Norwegen - Slowenien Tipp, Prognose & Quoten | 15.01.2024

Unser Norwegen - Slowenien Sportwetten Tipp zum Handball EM Spiel am 15.01.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute sehen wir zwei Teams auf Augenhöhe um den Gruppensieg spielen. Aufgrund der letzten Ergebnisse zwischen den beiden Teams sehen wir jedoch die Norweger leicht im Vorteil.

Im dritten Gruppenspiel treffen heute die beiden Spitzenreiter der Gruppe D aufeinander und kämpfen um den Gruppensieg. Während die Slowenen sich schon vorzeitig für die Hauptrunde qualifizierten, könnten die Norweger bei einer Niederlage noch aus dem Turnier ausscheiden.

Wir glauben jedoch an eine Leistungssteigerung der Wille-Auswahl und gehen im Wett Tipp heute auf „Sieg Norwegen“ mit einer Quote von 1,67 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Norwegen vs Slowenien auf „Sieg Norwegen“:

Die Norweger gewannen die letzten 3 Partien gegen Slowenien.

Norwegen gewann 3 der 4 EM-Spiele gegen Slowenien.

Norwegen konnte sich zuletzt 4 Mal in Folge für die Hauptrunde einer EM qualifizieren.

Norwegen vs Slowenien Quoten Analyse:

Der Weltranglisten-Vierte aus Skandinavien wird von den besten Bookies mit deutscher Lizenz als leichter Favorit im entscheidenden Duell mit Slowenien gesehen und bekommt eine Siegquote von 1,67 zugewiesen. Der dritte Sieg der Slowenen in der Gruppenphase steht derweil mit einer Quote von 2,90 zu Buche.

Eine Wette auf „Über 28,5 Toren für Slowenien“ ergibt eine Quote von 1,98, was durchaus verlockend erscheint, so konnte das Team in den beiden ersten Spielen dieser EM jeweils 32 Treffer erzielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Norwegen vs Dänemark Prognose: Gelingt den Norwegern der 4. Sieg in Folge gegen Slowenien?

Der zweimalige Weltmeisterschafts-Silbermedaillengewinner aus Norwegen geht wie immer in den letzten zehn Jahren als Mitfavorit in ein großes internationales Handball-Turnier, konnte diesem Status jedoch vor allem bei Europameisterschaften selten gerecht werden. So war der Gewinn der Bronzemedaille vor vier Jahren der größte Erfolg einer norwegischen Nationalmannschaft auf europäischer Ebene.

Im laufenden Turnier wurde im ersten Gruppenspiel der Außenseiter aus Polen locker mit 32:21 geschlagen. Im zweiten Spiel gegen den absoluten Handball-Zwerg Färöer konnte jedoch eine mittelgroße Blamage nicht verhindert werden und das Spiel endete mit einem Remis, nachdem die Norweger eine Minute vor dem Ende noch mit drei Toren in Führung lagen.

Gegen eine formstarke Truppe aus Slowenien, kann eine ähnliche Leistung schnell in einer Niederlage enden. Das Team von Uros Zorman zeigte sich zuletzt gut in Form und konnte vier der letzten fünf Spiele gewinnen, hatte dabei jedoch mit Polen, Färöer, Montenegro und Österreich nicht gerade die Weltelite des Handballs vor der Brust.

Die Offensive der Slowenen sollte jedoch nicht unterschätzt werden. Mindestens 32 Tore in den letzten fünf Partien sprechen eine eindeutige Sprache und könnten auch gegen Norwegen zum Tragen kommen.

Norwegen - Slowenien Statistik & Bilanz:

Letzt 5 Norwegen: 26:26 Färöer (N), 31:21 Polen (N), 23:28 Ägypten (H), 38:35 Niederlande (H), 27:27 Dänemark (H)

Letzte 5 Spiele Slowenien: 32:25 Polen (N), 32:29 Färöer (N), 26:32 Kroatien (A), 37:32 Montenegro (H), 34:33 Österreich (H)

Letzte 5 Spiele Norwegen vs. Slowenien: 28:20 (N), 33:30 (N), 29:27 (H), 18:24 (A), 30:28 (H).

Die beiden kommenden Gegner trafen bei großen internationalen Turnieren nur im Rahmen der Europameisterschaft aufeinander. In vier EM-Duellen konnte Norwegen zuletzt drei Siege in Folge einfahren. Die einzige Niederlage erfolgte während der EM 2008 in der Hauptrunde.

In den acht direkten Duellen zwischen den beiden Teams fielen im Schnitt 56,5 Tore und Norwegen konnte sechs Siege einfahren. Wer an den dritten Sieg der Slowenen in der anstehenden Begegnung glaubt und gerne einen Tipp darauf abfeuern möchte, sollte sich den Top-Wettanbieter Winamax mal genauer ansehen.

Unser Norwegen - Slowenien Tipp: Sieg Norwegen

Die Slowenen verloren die letzten drei Spiele gegen Norwegen und werden auch diesmal mit der grundsätzlich starken Defensive der Skandinavier deutlich mehr Probleme haben als in den vergangenen Partien gegen eher schwächer einzuschätzende Gegner. Wir glauben, dass das Team von Jonas Wille noch einen Gang nach oben schalten kann und am Ende den Einzug in die Hauptrunde des Turniers fixieren wird.