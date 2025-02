Nottingham - Arsenal Tipp, Prognose, Quoten | 26.02.2025

Unser Nottingham - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 26.02.2025 lautet: Die Gunners mussten sich überraschend West Ham geschlagen geben und wollen zurück auf die Siegerstraße. Im Wett Tipp heute gelingt das auch beim Überraschungsteam der Saison.

Am 26. Februar 2025 um 20:30 Uhr wird der City Ground in Nottingham zum Schauplatz eines spannenden Premier-League-Duells zwischen Nottingham Forest und dem FC Arsenal. Nottingham, aktuell auf Platz 3 mit 47 Punkten, trifft auf den Tabellenzweiten FC Arsenal, der 53 Punkte gesammelt hat. Schiedsrichter Andrew Madley wird das Spiel leiten.

Die jüngste Form beider Teams in der Nottingham Arsenal Prognose ist unterschiedlich: Nottingham Forest mit einer Bilanz von 2-0-3 und Arsenal mit 3-1-1. Beide Teams haben in 85 Prozent ihrer Spiele Tore erzielt, was auf ein torreiches Spiel hinweist.