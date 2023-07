Norrie - Eubanks Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Norrie - Eubanks Tipp zum Wimbledon 2023 Spiel lautet: Eubanks befindet sich mitten in der besten Saison seiner Karriere. In der zweiten Runde von Wimbledon fordert er den letztjährigen Halbfinalisten Cameron Norrie heraus - Kein einfaches Match für den Briten.

Beide Spieler kamen nicht ohne einen zusätzlichen Satz durch ihr Match in der ersten Runde. Cameron Norrie zählt zu den großen Hoffnungen der Briten. Als 13. der ATP-Weltrangliste ist er der bestplatzierte Spieler seiner Nation. Einfach wird es für den Quotenfavoriten jedoch nicht, denn sein Konkurrent hat Selbstvertrauen getankt.

Christopher Eubanks absolvierte eine ausgiebige Vorbereitung auf das Turnier in Wimbledon. Dabei feierte er seinen ersten Turniersieg auf ATP-Level. Seit sechs Matches ist der US-Amerikaner ungeschlagen. Unser Tipp: „Über 3,5 Sätze“ mit einer Quote von 1,60 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Norrie vs Eubanks auf „Über 3,5 Sätze“:

Eubanks gewann zuletzt sechs Matches in Folge und triumphierte beim ATP 250 Turnier auf Mallorca.

Norrie stand letztes Jahr im Halbfinale von Wimbledon und ist favorisiert. In diesem Jahr hat Eubanks (9-2) jedoch eine bessere Rasenbilanz als Norrie (1-3)

Eubanks (43.) steht in der Weltrangliste zwar deutlich hinter Norrie (13.) hat jedoch einen brandgefährlichen Aufschlag - in der ersten Runde schlug Eubanks 28 Asse.

Norrie vs Eubanks Quoten Analyse:

Norrie kratzt als 13. der ATP-Weltrangliste zum wiederholten Male an den Top-10. Dort hielt er sich bereits im vergangenen Jahr auf, nachdem er in Wimbledon das Halbfinale erreicht hatte. Selbstverständlich listen auch die deutschen Wettanbieter den Briten mit Quoten bis 1,31 als Favoriten auf.

Sein Kontrahent kommt mit einer wuchtigen Portion Rückenwind in die zweite Runde des prestigeträchtigen Grand Slams. Eubanks holte in Mallorca den ersten Titel seiner Karriere. Die Quoten zwischen 3,40 und 3,75 sprechen trotzdem für eine klare Rolle als Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Norrie vs Eubanks Prognose: Überraschungs-Potenzial

Der Quotenvergleich deutet bereits an: Auf Cameron Norrie lastet der Druck der Favoritenrolle. Der beste britische Spieler der ATP-Weltrangliste zählt mit einer Saisonbilanz von 32-12 Siegen zu den erfolgreichsten Profis des Jahres.

Vergangenes Jahr erreichte der Linkshänder in London zum ersten Mal in seiner Karriere das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Diesen Erfolg möchte der 27-Jährige vor heimischer Kulisse zumindest wiederholen. Seine Form lässt jedoch Raum für Verbesserungen: Nach seinem Drittrunden-Aus bei den French Open scheiterte er im Queens Club in der Runde der letzten Acht.

Zudem tat Norrie sich in der ersten Runde gegen Machac schwerer als gedacht und musste einen vierten Satz ausspielen. Insgesamt stand er 2:32 h auf dem Feld und spielte nur acht Asse.

Während seine Stärken eher im Return-Spiel verortet werden, glänzt Christopher Eubanks mit einem fulminanten Service. Der US-Amerikaner spielte in seinem Erstrundenmatch gegen Monteiro unglaubliche 28 Asse. Zusätzlich gelangen ihm dort bereits 66 Winner - Norrie verwandelte nur 45 Winner.

Norrie - Eubanks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Norrie: 3:1 T. Machac, 0:2 S. Korda, 2:1 J. Thompson, 2:0 M. Kecmanovic, 0:3 L. Musetti.

Letzte 5 Spiele Eubanks: 3:1 T. Monteiro, 2:0 A. Mannarino, 2:1 L. Harris, 2:0 A. Rinderknech, 2:1 B. Shelton.

Letzte 5 Spiele Norrie vs. Eubanks: -

Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat Eubanks eine hervorragende Vorbereitung auf den Grünflächen dieser Welt hingelegt. Auf sein Zweitrunden-Aus beim ATP-Challenger-Turnier in Surbiton folgten zwei Erstrunden-Niederlagen in Stuttgart und Halle. Dann passierte etwas Unerwartetes: Eubanks gewann das ATP 250 Turnier auf Mallorca.

Somit hat der US-Amerikaner in diesem Jahr zwei Schallmauern durchbrochen: Im März belegte er erstmals einen Platz unter den Top-100 - das Turnier in Wimbledon bestreitet er als Nummer 43 der ATP-Weltrangliste. Dieses Hoch findet sich ebenso in der aktuellen Siegesserie des 27-Jährigen wieder: Eubanks gewann sechs Matches in Folge.

Sein Auftaktmatch bestritt Eubanks gegen Monteiro. Dort stellte er seine gefährlichste Waffe zur Schau: Den Aufschlag. Eubanks spielte 28 Asse und gewann bei eigenem Service 85 Prozent der Punkte.

Weder bei den Australian Open, noch den French Open fand Eubanks den Weg in die dritte Runde. Immerhin gewann er bei seinen beiden Niederlagen mindestens einen Satz. Erwartet ihr ein Spiel, das erst nach fünf Sätzen beendet wird, könnt ihr in der Winamax App eine Quote von 3,85 erhalten.

Unser Norrie - Eubanks Tipp: Über 3,5 Sätze

Für dieses Match sind mehrere Szenarien möglich, doch einen Sieg ohne Satzverlust sehen wir nicht kommen. Eubanks ist formstark, Norrie hingegen hat gute Erfahrungen in Wimbledon gemacht und kann das Publikum hinter sich vereinen.