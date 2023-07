Nigeria - Kanada Tipp, Prognose & Quoten | 21.07.2023

Unser Nigeria - Kanada Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 21.07.2023 lautet: Umkämpfter Auftakt in der Gruppe B, bei dem es beide auf die Anzeigetafel schaffen.

In der Gruppe B der Frauen WM 2023 gelten Australien und Kanada als Favoriten auf das Weiterkommen. Die Kanadierinnen bekommen es zum Auftakt mit Nigeria zu tun, das sich nach letzten positiven Testspielen auch in diesem Match etwas ausrechnet. Bei der WM vor vier Jahren kamen beide bis ins Achtelfinale.

Wir können uns vorstellen, dass die Nigerianerinnen zum echten Prüfstein für die Gegnerinnen aus Nordamerika werden und sie zumindest mit einem Tor ärgern. Deswegen entscheiden wir uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,88 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Nigeria vs Kanada auf „Beide treffen“:

Nigeria vs Kanada Quoten Analyse:

Wer den Nigerianerinnen hier etwas zutraut, für den könnte der Tipp auf die Doppelte Chance 1X zu immer noch starken Quoten von bis zu 3,50 etwas sein. In Verbindung mit dem Bwin Gutschein ist dies jedenfalls eine Option. Tore erwarten die Bookies so einige. Das Over 2,5 bringt Werte um 1,50. Wetten auf Über 3,5 Tore sind mit Quoten um 2,30 verbunden.