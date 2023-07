Norwegen - Philippinen Tipp, Prognose, Quoten | 30.7.2023

Unser Norwegen - Philippinen Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 30.07.2023 lautet: Ex-Weltmeister Norwegen droht ein großes Fiasko. Der Mannschaft von Hege Riise ist in zwei Spielen noch kein Tor gelungen.

Vor der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 galt Norwegen als Favorit auf den Sieg in Gruppe A. Nach zwei sieglosen Spielen und noch keinem erzielten Treffer besteht die Gefahr, dass nach der Gruppenphase bereits Schluss ist.

Die Frauen-Nationalmannschaft der Philippinen könnte dem Gruppenfavoriten den finalen Stoß versetzen. Dafür benötigt der WM-Debütant erneut eine sehr effiziente Vorstellung. Unser Tipp: „Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,28 bei Bet-at-home .

Darum tippen wir bei Norwegen vs Philippinen auf „Unter 2,5 Tore“:

Norwegen vs Philippinen Quoten Analyse:

Während beim Gruppenfavoriten die Angst vor dem Ausscheiden dominiert, wittert der Debütant von den Philippinen die große Sensation. Ein Sieg des WM-Neulings wird von verschiedenen Buchmachern mit Wettquoten zwischen 15,00 und 26,00 bewertet. Habt ihr keine Lust auf Wettsteuern, bieten diese verlinkten Buchmacher Wetten ohne Steuern an.

Norwegen vs Philippinen Prognose: Offensiver Totalausfall

Schon im vergangenen Jahr hat das Selbstvertrauen der norwegischen Auswahl einen herben Rückschlag erlitten, die Landslaget schieden bei der Europameisterschaft 2022 in der Gruppenphase aus. Spätestens seit diesem Zeitpunkt mangelt es an Souveränität im Spiel der Skandinavierinnen.

Hege Riise kriegt den großen Talente-Pool im Angriff einfach nicht in Fahrt. Bei dieser WM erzielte die Frauen-Nationalmannschaft Norwegens noch kein einziges Tor. Und das als Gruppenfavorit! Ein solches Bild zeichnete sich bereits in den letzten Spielen vor der Frauen-WM ab, als Norwegen in vier von sechs Spielen ohne Tor vom Feld ging.