Newcastle - Wolverhampton Tipp, Prognose, Quoten|2.3.2024

Unser Newcastle - Wolverhampton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 02.03.2024 lautet: Begegnungen von Newcastle sind in dieser Spielzeit die torreichsten der Premier League (99 Treffer), weshalb unser Wett Tipp heute auch in diese Richtung geht.

Die Zuschauer der letzten Newcastle-Partien kamen aus dem Staunen kaum noch heraus. Acht Liga-Begegnungen in Serie enthielten mindestens vier Treffer. Das Torverhältnis von 54:45 wird in der Summe von keinem Liga-Konkurrenten übertroffen. Problematisch aus Sicht der Magpies ist die verschwundene Heimstärke. Newcastle wartet im St. James Park seit vier PL-Spielen auf einen Dreier. Wolverhampton reist extrem formstark an das Nordufer der Tyne, gewann drei der letzten vier Liga-Spiele und will erstmals seit Oktober 2021 wieder gegen die Gastgeber siegen. Die Defensive der O‘Neil-Elf ist jedoch ausbaufähig.

Unser Wett Tipp heute: „Newcastle Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,70 bei Tipwin.

Darum tippen wir bei Newcastle vs Wolverhampton auf „Newcastle Über 1,5 Tore“:

Newcastle erzielte durchschnittlich 2,1 Tore pro Spieltag (5.).

Newcastle erzielte nach dem Jahreswechsel in allen drei Liga-Heimspielen Über 1,5 Tore.

Newcastle zählt mit 48,9 erwartbaren Treffern zu den fünf besten Offensiven der Premier League (5.).



Newcastle vs Wolverhampton Quoten Analyse:

Spektakel ist in dieser Phase der Newcastle-Saison garantiert. Unter der Woche qualifizierten sich die Magpies dank eines 5:4-Sieges im Elfmeterschießen gegen Blackburn für das Pokal-Viertelfinale. Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte gewannen die Magpies ein Elfmeterschießen im FA Cup.

Trägt dieser positive Moment die Magpies zum ersten Liga-Heimsieg seit Mitte Dezember, erhaltet ihr dafür auch in den Sportwetten Apps Siegquoten bis 1,95. Wolverhampton könnte den Hausherren einen Strich durch die Rechnung machen, selbst wenn die maximale Wettquote von 3,70 nicht danach klingen mag.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Newcastle vs Wolverhampton Prognose: Ein Spiel ohne Defensive

Bis zum 17. Spieltag der Saison las sich die Heimbilanz der Magpies mit sieben Siegen aus acht Partien bei nur einer Niederlage wie eine einzige Erfolgsgeschichte. Von dieser Story ist in den letzten Begegnungen nicht mehr viel übrig geblieben.

Newcastle verzettelte sich im St. James Park zuletzt in Revolverhelden-Duellen, die jeweils mindestens vier Tore in der Partie boten, aber keinen Heimsieg mehr einbrachten (2U, 2N). Tore waren, wie so oft in dieser Saison, nicht das Problem. Die Defensive hingegen schon.

Innerhalb der vorangegangenen acht Liga-Partien kassierte Newcastle 23 Gegentore. Von fehlendem Spielglück kann nicht die Rede sein, wie 47,3 erwartbare Gegentore in dieser Saison (16.) aufzeigen.

Die Mannschaft von Eddie Howe lässt sich auf ein Spiel mit dem Feuer ein. Dabei vertrauen die Gastgeber auf ihre eigene Offensive, die zu den besten der Premier League zählt. Mit 2,1 Treffern pro Spieltag (5.) können nur die wenigsten Liga-Konkurrenten mithalten.

Newcastle - Wolverhampton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Newcastle: 5:4 n.E. Blackburn (A), 1:4 Arsenal (A), 2:2 Bournemouth (H), 3:2 Nottingham (A), 4:4 Luton (H).

Letzte 5 Spiele Wolverhampton: 1:0 Sheffield United (H), 2:1 Tottenham (A), 0:2 Brentford (H), 4:2 Chelsea (A), 3:4 Manchester United (H).

Letzte 5 Spiele Newcastle vs. Wolverhampton: 2:2 (A), 2:1 (H), 1:1 (A), 1:0 (H), 1:2 (A).



Hier raten wir ebenfalls, einen Moment innezuhalten und die erwartbaren Tore zu studieren. Diese belegen eine Qualität im Angriff, die nicht vom Zufall bestimmt wird. Newcastle erspielte sich im Laufe der Saison Torchancen im Wert von 48,9 xG (5.).

Alexander Isak (10 Tore) ist der beste Torschütze im Team von Howe. Den wichtigsten Part übernimmt vermutlich jedoch ein anderer: Kieran Trippier. Der Rechtsverteidiger bereitete ligaweit die meisten Tore vor (10 Assists) und seine Standards sind eine Waffe. Nur Arsenal (18) und Everton (15) waren bisher nach ruhenden Bällen effektiver als Newcastle (11).

Zu Hause erzielten die Magpies in 62 Prozent ihrer Liga-Partien über 1,5 Treffer. Das ist gegen die Wolves erneut möglich, selbst wenn die Gäste sechs ihrer vergangenen neun PL-Spiele gewinnen konnten. Der Grund: Wolverhampton ist in der Hintermannschaft anfällig und erlaubte 43,7 erwartbare Gegentore (14.).

Ein weiteres Torspektakel ist im St. James Park nicht ausgeschlossen. Die letzten acht Partien der Magpies enthielten jeweils mindestens vier Treffer. Setzt ihr bei Tipwin auf eine erneute Begegnung mit „Über 3,5 Toren“, gehört euch eine Quote von 2,40.

Unser Newcastle - Wolverhampton Tipp: Newcastle Über 1,5 Tore

Durchschnittlich fielen im St. James Park in dieser Saison 3,62 Tore pro Spiel. Der Großteil dieser Treffer ging auf die Kappe der Magpies (31:16 Tore), die im eigenen Stadion mehr als zwei Treffer pro Begegnung auf die Anzeigetafel brachten (2,38). Wolverhampton hat eine unterdurchschnittliche Verteidigung und in 46 Prozent der Auswärtsspiele mindestens zwei Gegentore hingenommen.