Norwegen - Schottland Tipp, Prognose & Quoten | 17.06.2023

Unser Norwegen - Schottland Tipp zum EM Quali Spiel am 17.06.2023 lautet: Mit Haaland kommen die Wikinger zum Torerfolg. Zu Null spielen sie aber auch nicht.

Ohne Erling Haaland lief es für die Norweger an den ersten beiden Spieltagen der EM-Qualifikation alles andere als rund. Gegen die Schotten, die perfekt in diese Quali gestartet sind, muss fast schon ein Sieg her, wenn man weiterhin Chancen auf einen der ersten beiden Plätze haben will. Der frisch gebackene Triple-Sieger von Man City wird wohl mit von der Partie sein. Doch ob es für einen Dreier reicht? Wir entscheiden uns für den Tipp „Beide treffen“. Hierfür gibt es bei Happybet eine Quote von 1,80.

Darum tippen wir bei Norwegen vs Schottland auf „Beide treffen“

Für Norwegen ist ein Sieg am Samstag eigentlich Pflicht.

Schottland erzielte an den ersten beiden Spieltagen 5 Tore.

Die Schotten kassierten in 4 der letzten 5 Auswärtspartien Gegentreffer.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Norwegen vs Schottland Quoten Analyse:

Für die besten Online Buchmacher gehen die Gastgeber als Favorit an den Start, auch wenn man mit einem erfolgreichen Tipp auf die Norweger seinen Einsatz schon etwas mehr als verdoppeln kann. Für Wetten auf die Bravehearts gibt es auf der anderen Seite Quoten bis 3,75. Die Doppelte Chance X2 liefert Wettquoten bis 1,77.

Interessant sind die Sprünge bei den Over/Under-Wetten. Für einen Tipp auf Über 1,5 Tore gibt es vernachlässigbare Wettquoten unter der Marke von 1,40. Doch schon ein Treffer mehr, genauer gesagt eine Wette auf Über 2,5 Tore, ist mit Quoten bis 2,15 verbunden. So zum Beispiel auch beim Buchmacher Happybet (hier geht‘s zum Testbericht).

Norwegen vs Schottland Prognose: Weitestgehend ausgeglichene Partie

Ohne Superstar Erling Haaland haben die Wikinger den Auftakt in die Qualifikation für die EM 2024 bestritten und dabei mehr als nur enttäuscht. In Spanien gingen sie mit 0:3 unter und gaben im gesamten Spiel nur einen einzigen Schuss auf das gegnerische Gehäuse ab. Fast noch schlimmer war aber das Ergebnis drei Tage später.

In Batumi kam Norwegen nämlich nicht über ein 1:1 gegen Georgien hinaus, während die Spanier parallel in Schottland verloren. Mit nur einem Punkt nach zwei Spieltagen stehen die Löwen bereits am dritten Spieltag mit dem Rücken zur Wand. Sollten sie auch diese Partie nicht gewinnen, könnte der Traum von der Europameisterschaft bereits geplatzt sein.

Und von den letzten vier Pflichtspielen haben die Norweger keines gewonnen und drei verloren. Überhaupt konnten die Skandinavier nur eine ihrer letzten sechs Bewerbspartien für sich entscheiden. Dadurch verpassten sie seinerzeit auch den Aufstieg in die Liga A der Nations League.

Zwischen März und Juni 2022 waren sie in sechs Länderspielen in Folge ungeschlagen geblieben und hatten fünf dieser Partien gewonnen. Drei Siege und ein Remis gab es dabei in der Nations League. Doch mit zwei Pleiten in den letzten beiden Spielen platzte der Traum vom Aufstieg. Am Samstag soll nun nicht auch der Traum von der Euro 2024 platzen.

Norwegen - Schottland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Norwegen: 1:1 Georgien (EMQ, A), 0:3 Spanien (EMQ, A), 1:1 Finnland (Test, H), 2:1 Irland (Test, A), 0:2 Serbien (UNL, H)

Letzte 5 Spiele Schottland: 2:0 Spanien (EMQ, H), 3:0 Zypern (EMQ, H), 1:2 Türkei (Test, A), 0:0 Ukraine (UNL, N), 2:1 Irland (UNL, H)

Letzte 5 Spiele Norwegen vs Schottland: 0:1 (Test, H, 2013), 4:0 (WMQ, H, 2009), 0:0 (WMQ, A, 2008), 1:2 (WMQ, H, 2005), 1:0 (WMQ, A, 2004)

Schottland könnte bei einem Sieg am Samstag das Ticket für die EM im kommenden Jahr eigentlich schon lösen. Mit zwei Siegen und 5:0 Toren sind die Bravehearts optimal in die Qualifikation gestartet. Nach einem 3:0 zum Auftakt gegen Zypern wurde auch die spanische Nationalmannschaft zu Hause mit 2:0 bezwungen.

Herausragender Akteur bei den Schotten war bislang Manchester Uniteds Scott McTominay, der vier der bisherigen fünf schottischen Treffer erzielte und vor allem gegen die Furia Roja mit einem Doppelpack der gefeierte Held war. Überhaupt waren die Tartan Terriers in ihren letzten Länderspielen ziemlich erfolgreich unterwegs.

Von ihren letzten sieben Partien wurde nur der Test in der Türkei mit 1:2 verloren. In den anderen sechs Begegnungen gab es fünf Siege. Die Nations League hatte Schottland mit einer 4-1-1-Bilanz als Erster beendet und damit den Aufstieg in die Liga A geschafft. Aber: die Pleite und das Remis gab es in der Fremde.

Überhaupt waren die letzten Auftritte der Bravehearts außerhalb des eigenen Wohnzimmers nur bedingt erfolgreich. Von den letzten fünf Partien, die Schottland nicht zu Hause bestritt, wurde nur die in Armenien gewonnen. Ansonsten gab es je zwei Remis und Niederlagen.

Unser Norwegen - Schottland Tipp: Beide treffen

Die Schotten haben in ihren letzten Länderspielen überzeugt. Doch vier ihrer letzten fünf Siege feierten sie zu Hause. Nun müssen sie zum ersten Mal in dieser Qualifikation auswärts ran, während es für Norwegen das erste Heimspiel ist, das sie unbedingt gewinnen müssen. Zwar hofft Schottlands Co-Trainer John Carver scherzhaft, dass Erling Haaland auch noch am Samstag das Treble Man Citys feiern und daher nicht fit sein wird. Doch Norwegens Coach Stale Solbakken hat keine Zweifel, dass der zum besten Spieler Englands gewählte Haaland in diesem wichtigen Spiel wieder voll bei der Sache sein wird. Mit einem Remis wären die Gäste nicht unzufrieden, doch mindestens ein Tor wird man hierfür schon benötigen.