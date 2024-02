Nigeria - Südafrika Tipp, Prognose & Quoten | 07.02.2024

Unser Nigeria - Südafrika Sportwetten Tipp zum Afrika Cup Spiel am 07.02.2024 lautet: Die Super Eagles haben die beste Defensive des Turniers und dürfen sich so beim Wett Tipp heute auch große Hoffnungen auf den Einzug ins Endspiel machen.

Beim Afrika Cup 2024 sind nach dem großen Favoritensterben nun die Elfenbeinküste und Nigeria die großen Favoriten auf den Titel. Bevor beide Teams im Endspiel am kommenden Sonntag überhaupt erst aufeinandertreffen können, stehen am Mittwoch die beiden Halbfinal-Duelle an.

Im zweiten Spiel duellieren sich der Gastgeber und die DR Kongo. Zuvor bekommen es die „Super Eagles“ mit Südafrika zu tun. Laut den Wettquoten sind die Nigerianer hier klar favorisiert. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen am Ende mit einer Quote von 1,62 bei Betano die Wette „Sieg Nigeria“.

Darum tippen wir bei Nigeria vs Südafrika auf „Sieg Nigeria“:

Südafrika konnte nur 2 von 15 Duellen gegen Nigeria gewinnen

Die „Super Eagles“ sind seit 4 Spielen ohne Gegentor

Die Nigerianer haben die beste Defensive der Endrunde

Nigeria vs Südafrika Quoten Analyse:

Die „Super Eagles“ belegen Platz 42 in der Weltrangliste. Fünf afrikanische Teams stehen im Ranking noch besser da. Südafrika findet sich im FIFA-Ranking dagegen auf Rang 66 wieder.

So gibt es bei der Nigeria vs Südafrika Prognose für einen Sieg der Adler in 90 Minuten durchschnittliche Quoten von 1,61. Auf der Gegenseite wird ein Weiterkommen der „Bafana Bafana“ in der regulären Spielzeit mit Quoten im Schnitt von 6,65 belohnt. Wenn ihr auf den klaren Außenseiter setzen wollt, könntet ihr euch zuvor noch einen Sportwetten Anbieter Bonus sichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nigeria vs Südafrika Prognose: Werden die „Super Eagles“ ihrer Favoritenrolle gerecht?

Nigeria gehört mit drei kontinentalen Titeln und sechs WM-Teilnahmen zu den erfolgreichsten Fußball-Nationen Afrikas. Seit dem bis dato letzten Triumph bei der Afrikameisterschaft 2013 musste das Land aber mit einigen Enttäuschungen klarkommen. In diesem Jahr hoffte das Land dank einer guten Offensive um Superstar Victor Osimhen auf ein gutes Abschneiden. Doch der Angreifer von Serie-A-Meister Napoli hat bei diesem Turnier erst ein Tor erzielt und zuletzt vier Spiele hintereinander nicht getroffen.

Dafür springt aber die Abwehr in die Bresche. Die „Super Eagles“ stellen mit erst einem Gegentor die beste Defensive des Turniers. Nach dem 1:1 gegen Äquatorialguinea zum Auftakt stellte Coach José Peseiro auf ein 3-4-3 um. In der Gruppenphase wurde man mit zwei Siegen und einem Remis Zweiter. In der K.o.-Phase folgten ein 2:0 im Achtelfinale gegen Kamerun und ein 1:0 im Viertelfinale gegen Angola. Im Sturm ist der Ex-Leipziger Ademola Lookman mit drei Treffern bester Angreifer.

Zwischen 1996 und 2000 hatten die „Bafana Bafana“ bei der Afrikameisterschaft dreimal das Halbfinale erreicht und einen Titel geholt. Danach ging es für das Land aber steil bergab. Doch unter dem Belgier Hugo Broos, der Kamerun 2017 zum Kontinental-Titel geführt hatte, geht es seit 2021 langsam wieder aufwärts. Der Coach hat dabei aus der Not eine Tugend gemacht. Da der Trainer keine wirklichen Stars zur Verfügung hat, setzt er auf eine eingespielte Truppe. Diese rekrutiert sich aus Spielern des Mamelodi Sundowns FC.

Alleine neun Profis des südafrikanischen Serienmeisters stehen im Aufgebot für das laufende Turnier. Zum Auftakt der Endrunde setzte es trotzdem eine 0:2-Pleite gegen Mali. Dann folgten ein 4:0 gegen Namibia und ein 0:0 gegen Tunesien. Im Achtelfinale bezwang Südafrika mit viel Mut und einer guten Defensive den WM-Vierten Marokko mit 2:0. Im Viertelfinale gegen die Kapverdischen Inseln ging es sogar bis ins Elfmeterschießen, wo sich die „Bafana Bafana“ mit 2:1 durchsetzten. Keeper Williams hielt dabei vier Elfmeter.

Nigeria - Südafrika Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nigeria: 1:0 Angola (H), 2:0 Kamerun (H), 1:0 Guinea-Bissau (A), 1:0 Elfenbeinküste (A), 1:1 Äquatorialguinea (H)

Letzte 5 Spiele Südafrika: 2:1 Kapverdischen Inseln (A), 2:0 Marokko (A), 0:0 Tunesien (H), 4:0 Namibia (H), 0:2 Mali (A)

Letzte 5 Spiele Nigeria vs Südafrika: 2:1 (H), 1:1 (A), 0:2 (H), 1:1 (A), 2:2 (H)

Beide Nationen standen sich schon 15 Mal auf dem Rasen gegenüber. Südafrika ging nur in zwei Fällen als Sieger vom Feld. Ein Erfolg stammt aus einem Testspiel aus dem Jahr 2004 und der zweite aus der Afrika-Cup-Quali im Juni 2017. Dem gegenüber stehen fünf Remis und acht Siege für Nigeria. Bei einer Afrikameisterschaft setzten sich die „Super Eagles“ in allen drei Fällen durch.

Drei der fünf Spiele beim laufenden Turnier gewann Nigeria mit 1:0. Endet das Halbfinale gegen Südafrika auch mit genau diesem Ergebnis, bekommt ihr dafür bei Oddset eine Quote von 4,60. Alle Infos zur Oddset Anmeldung findet ihr bei uns.

Unser Nigeria - Südafrika Tipp: Sieg Nigeria

Für Südafrika ist das erste Halbfinale seit 24 Jahren ein großer Erfolg. Im Viertelfinale war das Weiterkommen gegen die Kapverdischen Inseln allerdings schon recht schmeichelhaft. Nun stehen die „Bafana Bafana“ vor einer extrem schwierigen Aufgabe.

Nigeria hat die beste Defensive des Turniers. Zudem hat man in der Offensive Angreifer wie Osimhen oder Lookman, die immer für ein Tor gut sind. Auch der direkte Vergleich spricht klar für die „Super Eagles“.