Nizza - FC Basel Tipp, Prognose & Quoten | 20.04.2023

Unser Nizza - FC Basel Tipp zum Conference League Spiel am 20.04.2023 lautet: Im Hinspiel begegneten sich beide Kontrahenten mit offenem Visier und blickten jeweils auf zwei Tore. Wenngleich wir im Rückspiel mit keinem Schützenfest rechnen, halten wir erneut mindestens einen Treffer pro Mannschaft für sehr wahrscheinlich.

Der eine oder andere Spieler beim OGC Nizza schien am vergangenen Sonntag beim Liga-Duell in Brest mit seinen Gedanken bereits beim Rückspiel gegen Basel zu sein. Vor allem im Torabschluss präsentierten sich die Gäste nicht zielstrebig genug und ließen gute Chancen liegen. Somit konnte über die gesamte Spielzeit ein früher Rückstand nicht egalisiert werden.

Basel lud am Sonntag zum Spitzenspiel gegen die Young Boys. Dabei gerieten die Gastgeber nach nur acht Minuten durch Jean-Pierre Nsame in Rückstand. Der Wille war den Hausherren aber keineswegs abzusprechen, stetig wurde nach vorne gespielt. Eine Einstellung, die in Hälfte zwei zum Ausgleich durch Zeki Amdouni führte.

Beide Mannschaften wollen um jeden Preis den Einzug ins Semifinale bewerkstelligen und werden nichts unversucht lassen. Wir visieren eine Paarung mit Toren auf beiden Seiten an. Der Wettanbieter Chillybets hält diesbezüglich eine Quote von 1,83 bereit.

Darum tippen wir bei Nizza vs FC Basel auf „Beide Teams treffen“:

Nizza traf bislang in jedem Heimspiel der Conference League und hielt nur einmal hinten eine weiße Weste.

Basel schenkte dem Gegner seit der Gruppenphase in 4 von 5 Auswärtsspielen auf internationaler Ebene mindestens ein Tor ein.

Im Hinspiel begegneten sich beide Konkurrenten offensiv und blickten auf insgesamt vier Tore.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nizza vs FC Basel Quoten Analyse:

Beide Mannschaften befinden sich zurzeit im Formtief und warten seit geraumer Zeit auf ein Erfolgserlebnis. Sofern den Wettquoten der besten Bookies Glauben geschenkt wird, verlassen die Gastgeber aus Frankreich den Platz als Sieger. Der Heimsieg ist mit einem recht niedrigen Wert zwischen 1,50 und 1,60 bemessen.

Tippfreunde, die Basel vorne sehen, dürfen sich auf eine sehr hohe Quote gefasst machen. Ein Sieg der Gäste wird schlichtweg für unwahrscheinlich gehalten und bringt im Erfolgsfall mehr als den siebenfachen Wetteinsatz mit sich.

Am Markt „Beide Teams treffen“ zeichnet sich ein sehr ausgeglichenes Bild ab, obwohl im Hinspiel jeder der beiden Konkurrenten zweimal einnetzte.

Nizza vs FC Basel Prognose: „Agieren die Abwehrverbunde diesmal sicherer?“

Nur zwei Siege reichten Nizza in der Vorrunde, um sich in der Gruppe D den Platz an der Sonne zu sichern. Dabei war der gewonnene Direktvergleich gegen die punktgleichen Kicker von Partizan Belgrad ausschlaggebend.

Als Gruppensieger wurde der direkte Einzug ins Achtelfinale der Conference League bewerkstelligt. Gegen den moldawischen Rekordmeister Sheriff Tiraspol sorgten zwei Siege (1:0, 3:1) für den souveränen Einzug ins Viertelfinale.

Nur eine Niederlage musste auf heimischem Boden in der Conference League in Kauf genommen werden. Diesem 1:2 gegen Slovacko stehen auf der anderen Seite drei Siege und ein Remis gegenüber. Bislang netzten die Franzosen in jedem Heimspiel mindestens einmal ein. Mit fünf Gegentoren in fünf Heimspielen stand der Abwehrverbund auf internationaler Ebene alles andere als sicher und absolvierte nur eine Ansetzung zu Hause ohne Gegentor.

Basel musste als Gruppenzweiter den Umweg über die Playoffs in die K.o.-Runde bestreiten. Dort zeigten die Schweizer gegen den türkischen Vertreter Trabzonspor Moral und fuhren nach einem 0:1 einen verdienten 2:0-Triumph im Rückspiel ein. Das Achtelfinale brachte das bereits aus der Gruppenphase bekannte Aufeinandertreffen mit Slovan Bratislava mit sich. Diesmal verlief es aus der Sicht der „Rot-Blauen“ erfolgreicher. Nach einem 2:2 im Hinspiel sorgte ein 4:1 im Rückspiel für das Erreichen der Runde der letzten Acht.

Nizza - FC Basel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nizza: 0:1 Brest (L1, A), 2:2 Basel (ECL, A), 0:2 PSG (L1, H), 1:1 Angers (L1, A), 1:1 Lorient (L1, H)

Letzte 5 Spiele FC Basel: 1:1 Young Boys (Liga, H), 2:2 Nizza (ECL, H), 1:1 Zürich (Liga, A), 2:4 Young Boys (Pokal, H), 2:0 Winterthur (Liga, H)

Letztes Spiel Nizza vs. FC Basel: 2:2 (ECL, A)

In der Ferne ist Basel auf internationaler Ebene die Torgefährlichkeit nicht abzusprechen. Eine Tatsache, die in elf Auswärtstoren in acht Duellen begründet liegt. Seit der Gruppenphase versäumten die Mannen von Trainer Heiko Vogel, der erst seit Anfang Februar 2023 an der Seitenlinie steht, nur in einer Partie in der Fremde einen eigenen Treffer. Defensiv konnte auswärts nur einmal die Null gehalten werden.

Da im Hinspiel beide Teams zweimal jubeln durften, hält das Rückspiel für beide Mannschaften die Möglichkeit zum Einzug ins Halbfinale weiterhin offen.

Unser Nizza - FC Basel Tipp: „Beide Teams treffen“

Nizzas Interimstrainer Didier Digard, der Lucien Favre bereits im Januar beerbte, wird vermutlich wie schon im Hinspiel an einer offensiven Grundausrichtung im 4-3-3 festhalten. Dabei agiert sicher Mittelstürmer Terem Moffi, der beim letzten Aufeinandertreffen beide Tore erzielte, auf der Neuner-Position und könnte einmal mehr für Torgefahr sorgen. Unterstützung ist über die Außen von Khéphren Thuram und Gaëtan Laborde zu erwarten.

Basel-Coach Heiko Vogel könnte ähnlich dem Hinspiel auf ein 3-5-2 setzen. Im Angriff ist Zeki Amdouni sicher in der Startelf zu finden. Mit zwei Treffern stellte er nämlich im Hinspiel das Pendant zu Terem Moffi dar und netzte zudem jüngst beim 1:1 gegen die Young Boys.

Beide Teams verfügen über sehr gute Offensivreihen und darüber hinaus präsentierte sich vor allem Basel defensiv anfällig.