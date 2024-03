Norwegen – Tschechien Tipp, Prognose, Quoten | 22.03.2024

Unser Norwegen – Tschechien Sportwetten Tipp zum Freundschaftsspiel am 22.03.2024 lautet: Die Norweger verpassten die Teilnahme an der EM-Endrunde und streben in unserem Wett Tipp heute gegen Tschechien nach einer guten Leistung.

Auch mit Superstar Erling Haaland konnte Norwegen nicht das Ticket für die EURO 2024 lösen. Bevor es im September mit der Nations League losgeht, stehen somit nur Testspiele auf der Agenda. Die Tschechen überzeugten während der EM-Quali ebenfalls nur bedingt. Vier Siege in acht Begegnungen reichten aber, um hinter Albanien als Gruppenzweiter die Teilnahme sicherzustellen.

In unserem Wett Tipp heute sehen wir keinen Favoriten, rechnen aber mit „Beide Teams treffen“. Für diesen Spielausgang gewährt Betano eine Quote von 1,75.

* Aus lizenzrechtlichen Gründen sind Sportwetten auf Testspiele ohne DFB-Beteiligung derzeit nicht erlaubt, in Österreich jedoch schon.

Darum tippen wir bei Norwegen vs Tschechien auf „Beide Teams treffen“:

Norwegen traf in 3 von 4 EM-Quali-Heimspielen.

Die Tschechen erzielten in den vergangenen 3 Qualifikations-Duellen 5 Tore.

Unabhängig vom Austragungsort brachten die letzten 3 Aufeinandertreffen Tore auf beiden Seiten mit sich.

Norwegen vs Tschechien Quoten Analyse:

Laut Buchmacher-Bewertung ist mit einem Kräftemessen zweier ebenbürtiger Konkurrenten zu rechnen. Aufgrund des Heimrechts sind die Norweger jedoch etwas niedriger bewertet und bringen eine durchschnittliche Quote von 2,00 mit sich. Nur in einem der bisherigen vier Heimspiele gegen Tschechien behielten die Skandinavier die Oberhand (2U, 1N). Eine Wette auf „Doppelte Chance X2″ bringt bei den Bookies den durchschnittlich 1,80-fachen Wetteinsatz mit sich.

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ gestalten sich die Quoten recht ausgeglichen und lassen auf keine klare Tendenz schließen. Neben einer Vielzahl von lukrativen Norwegen Tschechien Wettquoten bieten viele Bookies Wettgutscheine, die in Verbindung mit der erstmaligen Registrierung bzw. Kontoverifizierung stehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Norwegen vs. Tschechien Prognose: Bringt das Match einen Gewinner mit sich?

Trotz der schwachen Leistungen im Zuge der EM-Qualifikation hat der norwegische Verband weiterhin an Trainer Stale Solbakken festgehalten. Nur drei magere Siege konnten in den acht Qualifikationsspielen eingefahren werden (2U, 3N).

Der Rückstand auf den Tabellenzweiten aus Schottland belief sich auf sage und schreibe sechs Punkte. Die Qualifikation wurde somit sehr deutlich verpasst.

Eine Tatsache, an der auch Superstar Erling Haaland mit seinen sechs Toren nichts ändern konnte. Seit nunmehr 24 Jahren waren die Skandinavier bei keiner EM-Endrunde mehr vertreten und müssen auch weiterhin auf die zweite Teilnahme warten.

Offensiv sind die Norweger jedoch keineswegs zu unterschätzen. 14 Tore kamen in der gesamten EM-Qualifikation zustande. Die Abwehr stand keineswegs sicher und musste sich auf der anderen Seite zwölf Gegentore ankreiden lassen. Nur in einer der acht Begegnungen sollte hinten die Null gehalten werden.

Norwegen - Tschechien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Norwegen: 3:3 Schottland (A), 2:0 Färöer (H), 0:1 Spanien (H), 4:0 Zypern (A), 2:1 Georgien (H).

Letzte 5 Spiele Tschechien: 3:0 Moldawien (H), 1:1 Polen (A), 1:0 Färöer (H), 0:3 Albanien (A), 1:1 Ungarn (A).

Letzte Spiele Norwegen vs. Tschechien: 1:1 (H), 1:2 (A), 2:2 (A), 3:0 (H), 0:1 (A).

Die Tschechen holten nur vier Punkte mehr im Rahmen der EM-Qualifikation als Norwegen, sollten aber einen soliden zweiten Platz in der Gruppe E erringen. Direkt nach dem letzten Gruppenspiel, das mit 3:0 gegen Moldawien gewonnen wurde, trat der einstige Trainer Jaroslav Silhavy von seinem Amt zurück. Nach mehreren Monaten wurde Anfang Januar 2024 mit Ivan Hasek ein passender Nachfolger gefunden. Der 60-Jährige bestreitet seinen ersten Test in Norwegen.

Bereits in der EM-Qualifikation haben die Tschechen auswärts Federn gelassen und holten nur einen Sieg in vier Duellen. Dem 3:0 auf den Färöern stehen zwei Remis und eine Niederlage gegenüber. Mit zwölf Toren in acht Qualifikations-Duellen kann sich auf der anderen die Offensive durchaus sehen lassen. Zudem verpasste Tschechien nur in zwei von acht Spielen im gesamten Wettbewerb einen eigenen Treffer.

Die „Reprezentace“ nimmt in diesem Sommer zum achten Mal an einer EM-Endrunde teil. Der bisweilen größte Erfolg gelang im Jahr 1996, als das Finale gegen Deutschland in der Verlängerung mit 1:2 verloren ging. Bei der EM 2024 starten die Tschechen in der Gruppe F und müssen unter anderem gegen Portugal und die Türkei bestehen. Mit dem Tipwin Willkommensbonus bringen Neukunden ihre Norwegen Tschechien Sportwette auf das nächste Level. Der Bookie mit deutscher Lizenz stellt bis zu 100 Euro Wettbonus bereit.

Unser Norwegen – Tschechien Tipp: Beide Teams treffen

Wenngleich es sich hierbei lediglich um ein Freundschaftsspiel handelt, haben beide Konkurrenten nichts zu verschenken. Nur eines der insgesamt acht Kräftemessen mit Tschechien haben die Norweger bisher siegreich gestalten können (3U, 4N).

Beide Mannschaften sollten vor allem offensiv nicht unterschätzt werden. Zwar sehen wir im direkten Duell keinen Favoriten, räumen aber beiden Teams durchaus Chancen auf mindestens einen Treffer ein.