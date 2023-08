Niederlande - Südafrika Tipp, Prognose & Quoten | 06.08.2023

Unser Niederlande - Südafrika Tipp zum Frauen WM 2023 Achtelfinale am 06.08.2023 lautet: Der erste südafrikanische Sieg bei einer Frauen-Weltmeisterschaft hat die Banyana Banyana unmittelbar ins Achtelfinale geführt. Bisher hat der Außenseiter stets für torreiche Begegnungen gesorgt.

Die vermeintlichen Underdogs haben sich bei dieser Frauen-Weltmeisterschaft der Elite sichtbar angenähert. Südafrika gehört zu den großen Überraschungen des Turniers. In drei absolvierten Gruppenspielen ging die Banyana Banyana kein einziges Mal torlos vom Feld.

Wie nicht anders zu erwarten, favorisieren die Buchmacher einen Sieg der niederländischen Auswahl. Die Leeuwinnen schoben sich durch einen 7:0-Kantersieg gegen Vietnam an die Spitze der Gruppe E. Unser Tipp: „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,85 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Niederlande vs Südafrika auf „Beide treffen“:

Alle 3 Gruppenspiele Südafrikas endeten mit Toren für beide Mannschaften.

Die Leeuwinnen gaben 7,67 Torschüsse pro Spiel ab (3.).

Die beiden letzten direkten Duelle (2022, 2019) lieferten beiden Mannschaften einen Anlass zum Jubeln.

Niederlande vs Südafrika Quoten Analyse:

Die Favoritenrolle des WM-Finalisten von 2019 wird vermutlich niemand ernsthaft in Frage stellen. Andries Jonker und seine niederländische Frauen-Nationalmannschaft marschierten ohne Niederlage auf den ersten Platz der Gruppe E - noch vor den USA.

Südafrika schob sich mit einem 3:2-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten aus Italien in allerletzter Sekunde auf den zweiten Platz der Gruppe G. Solltet ihr euch für einen Bookie mit einer Sportwetten App entscheiden, findet ihr eine Maximalquote von 1,25 für einen Favoritensieg. Südafrika hingegen sorgt für Siegquoten zwischen 10,00 und 12,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Niederlande vs Südafrika Prognose: 90 Minuten Achterbahn mit Südafrika

Eines muss der südafrikanischen Frauen-Nationalmannschaft definitiv attestiert werden: Sie sorgt bei dieser WM regelmäßig für torreiche Spiele. Nach der Auftaktpleite (1:2 vs. Schweden) hielten sie sich mit einem Remis (2:2 vs. Argentinien) am Leben, ehe der erste WM-Sieg überhaupt (3:2 vs. Italien) das Team von Desiree Ellis ins Achtelfinale führte.

Anhand dieser Ergebnisse können wir gleich mehrere Themen abarbeiten: Jedes Gruppenspiel der Südafrikanerinnen bot Über 2,5 Tore. Darüber hinaus durften jeweils beide Mannschaften mindestens ein Tor erzielen.

Bisher lud die Banyana Banyana ihre Konkurrenz in allen drei Gruppenspielen zu genau zwei Gegentoren ein. Damit kommt der Underdog auf sechs Gegentore in drei Partien - keine Mannschaft in der K.o.-Phase hat bisher mehr Bälle aus dem eigenen Netz fischen müssen.

Gegen die Leeuwinnen wird es erneut Gegentore geben, da sind wir uns sicher. Allerdings ist Südafrika stark genug, um selbst zu treffen. Stand jetzt gab die Banyana Banyana 4,3 Torschüsse pro Spiel ab (11.) und hat 10,9 Prozent der eigenen Schüsse im Netz untergebracht - der viertbeste Wert im gesamten Turnier!

Niederlande - Südafrika Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Niederlande: 7:0 Vietnam (A), 1:1 USA (A), 1:0 Portugal (H), 5:0 Belgien (H), 4:1 Polen (H).

Letzte 5 Spiele Südafrika: 3:2 Italien (H), 2:2 Argentinien (A), 1:2 Schweden (A), 2:3 Serbien (A), 1:4 Australien (A).

Letzte Spiele Niederlande vs. Südafrika: 5:1 (H), 2:1 (A), 2:0 (H).

Berücksichtigen wir die Vorbereitungsspiele auf diese Weltmeisterschaft, traf die Wette „Beide treffen“ auf die vergangenen fünf Begegnungen der südafrikanischen Auswahl zu. Die Frauen-Nationalmannschaft der Oranje wiederum hat in jedem der letzten fünf Länderspiele mindestens ein Tor erzielt.

Um die Offensive des WM-Finalisten von 2019 brauchen wir uns nach dem 7:0-Erfolg im abschließenden Gruppenspiel gegen Vietnam keine Sorgen zu machen. Bereits zur Halbzeit führte die Mannschaft von Andries Jonker mit 5:0.

Insbesondere Jill Roord profitierte vom Torfestival. Die Offensivkraft der Niederlande traf gegen Vietnam doppelt und hat damit ihr Torkonto auf drei Turnier-Treffer aufgefüllt. Nur Alexandra Popp (4) und Hinata Miyazawa (4) jubelten im Turnierverlauf häufiger.

Die 26-Jährige ist besonders gut im Erkennen von Räumen. Diese wird sie gegen Südafrika wieder bekommen. Erzielt sie im dritten Spiel in Folge einen Treffer, könnt ihr bei Bwin eine Quote von 2,20 einsammeln. Zusätzlich könnt ihr auf diesen Bwin Gutschein zurückgreifen.

Unser Niederlande - Südafrika Tipp: Beide treffen

Eine einfache Drei-Weg-Wette bringt in diesem Vergleich nicht die erhofften Quoten. Die Niederlande sind der klare Favorit und haben dies in den ersten Partien bestätigt. Südafrika ist im Abwehrverbund zu anfällig, um den Leeuwinnen das Wasser zu reichen. Umgekehrt trauen wir der Banyana Banyana mindestens einen Treffer zu, sodass wir uns bei den Wettmöglichkeiten auf die Tore in diesem Spiel konzentrieren.