinen vier Spielen als Cheftrainer deutet auf keine großartige Steigerung der Gäste hin.

Im kommenden Vergleich sind die Spurs gefordert. Es gibt das direkte Duell mit den viertplatzierten Magpies. Die Quoten für einen Auswärtssieg liegen bei NeoBet (den Testbericht findet ihr hier) zwischen 4,05 und 4,33. Umgekehrt gelten die Spieler von Newcastle mit Quoten bis zu 1,87 als Favorit.

Newcastle vs Tottenham Prognose: „Die beste Abwehr der Liga“

Vor dem gegnerischen Kasten haben die Magpies mehr Schwierigkeiten, als es für ein Team unter den vier besten Mannschaften der Premier League üblich ist. Trotz einer Rate von 30 Prozent ohne eigenen Treffer ist die Qualifikation zur Königsklasse möglich. Das ist erstaunlich, denn die 30 Prozent stehen für den höchsten Wert der oberen Tabellenhälfte.

Somit dürfte die Frage nach den Stärken der Hausherren schnell geklärt sein. Newcastle kassierte die wenigsten Treffer aller Teams (24) und verhinderte in 43 Prozent der Saisonspiele ein Gegentor.

Zu Hause steigt dieser Wert auf 57 Prozent der Begegnungen an. Wie nicht anders zu erwarten, enden ihre Heimspiele im Schnitt unter 2,5 Toren (2,29 Tore pro Heimspiel).

Vor der überraschend deutlichen 0:3-Niederlage gegen die aufstrebenden Villans sorgten Eddie Howe und seine Profis für sechs Siege am Stück. Die eigene Form ist gut und im St. James Park sahen die Fans der Toons zuletzt zwei Dreier in Folge.

Callum Wilson und Alexander Isak gehören zu den Schlüsselspielern der Offensive. Erstgenannter war in seinen vergangenen neun Spielen als Starter an acht Treffern direkt beteiligt (6 Tore, 2 Assists). Sein Sturm-Kollege Alexander Isak erzielte fünf Treffer in seinen vorherigen sechs Einsätzen.

Newcastle - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Newcastle: 0:3 Aston Villa (A), 2:1 Brentford (A), 5:1 West Ham (A), 2:0 Manchester United (H), 2:1 Nottingham (A).

Letzte 5 Spiele Tottenham: 2:3 Bournemouth (H), 2:1 Brighton (H), 1:1 Everton (A), 3:3 Southampton (A); 3:1 Nottingham (H).

Letzte 5 Spiele Newcastle vs. Tottenham: 2:1 (A), 1:5 (A), 2:3 (H), 2:2 (H), 1:1 (A)

In Nordlondon bangen die Spurs um die Qualifikation für die Champions League. Die Totts spielen eine durchwachsene Saison, in der sie mal wieder von Harry Kane abhängig sind. Der Angreifer erzielte 23 Saisontreffer und brachte pro 90 Minuten 0,75 Bälle im gegnerischen Gehäuse unter.

Ohne seine Treffer würden die Lilywhites im Niemandsland der Tabelle versinken und hätten keinerlei Hoffnung auf die Champions-League-Qualifikation. Unter Christian Stellini erspielten sich die Spurs nur einen Sieg aus vier Partien.

Auswärts schienen die Spurs in den vergangenen Wochen jegliches Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten verloren zu haben. Seit vier Gastauftritten wartet Tottenham auf einen Dreier.

Zudem gehört Tottenham zu den Spätstartern der Saison. Harry Kane und seine Mannschaftskameraden erzielten 64 Prozent ihrer Tore im zweiten Spielabschnitt - Liga-Höchstwert. Die Magpies stehen im zweiten Durchgang äußerst stabil: Sie kassierten nach der Pause die wenigsten Gegentore der Premier League (13).

Unser Newcastle - Tottenham Tipp: Unter 2,5 Tore

Natürlich denken Spurs-Fans gerne an die vergangenen Duelle mit den Toons zurück. Vier der vorherigen fünf Vergleiche im St. James Park gingen an die Gäste aus London. Ebenso erzielten die Lilywhites in den vorherigen 16 Auftritten auf dem Platz der Magpies mindestens einen Treffer. In dieser wichtigen Begegnungen gehen wir jedoch von einer torarmen Partie aus. Anhänger der Gäste sollten lieber darauf setzen, dass sich die realen Gegentore der Spurs (45) den erwartbaren Gegentreffern anpassen (39,18).