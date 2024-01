Newport County - Manchester United Tipp, Prognose, Quoten

Unser Newport County - Manchester United Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 28.01.2024 lautet: Davon ausgehend, dass United nicht mit der A-Elf startet, gehen wir in unserem Wett Tipp heute von Toren auf beiden Seiten aus.

Im Sechzehntelfinale des FA Cups bekommt es Manchester United am Sonntag mit Newport County zu tun. Auswärts beim Viertligisten ist der englische Rekordmeister natürlich der haushohe Favorit. Deshalb darf man auch davon ausgehen, dass die Red Devils ein wenig rotieren werden. Doch auch eine bessere B-Elf Uniteds sollte in diesem Match keine echten Probleme bekommen. So oder so halten wir einen (Ehren-)Treffer des Außenseiters aber nicht für ausgeschlossen.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,24 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Newport County vs Manchester United auf „Beide Teams treffen“:

Newport hat in 14 der letzten 15 Pflichtspiele getroffen.

Man United kassierte in 9 der letzten 11 Pflichtspiele Gegentore.

Die Red Devils könnten hier einige Spieler schonen.



Newport County vs Manchester United Quoten Analyse:

Wenig überraschend lohnt sich ein Tipp auf einen Auswärtssieg der Gäste nicht. Bei Quoten von höchstens 1,08 für Wetten auf Manchester United frisst die Wettsteuer in vielen Fällen den Gewinn bereits fast vollständig auf. Wer auf Newport setzt, könnte mit einem erfolgreichen Tipp aus 10 Euro Einsatz ganze 400 Euro machen.

Empfehlen können wir Wetten in Richtung des Außenseiters aber nicht und zwar selbst dann nicht, wenn man dafür zum Beispiel die NEObet Freiwette ohne Einzahlung nutzt. Diese lässt sich ohne Frage sinnvoller verwenden. Die Wette „Beide Teams treffen“ ist genauso eine Option wie „Über 3,5 Tore“. Letztere bringt allerdings geringere Quoten von bis zu 1,70.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Newport County vs Manchester United Prognose: Außenseiter bekommt seine Chancen

Die Gastgeber von Newport County gehen dieses ungleiche Duelle mit einem gewissen Selbstbewusstsein an. Immerhin haben sie ihre letzten drei Pflichtspiele alle gewonnen. Darunter war auch das Wiederholungsspiel in der dritten Runde des FA Cups beim Fünftligisten Eastleigh (3:1).

Weiter rückblickend sind die Exiles sogar seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen, von denen sie vier gewannen. Wer jetzt aber denkt, dass Man United hier auf einen starken Viertligisten trifft, der irrt. Denn in der Tabelle der League Two steht Newport County nur auf Rang 14. Elf der 13 Teams auf den Rängen davor haben zudem eines bis zwei Spiele weniger absolviert.

Aber: In der Formtabelle der letzten fünf Spieltage stehen die Ironsides mit einer 3-2-0-Bilanz und 8:4 Toren auf dem zweiten Platz. Insofern hat Newport aktuell durchaus einen Lauf und kann zurecht ohne jegliche Angst oder Ähnliches in das kommende Duell gehen. Zu Hause hat County in dieser Saison auch nur zwei von 14 Ligaspielen verloren.

Seit insgesamt sieben Pflichtspielen auf heimischem Rasen ist Newport ungeschlagen. In diesen letzten sieben Heimpartien konnte Port auch immer treffen. Auch wenn man Heim- und Auswärtsspiele zusammennimmt, dann konnte der Underdog zuletzt in sieben Partien in Folge treffen. Weiter zurückblickend traf der Viertligist in 14 der letzten 15 Pflichtspiele.

Newport County - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Newport County: 1:0 Wrexham (H), 3:1 Eastleigh (A), 1:0 Doncaster Rovers (A), 1:1 Eastleigh (H), 1:1 Sutton United (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:2 Tottenham (H), 2:0 Wigan (A), 1:2 Nottingham Forest (A), 3:2 Aston Villa (H), 0:2 West Ham (A)

Letzte Spiele Newport County vs Manchester United: -



Insofern gibt es durchaus Gründe für den Tipp „Beide Teams treffen“, den ihr ganz bequem über die NEObet App platzieren könnt. Bei Quoten deutlich über 2,00 hat diese Wette für uns jedenfalls Value, zumal Manchester United zuletzt auch selten den Kasten sauber hielt. In nur zwei ihrer letzten elf Pflichtspiele hielten die Red Devils hinten die Null. Sie erreichten das Sechzehntelfinale durch einen 2:0-Erfolg bei Drittligist Wigan Athletic. Es war einer von nur zwei Siegen in den letzten acht Pflichtspielen und der erste in der Fremde, nachdem United zuvor fünfmal in Folge auswärts nicht gewinnen konnte und drei dieser Partien verlor.

In der Premier League hinkt der englische Rekordmeister den eigenen Erwartungen weit hinterher. Auf Rang 8 stehend hat er acht Punkte Rückstand auf den 5. Platz, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt. Gerade einmal 24 Treffer erzielte United in den bisherigen 21 PL-Spielen. Aus den letzten vier Auswärtsspielen in der Premier League holte Man United nur einen glücklichen Punkt beim torlosen Remis bei Spitzenreiter Liverpool. Nur ein einziges Tor konnten die Red Devils in ihren letzten vier Liga-Auswärtspartien erzielen. Von daher: Sie sind am Sonntag Favorit, aber eine Gala sollte man hier nicht erwarten.

Unser Newport County - Manchester United Tipp: „Beide Teams treffen“

Man United war in der Vergangenheit für viele aus eigener Sicht negative Überraschungen zuständig. Doch bei einem Viertligisten sollten sich die Red Devils durchsetzen. Wir glauben jedoch nicht an einen Kantersieg der Gäste. Ein 3:1 oder 4:1 für den Favoriten sind für uns realistische Ergebnisse. Mit zunehmender Zeit, wenn die Red Devils dann gewechselt haben, steigt für uns die Wahrscheinlichkeit auf einen Ehrentreffer des Underdogs.