Nordirland – Slowenien Tipp, Prognose, Quoten | 17.10.2023

Die Nordiren kamen kürzlich beim 3:0 über Fußballzwerg San Marino zum zweiten Triumph in der laufenden EM-Quali. Nur elf Minuten waren verstrichen, als die Hausherren durch Paul Smyth und Josh Magennis mit 2:0 in Front lagen. Slowenien marschierte mit einem 3:0 gegen Finnland unaufhaltsam weiter in Richtung Gruppensieg. Ein Doppelpack von Leipzigs Neuzugang Benjamin Sesko sorgte bereits frühzeitig für klare Verhältnisse.

Darum tippen wir bei Nordirland vs Slowenien auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“:

Nordirland vs Slowenien Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung am klassischen „1x2″-Wettmarkt lässt auf keinen klaren Favoriten schließen, wenngleich die Gäste aus Zentraleuropa aufgrund der deutlich besseren Formkurve die etwas niedrigere Nordirland Slowenien Wettquote in Höhe von durchschnittlich 2,20 aufzeigen.

Nordirland vs. Slowenien Prognose: Bleibt Nordirland auch im 4. Heimspiel gegen Slowenien ohne Gegentor?

Nach fünf Niederlagen am Stück konnte die Elf von Teamchef Michael O‘Neill am vergangenen Spieltag der EM-Qualifikation gegen Tabellenschlusslicht San Marino ein Erfolgserlebnis (3:0) verbuchen.

Slowenien verkörpert eine der großen Überraschungen der aktuellen Qualifikation und beansprucht in der Gruppe H aufgrund des besseren Torverhältnisses den Platz an der Sonne vor Dänemark.

Nordirland - Slowenien Statistik & Bilanz:

Bisweilen nahmen die Slowenen nur einmal an einer EM-Endrunde teil, bei der EURO 2000. Damals gab es aber keinen Grund zur Freude. Die drei Vorrundenspiele brachten gegen Spanien, Jugoslawien und Norwegen keinen Sieg mit sich (2U, 1N). Zwei erbeutete Punkte reichten am Ende nur für Rang 4 und hatten das sofortige Ausscheiden zur Folge.

Anhand der bisher starken Leistungen lässt sich aber Hoffnung in Hinblick auf die EURO 2024 in Deutschland schöpfen. Die einzige Niederlage kam beim 0:2 in Finnland zustande. Darüber hinaus wurden San Marino (4:0) und Kasachstan (2:1) auf gegnerischem Boden bezwungen. In drei EM-Quali-Auswärtsspielen wurden sechs Tore erzielt, der Angriff legte somit ein hohes Maß an Zielstrebigkeit an den Tag.