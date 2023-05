Nottingham - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 20.05.2023

Unser Nottingham - Arsenal Tipp zum Premier League Spiel am 20.05.2023 lautet: 248 Tage standen die Gunners in dieser Saison an der Tabellenspitze. Zum Titel wird es letztlich wohl nicht reichen. Zuletzt festigte sich vor allem eines: Viele Tore in Spielen von Arsenal!

Arsenal wird voraussichtlich einen Rekord aufstellen: Kein anderes Team in der Geschichte der Premier League stand länger an der Spitze, ohne am Ende die Meisterschaft zu feiern. Nottingham Forest fand über die vergangenen Wochen den Schlüssel für das eigene Angriffsspiel und könnte dadurch am Ende die Klasse halten. Wir setzen auf Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2,33 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Nottingham vs Arsenal auf „Über 3,5 Tore“:

4 der vergangenen 5 Spiele der Tricky Trees endeten mit Über 3,5 Toren.

Auf Seiten der Gunners wurden 7 der letzten 9 Spiele mit Über 3,5 Toren abgepfiffen.

Zuletzt boten 4 von 5 Duellen zwischen den beiden Mannschaften Über 3,5 Tore.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nottingham vs Arsenal Quoten Analyse:

Eigentlich gehört die Mannschaft von Steve Cooper zu den schwächsten Offensiven der gesamten Liga. Ihre 36 erzielten Tore werden nur von vier anderen Teams unterboten. Über die letzten Wochen zeigten die Hausherren jedoch ein anderes Gesicht und waren damit erfolgreich: Nur eine der vergangenen vier Begegnungen ging verloren.

Arsenal hat im letzten Drittel der Saison vermutlich die Meisterschaft verspielt. Nach nur zwei Siegen aus den letzten sieben Ligaspielen war das nicht anders zu erwarten.

Greift ihr bei euren Sportwetten gerne auf die Wett-Apps der Buchmacher zurück, findet ihr hier das passende Angebot. Bei einem Sieg der Hausherren liegen Wettquoten zwischen 5,10 und 5,75 bereit, während ein Dreier der Gunners mit Quoten bis zu 1,60 ausgestattet ist.

Nottingham vs Arsenal Prognose: „Eine unerwartete offensive Entwicklung“

Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison hat der Aufsteiger aus Nottingham ein Polster von drei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz aufgebaut. Sieben Punkte aus den vergangenen vier Begegnungen waren eine gute Hilfe. Für dieselbe Ausbeute benötigten die Hausherren zuvor 13 Spiele.

In den vergangenen Wochen offenbarten die Tricky Trees ungeahnte Fähigkeiten in ihrem Angriffsspiel und erzielten zwölf Tore in fünf Spielen. Durchschnittlich jubelten die Anhänger der Gastgeber in diesem Zeitraum über 2,4 Tore pro Spiel.

Zu Hause war die Offensive des Teams von Steve Cooper kaum zu bremsen und erzielte jüngst in zwei aufeinanderfolgenden Begegnungen mindestens drei eigene Treffer (4:3 gegen Crystal Palace und 3:1 gegen Brighton).

Gleichzeitig sollte die löchrige Hintermannschaft der Garibaldi Reds erwähnt werden. Bisher kassierte Nottingham 67 Gegentreffer (18.) und hat nach Bournemouth die meisten erwartbaren Gegentore angesammelt (69.31 xGA).

Schon in der Hinrunde machte sich das deutlich bemerkbar und führte zu einer 0:5-Niederlage im Emirates Stadium.

Nottingham - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nottingham: 2:2 Chelsea (A), 4:3 Southampton (H), 1:2 Brentford (A), 3:1 Brighton (H), 2:3 Liverpool (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 0:3 Brighton (A), 2:0 Newcastle (A), 3:1 Chelsea (H), 1:4 Manchester City (A), 3:3 Southampton (H)

Letzte 5 Spiele Nottingham vs. Arsenal: 0:5 (A), 1:0 (H), 0:5 (A), 4:2 (H), 0:4 (H)

Die vergangenen Aufeinandertreffen geben einen eindeutigen Hinweis auf torreiche Begegnungen zwischen diesen beiden Kontrahenten. Vier der letzten fünf direkten Duelle boten den Zuschauern Über 3,5 Tore.

Darüber hinaus hat sich nicht nur die Offensive der Hausherren deutlich gesteigert. Gleichzeitig schlichen sich jede Menge Fehler in die Abwehr des Tabellenzweiten ein. Arsenal fing sich innerhalb der letzten sieben Ligaspiele insgesamt 15 Gegentore - das sind 2,1 pro Spiel.

In Verbindung mit dem zweitbesten Angriff der Liga (83 Tore) bot Arsenal in dieser Spielzeit schon einige torreiche Begegnungen an. Sieben der vergangenen neun Partien der Gunners endeten mit Über 3,5 Toren. Auf die gesamte Saison gesehen boten die Spiele der Arteta-Elf zu 53 Prozent Über 3,5 Tore.

Graben wir uns etwas tiefer in die Historie dieser Partie ein, sehen wir, dass die vergangenen vier Vergleiche in der Liga an die Londoner gingen. Zudem gewann Nottingham nur eines der letzten zehn Heimspiele gegen den ehemaligen Tabellenführer.

Setzt ihr auf den fünften Gunners-Sieg in Folge sowie Über 2,5 Tore im Spiel, bekommt ihr von Bet-at-Home eine Quote von 2,03 angeboten. Passend dazu findet ihr hier einen Bet-at-home Gutschein Code.

Unser Nottingham - Arsenal Tipp: Über 3,5 Tore

Die zuletzt luftige Hintermannschaft der Gäste sowie der wachsende offensive Output der Hausherren dürften erneut für einige Torraumszenen sorgen. Arsenal beendete nur eines der letzten vier Ligaspiele ohne Gegentreffer - Nottingham kassierte in 72 Prozent seiner Heimspiele mindestens ein Tor.