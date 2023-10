Niederlande – Frankreich Tipp, Prognose, Quoten | 13.10.23

Unser Niederlande - Frankreich Tipp zum EM Quali Spiel am 13.10.2023 lautet: Im Topspiel der Gruppe B sehen wir keinen Favoriten, gehen aber von mehr als 2,5 Toren aus.

Die Niederlande hatten mit Irland kürzlich keinen leichten Gegner vor der Brust und zeigten Moral. Ein zeitiger Rückstand wurde durch Cody Gakpo vom Elfmeterpunkt egalisiert. Nach dem Seitenwechsel sorgte der Hoffenheimer Wout Weghorst für den Führungstreffer. Frankreich knüpfte im Testspiel gegen Deutschland nicht an die souveränen Leistungen der EM-Quali an und musste eine 1:2-Niederlage hinnehmen.

In einem engen Match zwischen zwei großen Fußballnationen sehen wir keinen Anwärter auf den Sieg, tendieren aber mit „Über 2,5 Toren“ zu drei oder mehr Treffern. Bwin stellt eine Quote von 1,87 in Aussicht.

Darum tippen wir bei Niederlande vs Frankreich auf „Über 2,5 Tore“:

Die Elftal bestritt bisweilen alle 4 Qualifikationsspiele mit jeweils mindestens 3 Toren.

Les Bleus trafen in 3 der 5 Begegnungen der EM-Quali mindestens doppelt.

4 der letzten 6 direkten Duelle beider Kontrahenten endeten mit mehr als 2,5 Toren.

Niederlande vs Frankreich Quoten Analyse:

Sofern das Augenmerk zum klassischen Drei-Weg-Markt gerichtet wird, lässt sich kein klarer Favorit auf den Sieg erkennen. Die Bookies tendieren zu einer Ansetzung auf Augenhöhe. Nicht zwingend nachvollziehbar, da Frankreich sechs der letzten sieben Kräftemessen für sich entschied. Eine Niederlande Frankreich Wettquote von durchschnittlich 2,20 für den Auswärtssieg könnte sich als lukrativ herausstellen.

Die Gastgeber bringen im Falle eines Triumphs den bis zu 3,2-fachen Wetteinsatz mit sich. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ halten sich die Bookies bedeckt. Wer einen risikofreien Tipp für seine Niederlande Frankreich Wetten anstrebt, könnte eine Freiwette ohne Einzahlung zur Umsetzung nutzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Niederlande vs. Frankreich Prognose: Müssen die Niederlande um die EM-Teilnahme zittern?

An zehn EM-Endrunden haben die Niederländer bisweilen teilgenommen. Der größte Erfolg war 1988 der Titelgewinn gegen die damalige UdSSR. Bei der EURO 2020 gestaltete sich die Gruppenphase mit drei Siegen sehr souverän. Im Achtelfinale zog die Elftal gegen Tschechien überraschend den Kürzeren.

Mal abgesehen von der vernichtenden 0:4-Auftaktniederlage gegen Frankreich spielten die Mannen von Trainer Ronald Koeman eine souveräne EM-Qualifikation und fuhren zuletzt drei Siege gegen Gibraltar (3:0), Griechenland (3:0) und Irland (2:1) ein. Gemeinsam mit Griechenland bahnt sich ein heißer Fight um Rang 2 an.

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Auf heimischem Boden legten die Oranje starke Leistungen an den Tag und blicken auf zwei EM-Quali-Siege. Beide Erfolge endeten mit mehr als 2,5 Toren und brachten zudem keinen Gegentreffer mit sich.

Frankreich spielt eine starke Qualifikation und zeigt nach fünf Ansetzungen weiterhin eine weiße Weste auf. Satte 15 Punkte wanderten auf das Konto der Elf von Trainer Didier Deschamps. Mit sechs Zählern Vorsprung auf den Tabellendritten aus Griechenland ist die EM-Qualifikation bei nur noch drei ausstehenden Spieltagen beinahe fix.

Niederlande - Frankreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Niederlande: 2:1 Irland (A), 3:0 Griechenland (H), 2:3 Italien (H), 2:4 n.V. Kroatien (H), 3:0 Gibraltar (H).

Letzte 5 Spiele Frankreich: 1:2 Deutschland (A), 2:0 Irland (H), 1:0 Griechenland (H), 3:0 Gibraltar (A), 1:0 Irland (A).

Letzte Spiele Niederlande vs. Frankreich: 0:4 (A), 2:0 (H), 1:2 (A), 0:4 (A), 0:1 (H).

Offensiv zündeten Les Bleus nicht immer ein Feuerwerk, legten aber mit elf Toren in fünf Spielen ein gewisses Maß an Abschlussstärke an den Tag. Mehr als ein Drittel sämtlicher Tore gehen auf das Konto von Kylian Mbappé (4). Lediglich in beiden Begegnungen mit Irland blieb dem 24-jährigen Mittelstürmer ein Treffer verwehrt. Im Hinspiel mit der Elftal traf er doppelt.

Defensiv stehen die Franzosen wie der Fels in der Brandung und haben kein Gegentor in der Qualifikation zugelassen. Die beiden Auswärtsspiele führten in Irland (1:0) und Gibraltar (3:0) zu zwei Erfolgserlebnissen.

Einziger Wermutstropfen für den WM-Finalisten war die Testspielniederlage gegen die DFB-Auswahl. Unter „Kurzzeittrainer“ Rudi Völler wirkten die Deutschen bis in die Haarspitzen motiviert und hatten zudem das Quäntchen Glück auf ihrer Seite. Neukunden dürfen sich bei Bwin auf eine risikofreie Wette freuen. Der Bwin Gutschein kann direkt für den Niederlande Frankreich Tipp in der Gruppe B genutzt werden.

Unser Niederlande – Frankreich Tipp: Über 2,5 Tore

Beim Match zwischen den Niederlanden und Frankreich ist Spannung vorprogrammiert. Wenngleich die Franzosen im Zuge der Qualifikation besser dastehen, werden sie gerade nach der Testspiel-Pleite gegen Deutschland alles daran setzen, wieder einen Sieg einzufahren. Sieben Siege in den vergangenen acht Kräftemessen machen Mut.

Die Oranje ihrerseits müssten im Falle einer Niederlage vielleicht sogar um die EM 2024 in Deutschland bangen. Beide Konkurrenten zeichnen sich durch erstklassige Offensivreihen aus und blicken auf 8 (Niederlande) bzw. 11 Tore (Frankreich).