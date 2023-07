Niederlande - Portugal Tipp, Prognose & Quoten | 23.07.2023

Unser Niederlande - Portugal Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 23.07.2023 lautet: Nach einer enttäuschenden EM 2022 will die Niederlande bei der WM 2023 wieder an alte Erfolge anknüpfen. Im Auftaktspiel gegen Portugal spricht schon mal vieles für einen Auftaktsieg.

Schon bei der EM 2022 wurden die Niederlande und Portugal in die gleiche Gruppe gelost. Die „Leeuwinnen“ führten nach einer Viertelstunde mit 2:0, kassierten aber kurz nach der Pause den Ausgleich. Am Ende sicherte sich Oranje mit einem 3:2 doch noch den Sieg und zog auch in die nächste Runde ein, während die Damen aus dem Süden Europas mit nur einem Punkt aus drei Spielen und 4:10 Toren nach der Vorrunde wieder die Koffer packen musste. Wie endet nun das Duell bei der WM 2023? Wir spielen mit einer Quote von 1.66 bei Bet-at-home die Wette „Sieg Niederlande & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Niederlande vs Portugal auf „Sieg Niederlande & Über 1,5 Tore“:

Die Niederlande konnte 7 von 8 Duellen gegen Portugal gewinnen.

Die Selecao nimmt an ihrer ersten WM teil.

Das Torverhältnis zwischen beiden Nationen spricht mit 23:9 klar für Oranje.

Niederlande vs Portugal Quoten Analyse:

In der Gruppe E treffen die Niederlande und Portugal auch noch auf den großen Turnierfavoriten USA. So zählt im Kampf ums Achtelfinale jeder Punkt. Oranje wird in der FIFA-Weltrangliste auf Rang 8 geführt, während die „Selecao“ mit Platz 21 die beste Platzierung der Verbands-Geschichte erreicht hat.

Für die Fußball-Buchmacher sind die „Leeuwinnen“ bei der Niederlande vs Portugal Prognose mit Siequoten im Schnitt von 1.47 klar favorisiert. Für einen Erfolg der Iberer gibt es für Sportwetten Tipper durchschnittliche Quoten von 6.08.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Niederlande vs Portugal Prognose: Bringt der Ex-Van-Gaal-Assistent Oranje wieder in die Spur?

Bei der letzten WM 2019 in Frankreich fuhr die Niederlande als amtierender Europameister zur Endrunde und zog schließlich auch ins Finale ein, wo man allerdings gegen die USA mit 0:2 verlor. Oranje zählt nun nicht zu den Favoriten bei der Frauen WM 2023. Das hat vor allem mit dem Vakuum auf dem Trainerstuhl zu tun. Seit Erfolgstrainerin Sarina Wiegman zu der englischen Frauen-Nationalmannschaft gewechselt ist, suchen die Verantwortlichen einen Nachfolger, der das Team zurück in die Erfolgs-Spur bringt.

Der Engländer Mark Parsons führte die „Leeuwinnen“ zwar ins Viertelfinale der EM 2022, wurde aber nach dem Aus gegen Frankreich (0:1) entlassen. Seit dem vergangenen Herbst darf sich der ehemalige Wolfsburg-Coach und Van-Gaal-Assistent Andries Jonker als neuer Übungsleiter versuchen. Der neue Trainer hat der Auswahl wieder mehr Selbstbewusstsein vermittelt. Das Ticket für die WM löste man mit 6 Siegen, 2 Remis und 31:3 Toren in der Gruppe C. Die letzten beiden Testspiele vor der Endrunde gegen Polen (4:1) und Belgien (5:0) glückten.

Für Europameisterschaften hatte sich Portugal schon zweimal qualifiziert (2017, 2022). Dort blieb die „Selecao“ aber mit nur 1 Sieg aus 6 Spielen immer in der Gruppenphase hängen. Nun hat es die Mannschaft aus dem Süden Europas zum ersten Mal zu einer WM geschafft. Der Weg dorthin war aber lang. Zunächst sicherten sich die Damen von Coach Francisco Neto in der Gruppe H mit 7 Siegen, 1 Remis, 2 Pleiten und 26:9 Toren den zweiten Platz hinter Deutschland.

Dann erreichte Portugal über Belgien und Island die Playoffs gegen den CAF-Vertreter Kamerun. Die Mannschaft wird schon seit 9 Jahren von Trainer Neto betreut und erntet nun so langsam die ersten Früchte. Von September 2022 bis Februar 2023 feierte die Auswahl acht Siege am Stück. Diese Serie endete dann mit einem 1:2 gegen Japan. In den letzten drei Testspielen vor der WM gegen Wales (1:1), England (0:0) und die Ukraine (2:0) blieb die „Selecao“ dann wieder ungeschlagen.

Niederlande - Portugal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Niederlande: 5:0 Belgien (H), 4:1 Polen (H), 0:1 Deutschland (H), 4:0 Österreich (A), 1:2 Österreich (H)

Letzte 5 Spiele Portugal: 2:0 Ukraine (H), 0:0 England (A), 1:1 Wales (H), 1:2 Japan (H), 2:1 Kamerun (H)

Letzte 5 Spiele Niederlande vs Portugal: 3:2 (H), 3:2 (H), 7:0 (A), 2:1 (A), 4:1 (H)

Von 8 Duellen gegen die Niederlande konnte Portugal nur eines gewinnen. Dieser historische Erfolg kam im Dezember 2001 mit einem 2:1-Heimsieg in der Quali für die WM 2003 zustande. Die anderen 7 Vergleiche gingen alle an die „Leeuwinnen“. Auch das Torverhältnis in diesen 7 Partien spricht mit 22:7 klar für Oranje.

Der Wert „2,5 Tore“ wurde dabei nur einmal verpasst. Zudem klingelte es lediglich in zwei Spielen nicht auf beiden Seiten. Bei der Frage, wer Torschützenkönigin bei der WM wird, steht Katja Snoeijs (Everton) nicht unter den Top 10. Bei Buchmacher Betway steht sie im Spiel gegen Portugal mit einer Quote von 2.20 aber an erster Stelle.

Unser Niederlande - Portugal Tipp: Sieg Niederlande & Über 1,5 Tore

Die Niederlande zählen zurecht bei der WM 2023 nicht zu den absoluten Topfavoriten. Die Chancen aufs zweite Achtelfinal-Ticket neben den USA in der Gruppe E stehen dank der Qualität im Kader und einem typischen niederländischen 4-3-3 aber gut. Portugal dürfte zum Auftakt kein Stolperstein für Oranje werden. Dafür sind die WM-Debütantinnen einfach nicht stark genug. Dabei dürfen die Zuschauer auch auf einige Treffer hoffen.