Niederlande - Schottland Tipp, Prognose, Quoten|22.3.2024

Unser Niederlande - Schottland Sportwetten Tipp zum Freundschaftsspiel am 22.03.2024 lautet: Die Elftal gehört bei der EURO 2024 zum erweiterten Favoritenkreis. Im Wett Tipp heute sind die Oranje auch zurecht im Testspiel gegen die Bravehearts favorisiert.

Am 14. Juni wird die Europameisterschaft 2024 in der Allianz Arena von München mit dem Duell zwischen Deutschland und Schottland eröffnet. So haben die Bravehearts noch knapp drei Monate, um sich für die Endrunde in Form zu bringen. Auf diesem Weg bekommen es die Briten am Freitag mit einem anderen EM-Teilnehmer zu tun. In Amsterdam trifft man auf die Auswahl der Niederlande. Laut den Wettquoten sind die Gäste aber die Außenseiter.

Wir schätzen dieses Matchup genauso ein und spielen mit einer Quote von 1,78 bei Bwin die Wette „Sieg Niederlande & Über 1,5 Tore“.

* Aus lizenzrechtlichen Gründen sind Sportwetten auf Testspiele ohne DFB-Beteiligung derzeit nicht erlaubt, in Österreich jedoch schon.

Darum tippen wir bei Niederlande vs Schottland auf „Sieg Niederlande & Über 1,5 Tore“:

Die Oranje sind seit 65 Jahren ohne Heimpleite gegen die Briten

Schottland wartet seit 21 Jahren und fünf Duellen auf einen Sieg gegen die Oranje

Die Bravehearts sind seit 5 Länderspielen ohne Sieg

Niederlande vs Schottland Quoten Analyse:

Beim Blick auf die Weltrangliste ergibt sich eine recht deutliche Ausgangslage. Hier steht Holland auf einem tollen 6. Platz. Die Bravehearts werden dagegen nur auf Rang 34 des FIFA-Rankings geführt.

Ein Heimsieg bei der Niederlande vs Schottland Prognose wird demnach von den PayPal Wettanbietern lediglich mit Quoten im Schnitt von 1,45 bezahlt. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Briten durchschnittliche Quoten von 7,02.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Niederlande vs Schottland Prognose: Unter Koeman zu altem Glanz?

In einer Gruppe mit Frankreich war den Niederlanden die Qualifikation für die EM 2024 nicht leichtgefallen. Doch am Ende hatten die Oranje nur die zwei Duelle gegen „Les Bleus“ verloren (0:4, 1:2). Alle anderen Konkurrenten konnte man bezwingen, auch wenn manche Siege wie das 1:0 in Griechenland oder das 1:0 daheim gegen Irland ein hartes Stück Arbeit waren. Am Ende reichten 18 Punkte und 17:7 Tore für den zweiten Platz, fünf Zähler vor den Griechen.

Die Teilnahme an der Endrunde wurde erst am vorletzten Spieltag klargemacht. Seit der Rückkehr von Bondscoach Ronald Koeman konnten die Niederländer auch mit dem vierten Platz in der Nations League 2022/23 einen weiteren Achtungserfolg landen. Der Kader ist natürlich weiterhin mit viel Qualität bestückt. Zu den Stars gehören vor allem Kapitän van Dijk (Liverpool) und Aké (Man City). Barca-Profi Frenkie de Jong verpasst die beiden Länderspiele gegen Schottland und Deutschland verletzungsbedingt.

Steve Clarke hat sich in die schottischen Fußball-Annalen eingetragen. Er führte Schottland als erster Coach zu zwei EM-Turnieren in Folge. Dieser Erfolg war Balsam auf die Seele der Fans, hatten die Bravehearts vor der EM 2021 doch letztmals bei der WM 1998 an einem großen Turnier teilgenommen. Nun träumen die Briten auch bei der kommenden Endrunde von einem besseren Abschneiden. Im Sommer vor zwei Jahren schied die Mannschaft mit nur einem Punkt nach der Gruppenphase gleich wieder aus.

Unter Clarke spielen die Schotten mutiger nach vorne, können sich aber trotzdem auf ihre solide Defensive verlassen. In der Quali für die EURO 2024 feierten die Bravehearts überraschende Siege gegen Spanien (2:0) und Norwegen (2:1). Eine Niederlage setzte es nur zu Gast bei der „Furia Roja“ (0:2). So löste die Mannschaft das Endrunden-Ticket als souveräner Zweiter. Star des Teams ist Scott McTominay (Manchester United). Seit fünf Länderspielen sind die Schotten allerdings ohne Sieg.

Niederlande - Schottland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Niederlande: 6:0 Gibraltar (A), 1:0 Irland (H), 1:0 Griechenland (A), 1:2 Frankreich (H), 2:1 Irland (A)

Letzte 5 Spiele Schottland: 3:3 Norwegen (H), 2:2 Georgien (A), 1:4 Frankreich (A), 0:2 Spanien (A), 1:3 England (H)

Letzte 5 Spiele Niederlande vs Schottland: 2:2 (H), 1:0 (A), 1:0 (A), 3:0 (H), 6:0 (H)

Die Niederländer führen den direkten Vergleich gegen Schottland nach 19 Länderspielen mit neun Siegen und fünf Remis an. Fünfmal gingen die Bravehearts als Gewinner vom Feld. Drei der vier Erfolge feierten die Schotten in Testspielen. Seit November 2003 und einem 1:0 daheim in der EM-Quali warten die Briten aber auf einen Sieg gegen die Elftal. Die einzigen beiden Erfolge auf niederländischem Boden stammen aus den Jahren 1938 und 1959.

Beide Teams kamen in den acht Spielen der EM-Quali auf ein ähnliches Torverhältnis (17:7 und 17:8). So könnte der Tipp „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ durchaus Sinn machen. Dafür gibt es bei Betway eine Quote von 1,78. Vor einer Wette bei diesem Anbieter solltet ihr euch den Betway Bonus sichern. Hier bekommt ihr 100 Prozent auf die erste 3er Kombiwette bis zu 100 Euro zurück.

Unser Niederlande - Schottland Tipp: Sieg Niederlande & Über 1,5 Tore

Ein Tipp bei einem Testspiel ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Aber schaut man auf die Qualität und den Heimvorteil, sind die Gastgeber zurecht die klaren Favoriten. In Amsterdam und so kurz vor dem EM-Start zählt vor allem ein Sieg. Zudem dürfen die Zuschauer auch auf Tore hoffen. Denn die Elftal sucht in ihrem 4-3-3 immer den Weg zum Tor. Die Bravehearts spielen unter ihrem aktuellen Trainer auch meistens mutig nach vorne.