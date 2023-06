Norwegen - Frankreich Tipp, Prognose, Quoten | 25.06.2023

Unser Norwegen - Frankreich Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 25.06.2023 lautet: Die Franzosen gehören bei der U21-EM zu den Topfavoriten. So dürften „Les Bleuets“ nach dem zweiten Spieltag sechs Punkte auf dem Konto haben.

In der Gruppe D der U21-EM 2023 sind Frankreich und Italien eigentlich die beiden großen Favoriten. „Les Bleuets“ haben diesen Status mit einem 2:1-Sieg zum Auftakt der Endrunde gegen die Italiener schon mal unterstrichen. Am Sonntag können die Franzosen gegen Norwegen mit einem weiteren Erfolg schon das Weiterkommen klarmachen.

Die Skandinavier stehen dagegen nach ihrer 1:2-Pleite im ersten Gruppenspiel gegen die Schweiz schon vor dem Aus. Für die Buchmacher sind „Les Espoirs“ bei diesem Duell die klaren Favoriten. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und entscheiden uns mit einer Quote von 1,57 bei Happybet für die Wette „Sieg Frankreich & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Norwegen vs Frankreich auf „Sieg Frankreich & Über 1,5 Tore“:

Die U21 von Norwegen gewann nur eines der letzten 8 Länderspiele.

Hinter Spanien ist Frankreich der Top-Favorit der Buchmacher auf den EM-Titel.

Nur in 2 von 10 Duellen beider Teams fielen weniger als 2 Tore.

Norwegen vs Frankreich Quoten Analyse:

Bei den besten Buchmachern, bei denen zum Teil auch Wetten ohne Einzahlung möglich sind, sind die Skandinavier im zweiten Gruppenspiel mit durchschnittlichen Quoten von 6,77 die klaren Außenseiter.

Auf der Gegenseite gibt es bei der Norwegen vs Frankreich Prognose für einen Erfolg der Franzosen nur Quoten im Schnitt von 1,42.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Norwegen vs Frankreich Prognose: Kann Norwegen die gute Bilanz gegen die Franzosen ausbauen?

Ein gewisser Erling Haaland wäre bei dieser U21-EM für sein Land noch spielberechtigt. Doch der Superstar gehört längst zur A-Nationalmannschaft und hat sich nach dem Triple mit Manchester City in den Urlaub verabschiedet. So kann kein Spieler aus dem Kader der Norweger bisher ein A-Länderspiel vorweisen. In der Qualifikation überholte die Elf von Trainer Leif Gunnar Smerud am letzten Spieltag Kroatien und sicherte sich das EM-Ticket. In der Bilanz standen am Ende 24 Punkte aus zehn Spielen und ein Torverhältnis von 26:11.

In der Vorbereitung auf die Endrunde lief bei den Junioren des „Norges Fotballforbund“ aber nicht mehr viel zusammen. Die Bilanz der letzten vier Testspiele vor der EM steht bei zwei Remis, zwei Niederlagen und 1:7 Toren. Im ersten Spiel der Gruppe D gegen die Schweiz gingen die Skandinavier dann in Führung. Da die Eidgenossen vor dem gegnerischen Tor aber effektiver waren, setzte es schließlich eine 1:2-Pleite. Spielerisch wussten die Norweger immerhin durchaus zu gefallen.

Obwohl die U21 von Frankreich schon bei vielen Europameisterschaften zu den Favoriten gehörte, steht bei „Les Bleuets“ bisher nur ein Titel (1988) in der Bilanz. Doch auch bei dieser Endrunde muss man die Franzosen wieder auf dem Zettel haben. Alleine aus der Bundesliga stehen mit Manu Koné (Gladbach), Mohamed Simakan (Leipzig) und Amine Adli (Leverkusen) drei Profis im Aufgebot. Interessant ist auch Elye Wahi (Montpellier), der in 33 Ligue-1-Spielen der abgelaufenen Saison auf 19 Tore und sechs Assists kam.

Im Top-Spiel des ersten Spieltags setzte sich der Titelfavorit Frankreich mit 2:1 gegen Italien durch. Nach einer Roten Karte für Badé wegen einer Notbremse an Gnonto brachten „Les Espoirs“ in den letzten zehn Minuten den knappen Vorsprung in Unterzahl nach Hause. Trainer Sylvain Ripoll kann bei dieser Endrunde zusammen mit England auf den individuell besten Kader zurückgreifen. In den letzten 13 Gruppenspielen bei einer EM hat die Mannschaft nie mehr als einen Gegentreffer hinnehmen müssen.

Norwegen - Frankreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Norwegen: 1:2 Schweiz (H), 1:1 Schottland (A), 0:0 Schottland (H), 0:3 Portugal (A), 0:3 Niederlande (A)

Letzte 5 Spiele Frankreich: 2:1 Italien (H), 0:2 Australien (H), 3:4 (n.E.) Mexiko (H), 3:2 (n.E.) Venezuela (H), 3:1 Costa Rica (H)

Letzte Spiele Norwegen vs Frankreich: 1:1, 5:3, 0:1, 1:0, 3:2

Beide Teams standen sich schon zehnmal gegenüber. Die Bilanz ist mit jeweils drei Siegen und vier Remis komplett ausgeglichen. Alle drei Erfolge feierten die Norweger in den letzten sieben Aufeinandertreffen, von denen Frankreich nur eines für sich entscheiden konnte.

Die anderen drei Vergleiche in diesem Zeitraum endeten jeweils mit einem 1:1-Unentschieden. Die Wette „Beide Teams treffen“ hätte in sieben von zehn Duellen Erfolg gehabt. Doch nur in vier Kräftemessen fielen auch mehr als zwei Treffer.

Unser Norwegen - Frankreich Tipp: Sieg Frankreich & Über 1,5 Tore

Der direkte Vergleich macht den Skandinaviern Hoffnung. Doch beim aktuellen Jahrgang haben die Franzosen in Sachen Qualität klar die Nase vorne. Auch die Formkurve von Norwegen war zuletzt alles andere als überzeugend. So rechnen wir auch mit einem Sieg des Favoriten, bei dem, wie so oft zwischen beiden Teams, mindestens zwei Tore fallen dürften.