Norwegen - Polen Tipp, Prognose & Quoten | 11.01.2024

Unser Norwegen - Polen Sportwetten Tipp zum Handball EM Spiel am 11.01.2024 lautet: Die Generalprobe der Skandinavier ging mit einer 23:28-Niederlage gegen Ägypten in die Hose. Wir werten das als Ausnahme und gehen in unserem Wett Tipp mit dem Favoriten.

Seit dem Halbfinal-Einzug 2016 hat sich Norwegen als Top-Nationalmannschaft in der Weltspitze etabliert. Sander Sagosen ist der Schlüsselspieler und bestreitet seine sechste EM. Während der EURO 2020 stellte der Rückraumspieler einen Rekord auf und erzielte 65 Tore in einem Turnier. Im Gegensatz dazu stehen die Zeichen im polnischen Kader weiterhin auf Umbruch. Marcin Lijewski bestreitet in Deutschland sein erstes großes Turnier als Nationaltrainer und will ein erneutes Debakel wie bei der EM-Hauptrunde 2022 verhindern.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Norwegen (HC -4,5)“ mit einer Quote von 1,85 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Norwegen vs Polen auf „Sieg Norwegen (HC -4,5)“:

Norwegen gewann seit 2013 jedes der 7 Aufeinandertreffen mit Polen.

Norwegen gewann die letzten 3 Duelle jeweils mit Über 4,5 Punkten Differenz.

Norwegen gewann seine Qualifikationsgruppe mit 10:2 Punkten und einer Tordifferenz von +53.



Norwegen vs Polen Quoten Analyse:

Seit April 2022 betreut Jonas Wille die Norweger. Sein Debüt auf der großen Bühne beendete er mit dem sechsten Platz bei der Weltmeisterschaft 2023. Startet Norwegen wie erwartet siegreich in die Europameisterschaft, reichen die Wettquoten bis 1,25.

Fast genau ein Jahr nach Jonas Wille begann Marcin Lijewski seine Tätigkeit als Nationaltrainer der polnischen Auswahl. Anders als zu seiner aktiven Zeit muss der ehemalige Bundesliga-Profi mit seinem Team die Außenseiterrolle hinnehmen. Bei Siegquoten zwischen 5,20 und 6,25 würden wir nur mit einer Freiwette ins Überlegen kommen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Norwegen vs Polen Prognose: Schüttelt Norwegen die Generalprobe ab?

Norwegen hat sich seit 2016 in die internationale Handball-Elite gehoben. In den Jahren 2017 und 2019 erreichten die Skandinavier jeweils das WM-Finale (beide verloren). Ihre beste Europameisterschaft beendeten sie 2020 mit einer Bronzemedaille.

Das Halbfinale ist auch für diese Europameisterschaft das Ziel der Norweger, die ihre Qualifikationsgruppe mit nur einer Niederlage (10:2 Punkte) in beeindruckender Manier abgeschlossen haben.

Kurz vor dem Auftakt in die EHF-EURO 2024 leisteten sich die Skandinavier einen Ausrutscher und verloren mit 23:28 gegen Afrika-Meister Ägypten. Wir gewichten diesen Rückschlag allerdings nicht zu hoch, denn die Qualität im Kader von Trainer Jonas Wille ist einfach zu groß.

Vor allem Sander Sagosen gebührt Respekt. Der Rückraumspieler stand bei drei der vergangenen vier Europameisterschaften im All-Star-Team, ebenso wie bei den Weltmeisterschaften 2017 und 2019.

Norwegen - Polen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Norwegen: 23:28 Ägypten (H), 38:35 Niederlande (H), 27:27 Dänemark (A), 31:29 Spanien (H), 33:37 Niederlande (H).

Letzte 5 Spiele Polen: 38:20 Slowakei (H), 38:33 Serbien (A), 25:31 Spanien (A), 34:26 Argentinien (H), 27:26 Argentinien (H).

Letzte 5 Spiele Norwegen vs. Polen: 42:31 (A), 32:27 (A), 41:22 (H), 22:20 (A), 30:28 (A).



In der jüngeren Vergangenheit hatte Norwegen stets klare Vorteile. Die Skandinavier gewannen ihre letzten sieben direkten Duelle mit Polen. Zudem gibt es beste Erinnerungen an das letzte EM-Duell. Dieses fand während der Europameisterschaft 2022 statt, als Norwegen mit elf Zählern Differenz souverän gewann.

Ein Klassenunterschied deutete sich bereits in den beiden vorangegangenen Aufeinandertreffen an, als die Skandinavier erst mit 19 Punkten Vorsprung und wenig später mit fünf Toren Unterschied die polnische Auswahl aus der Halle fegten.

Des Weiteren hatte die Auswahl von Marcin Lijewski während ihrer Qualifikationsgruppe deutlich größere Probleme, setzte sich letztlich als Tabellenzweiter mit 8:4-Punkten hinter Frankreich durch. Erwartet ihr, dass Norwegen zum vierten Mal in Folge dieses Duell mit Über 31,5 Punkten beenden wird, könnt ihr in der Interwetten App eine Quote von 1,95 spielen.

Unser Norwegen - Polen Tipp: Sieg Norwegen (HC -4,5)

Marcin Lijewski wird seinen Fokus vorrangig auf die nachfolgenden Begegnungen mit Slowenien und den Färöern legen, um den zweiten Platz zu ergattern. Nach der EM 2016 (7.) schloss Polen jede folgende Europameisterschaft außerhalb der Top 10 ab. Anders erging es den Norwegern: Sie sicherten sich 2020 die Bronzemedaille, schlossen die EM 2022 auf dem fünften Rang ab und gelten diesmal als ein klarer Kandidat fürs Halbfinale.