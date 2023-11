Nordsjaelland - Fenerbahce Tipp, Prognose & Quoten|30.11.

Unser Nordsjaelland - Fenerbahce Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 30.11.2023 lautet: Wir trauen den Türken zu, in Dänemark zu bestehen, rechnen aber mit Gegenwehr der Gastgeber. In unserem Wett Tipp heute fassen wir beides zusammen.

Im Right to Dream Park von Farum kommt es zum vorgezogenen Endspiel um Platz 1 in der Conference-League-Gruppe H zwischen Nordsjaelland und Fenerbahce. Zwar erreichen die ersten beiden Teams die K.o.-Phase, allerdings geht der Erste direkt ins Achtelfinale, während der Zweite erst noch ins Sechzehntelfinale muss.

Die Gäste wären dabei schon mit einem Zähler zufrieden, da sie dann im letzten Spiel zuhause alles klar machen könnten. Wir trauen den Türken einen Punkt zu, doch ein Spaziergang wird es nicht.

Wir tendieren zum Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,10 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Nordsjaelland vs Fenerbahce auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Nordsjaelland traf in jedem der bisherigen 4 Gruppenspiele.

Schon mit einem Punkt bringt sich Fenerbahce in die Pole Position um den Gruppensieg.

Fener gewann das Hinspiel zu Hause klar mit 3:1.

Nordsjaelland vs Fenerbahce Quoten Analyse:

Einen echten Favoriten können die besten Online-Buchmacher nicht ausmachen. Nur hauchdünn schlagen die Quoten von Happybet Sportwetten und Co. zu Gunsten der Gäste aus. Erhält man für einen Tipp auf Fener Wettquoten bis 2,50, bewegen sich die Quoten für Wetten auf einen Heimerfolg um einen Wert von 2,80 herum.

Sicher sind sich die Bookies damit, dass es einige Tore zu sehen geben wird. Der Wettmarkt „Beide Teams treffen“ wirft Quoten bis 1,60 ab. Für den Tipp „Über 2,5 Tore“ kann man Wettquoten bis 1,75 erhalten. Sollte es wie im Hinspiel vier Treffer geben, dann würde ein entsprechender Tipp auf das „Over 3,5″ den Wetteinsatz fast verdreifachen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nordsjaelland vs Fenerbahce Prognose: Dänen zwischen Gruppensieg und Aus

Wenn eingangs geschrieben steht, dass es das vorgezogene Endspiel um Platz 1 ist, dann ist das grundsätzlich richtig. Denn mit einem Sieg würde Nordsjaelland die Spitze übernehmen und hätte im letzten Match bei Ludogorets Razgrad alles in der eigenen Hand. Aber: Die Bulgaren sind den Dänen dicht auf den Fersen.

Genauer gesagt trennt Nordsjaelland und Razgrad nur ein einziger Punkt. Insofern könnten sich die dänischen Tiger bei einer Heimpleite am Donnerstag auch auf dem dritten Rang wiederfinden. Das bisher letzte Conference-League-Match, ebenfalls zu Hause, haben sie jedenfalls vergeigt.

Gegen das bis zu diesem Zeitpunkt punktlose Schlusslicht Spartak Trnava reichte es nur zu einem 1:1. Im Kampf ums Weiterkommen waren das zwei verlorene Punkte, die nun auf den kommenden Gegner fehlen. Aber auch im vierten Gruppenspiel konnten die Dänen mindestens ein Tor erzielen, mit insgesamt elf Treffern haben sie die meisten in der Gruppe.

Gleich sieben Tore resultierten aus dem 7:1-Erfolg im anderen Heimspiel gegen Razgrad. Generell kann man Nordsjaelland durchaus als heimstark bezeichnen. Von den letzten 15 Pflichtspielen zu Hause haben die Tigrene nur eines verloren und neun gewonnen. Mit der Quali zur ECL gewannen sie in dieser Saison drei der vier Heimspiele im Wettbewerb (1U).

Nordsjaelland - Fenerbahce Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nordsjaelland: 0:0 Aarhus (H), 0:2 Midtjylland (A), 0:0 Spartak Trnava (H), 1:0 Vejle (H), 3:2 Viborg (A)

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 2:1 Karagümrük (H), 0:0 Adana Demirspor (A), 0:2 Ludogorets Razgrad (A), 2:3 Trabzonspor (H), 5:0 Pendikspor (A)

Letztes Spiel Nordsjaelland vs Fenerbahce: 1:3 (A)

Fenerbahce machte es im letzten Gruppenspiel sogar noch schlechter als der Gegner und handelte sich beim 0:2 in Razgrad nach zuvor drei gewonnenen Partien die erste Niederlage ein.

Mit einem Sieg hätte man Platz 1 in der Gruppe so gut wie sicher gehabt. Nun muss man aber doch noch ein wenig zittern, wobei die Betonung auf „wenig“ liegt. Denn selbst wenn die Türken am Donnerstag verlieren, können sie mit einem Heimerfolg gegen Schlusslicht Trnava am letzten Spieltag die K.o.-Phase doch noch erreichen. Bei der Pleite in Razgrad kassierte Fener auch im vierten Gruppenspiel mindestens ein Gegentor.

Die Generalprobe für das bevorstehende Match ist allerdings geglückt. Nach drei sieglosen Pflichtspielen in Folge, von denen die Kanarienvögel zwei verloren, beendeten sie diese kleine Negativserie mit einem 2:1-Heimerfolg in der Süper Lig gegen Karagümrük. Jetzt will man auch auswärts wieder siegen.

Die ersten neun Pflichtspiele in der Fremde in dieser Saison hatte Fenerbahce alle gewonnen. Dann kam die Pleite in Razgrad, ehe man im letzten Auswärtsmatch bei Adana Demirspor nicht über ein 0:0 hinauskam. Wer wieder mit einem Auswärtssieg rechnet, sollte zur Sicherheit eine der Freebets verwenden.

Unser Nordsjaelland - Fenerbahce Tipp: „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“

Das 3:1 im Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Fener. Auch im Rückspiel rechnen wir den Türken die höheren Chancen zu. Allerdings sind die Dänen zu Hause nur schwer zu knacken. Sie müssen selbst gewinnen, wenn sie direkt ins Achtelfinale wollen.

Wir denken zwar nicht, dass ihnen das gelingen wird, aber da die Tiger in jedem der Gruppenspiele getroffen und die Türken in jeder der Gruppen-Partien Gegentreffer zugelassen haben, gehen wir stark davon aus, dass auch die Gastgeber hier mindestens ein Tor erzielen.