Niederlande - Irland Tipp, Prognose & Quoten | 18.11.2023

Unser Niederlande - Irland Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 18.11.2023 lautet: Mit Blick auf die Tabellensituation zielt unser Wett Tipp heute auf einen Handicap-Sieg der Niederländer gegen Irland ab.

Mit einem Dreier kann den Niederländern Platz 2 in der EM-Qualifikationsgruppe B niemand mehr nehmen. Gibt es keinen Sieg, kommt es am nächsten Dienstag zum Fernduell um den zweiten Platz mit Griechenland. Dieses Szenario will man umgehen und vor den heimischen Fans das Ticket für die Europameisterschaft vorzeitig lösen. Die Aufgabe ist eine dankbare. Denn die Gäste aus Irland haben ihrerseits keine Chance mehr auf Rang 2.

Insofern erwarten wir einen ungefährdeten und letztlich auch deutlichen Sieg von Oranje und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Niederlande mit Handicap -1″ mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Niederlande vs Irland auf „Sieg Niederlande HC -1″:

Die Niederlande haben zu Hause 9 der letzten 10 Qualifikationsspiele für eine WM oder EM mit mindestens 2 Toren Unterschied gewonnen.

Irland hat nur die beiden Gruppenspiele gegen Gibraltar gewonnen und die anderen 5 Partien verloren.

Das Hinspiel entschieden die Oranje auswärts mit 2:1 für sich.

Niederlande vs Irland Quoten Analyse:

Auch die Wettanbieter erwarten hier eine klare Angelegenheit zugunsten der Gastgeber. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es nicht nennenswerte Quoten von höchstens 1,20. Ein Tipp auf einen Auswärtserfolg der Iren wird dagegen mit Wettquoten bis 21,00 belohnt. Selbst die „Doppelte Chance X2″ wirft noch Werte bis 5,50 ab.

Eine Wette in Richtung der Gäste können wir allerdings nicht empfehlen. Anders sieht es bei Wetten auf einen Handicap-Sieg der Niederlande aus. Ein 3:0 wie gegen Gibraltar und Griechenland halten wir für möglich. Bei Interwetten gibt es für einen Tipp auf einen Heimsieg mit Handicap -2 eine Quote von 2,55. Hierfür würde sich der Interwetten Bonus anbieten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Niederlande vs Irland Prognose: Oranje lässt nichts anbrennen

Ein Sieg fehlt den Niederlanden noch für die erfolgreiche Qualifikation für die EM im kommenden Jahr. Mit vier Siegen und zwei Niederlagen gegen Spitzenreiter Frankreich belegt die Elftal Platz 2 vor den punktgleichen Griechen, die allerdings schon ein Spiel mehr absolviert haben. Den bei Punktgleichheit entscheidenden direkten Vergleich haben die Niederlande gewonnen.

Mitte Oktober gewannen sie auch das Rückspiel bei den Griechen durch ein spätes Elfmetertor in der Nachspielzeit mit 1:0. Damit könnte sich die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman am Samstag sogar eine Pleite leisten. Am nächsten Dienstag müsste sie dafür gegen Gibraltar gewinnen, das aktuell punkt- und torlos am Tabellenende steht.

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Nichtsdestotrotz will man die Quali natürlich vor den heimischen Fans feiern und zu Hause gab es abgesehen von der 1:2-Pleite gegen die Franzosen bislang zwei klare 3:0-Erfolge gegen Griechenland und eben Gibraltar.

Die Heimpleite gegen die Equipe Tricolore war die einzige in den letzten zehn Heimspielen der Niederlande in Qualifikationen für eine Europa- oder Weltmeisterschaft. Die anderen neun Heim-Partien in Qualis für die beiden großen Turniere hat die Elftal alle gewonnen und zwar alle mit mindestens zwei Toren Vorsprung.

Niederlande - Irland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Niederlande: 1:0 Griechenland (A), 1:2 Frankreich (H), 2:1 Irland (A), 3:0 Griechenland (H), 2:3 Italien (H)

Letzte 5 Spiele Irland: 4:0 Gibraltar (A), 0:2 Griechenland (H), 1:2 Niederlande (H), 0:2 Frankreich (A), 3:0 Gibraltar (H)

Letzte 5 Spiele Niederlande vs Irland: 2:1 (A), 1:1 (A), 4:0 (A), 0:1 (H), 0:1 (N)

Die Gäste aus Irland spielten eine enttäuschende Qualifikation. Gegen Fußballzwerg Gibraltar gab es zwar zwei klare Erfolge mit 3:0 zu Hause und 4:0 auf neutralem Boden im portugiesischen Faro. Das war es dann aber auch. Die anderen fünf Qualifikationsspiele haben die Iren allesamt verloren. In den übrigen fünf Partien gegen Griechenland, Frankreich und die Niederlande erzielten „The Boys in Green“ zudem nur zwei magere Törchen. Es ist nicht davon auszugehen, dass sie in ihrem letzten Quali-Spiel noch einmal groß auftrumpfen. Von ihren letzten sechs Pflichtspielen in einem fremden Land haben sie nur jenes gegen Gibraltar für sich entschieden.

Vier der übrigen fünf Partien, unter anderem in Armenien oder Schottland, wurden verloren. Wir können uns vorstellen, dass die Gäste hier zu einem besseren Sparringspartner verkommen könnten und wären nicht überrascht, wenn die Niederlande jede der beiden Hälften für sich entscheiden würden. Den Tipp „Niederlande gewinnt beide Hälften“ kann man zum Beispiel bei Oddset online abgeben. Aktuell erhält man hierfür eine Quote von 2,30. Die Ergebnisse aus den letzten direkten Duellen sind, da sich die beiden vor dem Hinspiel zuletzt im Jahr 2016 und davor 2006 begegneten, nicht wirklich aussagekräftig.

Unser Niederlande - Irland Tipp: Sieg Niederlande HC -1

An einem Heimerfolg der Elftal sollte es keine Zweifel geben. Für die Iren, die außer gegen Gibraltar alle anderen fünf Partien verloren haben, geht es um absolut nichts mehr. Die Holländer haben neun ihrer letzten zehn Qualifikationsspiele für eine WM oder EM, die sie zu Hause bestritten haben, mit mindestens zwei Toren Unterschied gewonnen. Das sollte auch am Samstag das Mindeste der Gefühle sein.