Norwegen - Spanien Tipp, Prognose & Quoten | 15.10.2023

Unser Norwegen - Spanien Tipp zum EM Quali Spiel am 15.10.2023 lautet: Spanien hat mit dem 2:0-Erfolg über Schottland einen großen Schritt in Richtung EM-Endrunde gemacht. Norwegen hielt mit drei Siegen in Serie den Anschluss. In diesem wichtigen Spiel erwarten wir gleich mehrere Tore.

Norwegen hat ein entscheidendes Spiel vor Augen und sich dafür in die optimale Verfassung gebracht. Drei Siege in Serie haben das Selbstvertrauen der Löwen ansteigen lassen. Ein wichtiger Faktor in diesem Stretch war Erling Haaland. Der Angreifer von Manchester City hat in seinen vier Auftritten immer getroffen.

Einen Form-Vorteil gegenüber den spanischen Gästen verschafft die Siegesserie den Norwegern nicht. Spanien hat ebenso drei Siege in Folge eingefahren und dabei 15 Treffer erzielt. Unser Tipp: „Über 2,5 Tore“ mit einer Wettquote von 1,98 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Norwegen vs Spanien auf „Über 2,5 Tore“:

Spanien hat in den letzten 3 Qualifikationsspielen 15 Tore erzielt.

Norwegen hatte während der Siegesserie von 3 Spielen ein Torverhältnis von 9:2.

4 der letzten 5 Duelle endeten mit Über 2,5 Toren.

Norwegen vs Spanien Quoten Analyse:

Die 0:3-Niederlage im ersten Qualifikationsspiel gegen Spanien war für Norwegen der Auftakt einer Serie von drei sieglosen Partien in Folge. Mittlerweile hat sich die Form in die entgegengesetzte Richtung entwickelt, die Außenseiterrolle ist allerdings geblieben. Quoten von 3,50 bis 4,00 sind aussagekräftig genug.

Verwendet ihr für dieses Duell einen Sportwetten Bonus, bietet sich möglicherweise eine Wette auf die spanischen Gäste an. Die Auswahl von Luis de la Fuente hat eine großartige Form und konnte drei Begegnungen in Folge gewinnen. Daher wirken Siegquoten bis 2,05 für einen Favoritensieg äußerst attraktiv.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Norwegen vs Spanien Prognose: Der Einfluss von Erling Haaland

Norwegen musste in den ersten beiden Qualifikationsspielen auf den wichtigsten Spieler in der Nationalmannschaft verzichten. Die Rede ist von Erling Haaland, der am dritten Spieltag erstmals auflief.

Gemeinsam mit ihm fanden die Löwen den Weg zurück auf die Siegerstraße. Drei sieglose Partien in Folge gehören längst der Vergangenheit an. Aktuell kann Stale Solbakken auf drei Siege in Serie zurückblicken.

Der eben erwähnte Haaland trug dabei einen großen Teil zum Umschwung bei. In seinen vier absolvierten Qualifikationsspielen hat der norwegische Top-Stürmer bei jedem Einsatz getroffen. Bedeutet: Sechs Tore in vier Qualifikationsspielen! Sein Start in der Premier League war ebenfalls bärenstark. Acht Tore in acht Ligaspielen sind ein hervorragender Nachweis seiner Qualitäten als Knipser.

10,5 erwartbare Tore der Gastgeber reichen für eine Angriffsreihe unter den zehn besten Nationalmannschaften dieser Qualifikation (9.). Die spanische Offensive ist allerdings beeindruckender. Obwohl das Team von Luis de la Fuente ein Spiel weniger absolviert hat, liegt La Furia Roja mit 13,1 xG (3.) deutlich vor den Hausherren.

Norwegen - Spanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Norwegen: 4:0 Zypern (A), 2:1 Georgien (H), 6:0 Jordanien (H), 3:1 Zypern (H), 1:2 Schottland (H).

Letzte 5 Spiele Spanien: 2:0 Schottland (H), 6:0 Zypern (H), 7:1 Georgien (A), 5:4 n.E. Kroatien (A), 2:1 Italien (H).

Letzte 5 Spiele Norwegen vs. Spanien: 0:3 (A), 1:1 (H), 1:2 (A), 0:3 (H), 1:2 (A).

Kommen wir auf die eben erwähnte spanische Offensive zu sprechen. An den vergangenen drei Spieltagen waren die Spieler der Furia Roja kaum zu bändigen und erzielten insgesamt 15 Tore. Dabei nutzte der Tabellenzweite der Gruppe A seine 7,8 Torschüsse pro Spiel (3.) mit einer Schussverwandlungs-Quote von 13,2 Prozent extrem effektiv.

Nach fünf Spieltagen haben die Gäste durchschnittlich 3,6 Tore pro Partie erzielt (2.) - nur Portugal kann einen besseren Wert vorweisen (4,0). In diesem Vergleich zieht Norwegen deutlich den Kürzeren (1,8). Bisher konnte man sich bei den Partien mit norwegischer Beteiligung auf eines nahezu sicher einstellen: Tore! Fünf der sechs Qualifikationsspiele der Solbakken-Elf endeten mit Über 2,5 Toren.

Bei 1,8 erzielten Treffern pro Partie wird schnell erkennbar, dass die Hintermannschaft des Tabellendritten gerne mal den einen oder anderen Treffer zulässt. Durchschnittlich kassierten die Gastgeber 1,3 Gegentore pro Spiel (29.).

Unser Norwegen - Spanien Tipp: Über 2,5 Tore

Die Defensive der Norweger hat bisher nur ein einziges Qualifikationsspiel ohne Gegentor beendet. Selbst den Außenseitern Zypern und Georgien wurde jeweils ein Treffer erlaubt. Sollte Spanien am Anfang noch Schwierigkeiten haben, warten auf der Bank mehrere frische Spieler, die für weitere Tore gut sind. Ein Beispiel ist Joselu, der in fünf Auftritten drei Treffer erzielte und pro 90 Minuten 1,89 Tore erzielt hat - der drittbeste Schnitt aller Spieler.