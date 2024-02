Nigeria - Angola Tipp, Prognose & Quoten | 02.02.2024

Unser Nigeria - Angola Sportwetten Tipp zum Afrika Cup Spiel am 02.02.2024 lautet: Als dreifacher Afrika-Cup-Sieger sehen die Buchmacher Nigeria in diesem Viertelfinale gegen Angola als Favoriten. Im Wett Tipp heute erklären wir, weshalb wir derselben Meinung sind.

Erstmals in der Verbandsgeschichte errang Angola im Achtelfinale einen K.o.-Spiel-Sieg beim Afrika Cup (3:0 vs. Namibia). Gelson Dala erzielte einen Doppelpack und schob sich mit seinen Treffern auf Rang 2 der Torschützenliste (4 Tore). Möglicherweise waren das seine letzten Treffer im Turnier, denn Viertelfinal-Gegner Nigeria erlaubte die wenigsten erwartbaren Gegentore (1,6 xGA). Die Super Eagles spielen trotz ihrer großen individuellen Klasse im Sturm einen disziplinierten Fußball und das könnte ihr Schlüssel zum Erfolg sein.

Wir setzen in unserem Wett Tipp heute auf „Sieg Nigeria“ mit einer Quote von 1,70 bei Happybet .

Darum tippen wir bei Nigeria vs Angola auf „Sieg Nigeria“:

Nigeria vs Angola Quoten Analyse:

Nigeria hat die Trophäe beim Africa Cup of Nations bereits drei Mal in die Höhe gestemmt, zuletzt im Jahr 2013. Trainer José Peseiro hat seiner qualitativ hochwertigen Auswahl einen kompakten Spielstil an die Hand gegeben, der seine Mannschaft mit Siegquoten bis 1,73 zum klaren Quoten-Favoriten macht.