Nordmazedonien - Italien Tipp, Prognose, Quoten | 9.9.2023

Unser Nordmazedonien - Italien Tipp zum EM Quali Spiel am 09.09.2023 lautet: Der Squadra Azzurra gelingt die Revanche für die Niederlage in den WM-Playoffs.

Am Samstag muss die italienische Nationalmannschaft im Rahmen der Qualifikation zur EM 2024 in Nordmazedonien antreten. Italien und Nordmazedonien? Da war doch was. Richtig: Im Halbfinale der Playoffs zur WM 2022 siegte der Underdog sensationell auswärts in Palermo und schickte ganz Italien ins Tal der Tränen. Nun soll es die Revanche geben.

Wir gehen davon aus, dass diese der Squadra Azzurra gelingen und sie im ersten Spiel unter ihrem neuen Teamchef Luciano Spalletti einen Sieg erringen wird. Wir entscheiden uns für die Wette „Sieg Italien & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,52 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Nordmazedonien vs Italien auf „Sieg Italien & Über 1,5 Tore“:

Die Nordmazedonier haben die letzten beiden Partien in der Quali verloren

Nordmazedonien kassierte in den letzten beiden Qualifikationsspielen 10 Gegentore

In jeder der letzten 7 Partien der Italiener gab es mindestens zwei Tore

Nordmazedonien vs Italien Quoten Analyse:

Wenig überraschend werden die Italiener von den Buchmachern klar favorisiert. Die Quoten für Wetten auf einen Sieg der Gäste erreichen Werte von höchstens 1,35. Will man diese eher niedrigen Wettquoten anspielen, dann sollte man das bei einem der Wettanbieter ohne Steuer tun. Die Quoten für einen Tipp auf Heimsieg kratzen an der Marke von 10,0.

Noch nicht einmal ein Tor trauen die Bookies den Gastgebern zu, was Quoten von bis zu 2,25 für die Wettoption „Beide treffen“ klar zum Ausdruck bringen. In allen bisherigen direkten Duellen haben die Nordmazedonier aber getroffen. Unter Verwendung einer Wette ohne Einzahlung lässt sich über diese Alternative daher zweifelsohne nachdenken.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nordmazedonien vs Italien Prognose: Italiener geben den Ton an

Es war nicht weniger als eine Sensation, als Nordmazedonien am 24. März 2022 in Palermo mit einem der nur zwei Schüsse auf das gegnerische Tor in der Nachspielzeit mit 1:0 gewann und dafür sorgte, dass die Italiener als amtierender Europameister nicht an der WM teilnehmen durften. Selbst scheiterte der Underdog dann im Finale der Playoffs an Portugal.

Der Erfolg in Italien war der letzte nennenswerte. In der Folge belegte Nordmazedonien in der Gruppe 4 der Liga C der Nations League nur Rang 3 und ließ lediglich Gibraltar hinter sich. Auch in den folgenden Testspielen gegen Saudi-Arabien, Finnland und Aserbaidschan konnte man keinen Sieg verbuchen und hat zwei dieser Partien verloren.

Der Start in die Qualifikation zur EM 2024 war dann holprig. Zum Auftakt gab es nur einen knappen 2:1-Erfolg zuhause gegen Fußballzwerg Malta. Die weiteren Partien gegen die Ukraine und in England wurden dann verloren. Gegen die Ukrainer gab man dabei zu Hause eine 2:0-Führung bis zur 61. Minute aus der Hand und verlor mit 2:3.

Im Old Trafford von Manchester setzte es dann eine ordentliche Abreibung, als man gegen die Three Lions mit 0:7 verlor. Neben dem Sieg gegen Malta gab es in den letzten neun Spielen nur noch einen weiteren in einem Test gegen die Färöer (1:0). Sechs der übrigen sieben Partien haben die Nordmazedonier verloren.

Nordmazedonien - Italien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nordmazedonien: 0:7 England (A), 2:3 Ukraine (H), 1:0 Färöer (H), 2:1 Malta (H), 1:3 Aserbaidschan (H)

Letzte 5 Spiele Italien: 3:2 Niederlande (A), 1:2 Spanien (N), 2:0 Malta (A), 1:2 England (H), 0:2 Österreich (A)

Letzte Spiele Nordmazedonien - Italien: 1:0 (A), 1:1 (A), 2:3 (H)

Bei den Gästen sorgte der jüngst verkündete und überraschende Rücktritt von Roberto Mancini als Teamchef der Squadra Azzurra für Aufregung. Während Mancini mittlerweile als Coach der Nationalmannschaft Saudi-Arabiens angeheuert hat, zog der italienische Verband Neapel-Meistertrainer Luciano Spalletti an Land.

Er soll den Europameister zur Titelverteidigung im kommenden Jahr führen. Dazu muss er sich aber erstmal qualifizieren und nach der 1:2-Auftaktpleite zu Hause gegen England darf sich Italien kaum noch Ausrutscher erlauben. Im zweiten Qualifikationsspiel gab es einen unspektakulären 2:0-Arbeitssieg in Malta.

Weitaus interessanter waren die folgenden Partien beim Final Four der Nations League. Nach der knappen 1:2-Pleite gegen Spanien durch einen Gegentreffer kurz vor Schluss setzte sich Italien gegen Gastgeber Niederlande mit 3:2 durch und sicherte sich Platz 3.

Von ihren letzten acht Länderspielen hat die Squadra Azzurra fünf gewonnen. Ansonsten gab es neben den Pleiten gegen England und Spanien auch noch eine im Test in Österreich. Gegen Nordmazedonien gab es bisher drei Duelle. Nach einem 3:2-Auswärtssieg im ersten und einem 1:1 im zweiten folgte im letzten Jahr das Debakel von Palermo.

Unser Nordmazedonien - Italien Tipp: Sieg Italien & Über 1,5 Tore

Beim 0:7 der Nordmazedonier in England wurden die Unterschiede zur Weltspitze klar deutlich. Zu dieser gehören auch die Italiener, die nach dem Aus in den Playoffs, als das Chancenverhältnis 32:4 zu ihren Gunsten betrug, noch eine Rechnung mit dem Gegner offen haben. Wir gehen davon aus, dass sich Italien, das sich nach der Auftaktpleite gegen England auch keine weitere mehr erlauben sollte, hier durchsetzen und bereits selbst in der Lage sein wird, mehr als nur einmal zu treffen. Nach dem 2:0 auf Malta würden wir aber auch nicht die ganz große Anzahl an italienischen Toren erwarten.