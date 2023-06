Niederlande - Italien Tipp, Prognose & Quoten | 18.06.2023

Unser Niederlande - Italien Tipp zum Spiel um Platz der Nations League am 18.06.2023 lautet: In einer Partie mit mindestens drei Toren schaffen es beide Teams auf die Anzeigetafel.

Im niederländischen Enschede bestreiten Holland und Italien das Spiel um Platz drei in der Nations League 2022/2023. Eigentlich wollte Oranje als Gastgeber den Titel holen, doch dieser Zug ist bereits abgefahren. Zum Trost soll es nun wenigstens den dritten Platz geben, den sich die Italiener in der letzten Ausgabe dieses Wettbewerbs holten und den sie natürlich auch gerne verteidigen würden. Wir entscheiden uns für den Tipp „Beide treffen & Über 2,5 Tore“. Hierfür gibt es bei Bet-at-home eine Quote von 1,97.

Darum tippen wir bei Niederlande vs Italien auf „Beide treffen & Über 2,5 Tore“

In den letzten 5 Länderspielen Hollands gab es mindestens 3 Tore.

Italien hat in 7 der letzten 8 Länderspiele getroffen.

In den letzten sechs Partien des Final Four trafen beide Teams und es gab mindestens 3 Tore.

Niederlande vs Italien Quoten Analyse:

Auf der Suche nach einem Sportwetten Bonus wird man auch bei Bet-at-home fündig. Der Buchmacher sieht in diesem Duell die Holländer leicht vorne. Die anderen Wettanbieter auf dem Markt sehen das auch so, allerdings zeugen Quoten von bis zu 2,30 für Wetten auf einen Sieg von Oranje eben nicht von der ganz großen Favoritenstellung.

Mit einem erfolgreichen Tipp auf Italien kann man seinen Einsatz in etwa verdreifachen. Von Toren auf beiden Seiten gehen die Bookies aus, was an Wettquoten um 1,60 für das „Beide treffen“ deutlich wird. Auch mindestens drei Tore halten sie für wahrscheinlicher als höchstens zwei Treffer. Die entsprechenden Quoten liegen bei 1,74 bzw. 2,00.

Niederlande vs Italien Prognose: Munteres Hin und Her

Nach dem verlorenen Endspiel gegen Portugal bei der Erstaustragung 2018/2019 wollten sich die Niederlande im eigenen Land eigentlich zum ersten Mal den Titel in der UEFA Nations League krallen. Im Halbfinale des Final Four sah es zur Halbzeit auch gut aus. Mit 1:0 führte die Elftal gegen Kroatien und hatte alle Trümpfe in der Hand.

Doch im zweiten Durchgang war Oranje zunächst nicht mehr so aktiv, was sich schließlich fast schon in der regulären Spielzeit gerächt hätte. Die Kroaten drehten die Partie und erst der in der 85. Minute eingewechselte Noa Lang brachte die Holländer quasi mit der letzten Aktion in der Nachspielzeit in die Verlängerung.

Doch in dieser war es der Gegner, der nochmal aufdrehte, sodass die Niederlande am Ende mit 2:4 den Kürzeren zogen und somit die dritte Niederlage in den letzten vier Länderspielen kassierten. Die einzige Ausnahme in diesem Zeitraum war der 3:0-Erfolg in der Qualifikation für die EM 2024 gegen Gibraltar.

Das Duell mit dem Fußballzwerg ausgenommen, kassierte die Elftal in den letzten vier Länderspielen insgesamt elf Gegentreffer (ohne Elfmeterschießen). Interessant: Bevor Oranje diese drei Schlappen in den letzten vier Spielen kassierte, war die Nationalelf in 19 aufeinanderfolgenden Länderspielen ungeschlagen geblieben und hatte 14 gewonnen.

Niederlande - Italien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Niederlande: 2:2, 2:4 n.V. Kroatien (UNL, H), 3:0 Gibraltar (EMQ, H), 0:4 Frankreich (EMQ, A), 2:2 n.V., 5:6 n.E. Argentinien (WM, N), 3:1 USA (WM, N)

Letzte 5 Spiele Italien: 1:2 Spanien (UNL, N), 2:0 Malta (EMQ, A), 1:2 England (EMQ, H), 0:2 Österreich (Test, A), 3:1 Albanien (Test, A)

Letzte 5 Spiele Niederlande vs Italien: 1:1 (UNL, A, 2020), 0:1 (UNL, H, 2020), 1:1 (Test, A, 2018), 1:2 (Test, H, 2017), 0:2 (Test, A, 2014)

Auch Italien hatte sich für das Halbfinale des Final Four viel vorgenommen. Schließlich ging es gegen Spanien, gegen das man schon im Halbfinale der letzten Ausgabe 2020/2021 mit 1:2 den Kürzeren zog. In diesem Fall hieß es: Geschichte wiederholt sich, denn auch am Donnerstag verlor die Squadra Azzurra mit diesem Ergebnis.

Ein frühes Gegentor in der dritten und ein später Gegentreffer in der 88. Minute besiegelten die Niederlage der Italiener, die damit genauso wie die Niederländer drei ihrer letzten vier Länderspiele verloren haben. Wie bei der Elftal gab es auch für Italien in diesem Zeitraum nur einen Sieg gegen einen Fußballzwerg und zwar gegen Malta im Rahmen der EM-Quali (2:0).

Diesen Erfolg ausgenommen, kassierte Italien in jedem seiner letzten drei Länderspiele genau zwei Gegentore. Selbst zeigte sich der Europameister zuletzt aber auch treffsicher. In sieben der letzten acht Partien konnte die Squadra Azzurra den Ball im gegnerischen Kasten unterbringen.

Gegen die Niederlande hat Italien eine positive Bilanz. Von bisher 23 Duellen gingen zehn an die Italiener und nur drei an Oranje. Zuletzt verlor eine italienische Auswahl vor ziemlich genau 15 Jahren eine Begegnung mit der Elftal. Seit sieben Aufeinandertreffen sind die Azzurri ungeschlagen. Es gab allerdings auch nur drei Siege und vier Remis.

Unser Niederlande - Italien Tipp: Beide treffen & Über 2,5 Tore

Seit der letzten Ausgabe der Nations League konnten in allen sechs Partien des Final Four die jeweiligen Teams treffen und in jedem dieser sechs Spiele gab es auch mindestens drei Tore. Vier dieser sechs Begegnungen endeten mit einem 2:1. Das ist ein Ergebnis, das wir uns auch in diesem Duell vorstellen können, wobei wir beiden Mannschaften den Sieg zutrauen.