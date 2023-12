Noppert - S. Williams Tipp, Prognose, Quoten | 21.12.2023

Unser Noppert - S. Williams Sportwetten Tipp zum Darts WM 2024 Spiel am 21.12.2023 lautet: „The Freeze“ setzt sich in einem engen Match gegen Scott Williams durch.

Am Donnerstag steigt mit Danny Noppert die Nummer 7 der Order of Merit ins Geschehen ein. Für „The Freeze“ geht es in seinem Zweitrunden-Match gegen den Engländer Scott Williams. Die Ausgangslage ist vor dem Duell gegen den 52. eindeutig und spricht laut den Wettquoten für einen Sieg von Noppert.

Wir erwarten eine starke Leistung des Niederländers und gehen für den Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,60 bei Bet3000 auf „S. Williams Unter 4,5 180er“.

Darum tippen wir bei Noppert vs S. Williams auf „Williams Unter 4,5 180er“:

Williams hat in den letzten 12 Monaten nur 216 Mal die 180 geworfen.

Bei seinem 3:1-Sieg im Erstrunden-Match traf der Engländer nur 2 Mal das Maximum.

„Shaggy“ geht als klarer Underdog ins Spiel gegen Danny Noppert.

Noppert vs S. Williams Quoten Analyse:

Danny Noppert zählt als Siebter der Order of Merit zur absoluten Weltspitze. Der Niederländer performt im Jahr 2023 auf einem Top-Niveau, was sich auch an den Ergebnissen zeigt. Beim Grand Slam of Darts erreichte er das Achtelfinale, beim Masters sogar das Viertelfinale. Dazu marschierte er bei der European Darts Championship bis ins Halbfinale.

Die Favoritenrolle liegt auch deshalb klar auf Seiten von „The Freeze“, was der Blick auf die Wettquoten bei den besten Sportwettenanbietern zeigt. Der Sieg für Noppert ist mit 1,30 angesetzt. Demgegenüber winkt der 3,30-fache Gewinn, sollte Scott Williams die Sensation schaffen und das Match für sich entscheiden.

Aus unserer Sicht ist der Favoritensieg für Noppert naheliegend. Die Quote ist jedoch nicht lohnend, daher gehen wir auf die Spezialmärkte. Auszahlen könnte sich der Einsatz auf Unter 8,5 180er, denn die Quote liegt bei 1.75. Dazu sticht unser Top-Tipp „S. Williams - Unter 4,5 180er“ mit einer Quote von 1,60 ins Auge.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Noppert vs S. Williams Prognose: Noppert zieht in die 3. Runde ein

Die Vorzeichen vor dem Zweitrunden-Match zwischen Danny Noppert und Scott Williams sind eindeutig - zumindest auf den ersten Blick. Die Nummer 7 der Order of Merit ist beim Average mit 94,20 gegenüber 91,37 klar vorne. Dazu hat er mit 354 180ern mehr Maximums geworfen als Scott Williams, der nur einen Wert von 216 aufweist.

Abseits davon spricht für Noppert seine starke Checkout-Quote, die bei 41,20 liegt. Aber: Die ersten Tage haben mit dem Aus von van Veen oder Wade gezeigt, dass die Qualität der Spieler zugenommen hat - und die Teilnehmer qualitativ enger beisammen sind.

Noppert wird im Match gegen Williams eine ansprechende Leistung benötigen, um den Sprung in die 3. Runde zu schaffen.

„Shaggy“ hat ein bislang unscheinbares Jahr 2023 gespielt und ist nicht besonders in Erscheinung getreten. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass er „nur“ 48,72 Prozent seiner Legs gewonnen hat. Neben der Order of Merit, seiner Erfahrung und den Stats spricht ein weiterer Fakt für „The Freeze“: Bei den letzten vier Weltmeisterschaften gewann Noppert immer sein Zweitrunden-Duell.

Noppert vs S. Williams Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Noppert: Stephen Bunting (4:10), Brendan Dolan (5:4), Andrew Gilding (5:3), Haruki Muramatsu (5:3), Alan Soutar (5:2)

Letzte 5 Spiele S. Williams: Haruki Muramatsu (3:1), Ross Smith (2:6), Connor Scutt (1:5), Madars Razma (5:3), Graham Usher (5:0)

Letzte Spiele Noppert vs. S. Williams: 6:4, 5:6, 6:4, 6:4

Letztlich ist der Sieg für „The Freeze“ das wahrscheinlichste Szenario, zumal er drei der vier Aufeinandertreffen gegen Williams gewonnen hat.

Ruft Noppert sein Leistungsvermögen ab, wird er sich behaupten und zum fünften Mal in Folge die 3. Runde erreichen.

Unser Noppert vs S. Williams Tipp: „S. Williams Unter 4,5 180er“

Aus unserer Sicht spricht die Ausgangslage beim Duell am Donnerstagabend zwischen Danny Noppert und Scott Williams für „The Freeze“. Der Niederländer liegt in der Order of Merit 45 Plätze vor seinem Gegner und besitzt die spielerisch klar höhere Qualität. Aufgrund der Statistiken ist zugleich mit einem Spiel zu rechnen, bei dem Scott Williams nicht oft das Maximum wirft.