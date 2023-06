Norwegen – Schweiz Tipp, Prognose & Quoten | 22.06.2023

Unser Norwegen - Schweiz Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 22.06.2023 lautet: Beide Mannschaften gehen als klarer Underdog in der Gruppe D ins Rennen und können sich laut Buchmacher-Einschätzung nur marginale Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde ausrechnen. Im Kräftemessen sehen wir keinen Favoriten und tendieren zu Toren auf beiden Seiten.