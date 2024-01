Nottingham - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 30.01.2024

Unser Nottingham - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 30.01.2024 lautet: Im Duell der Gegensätze sehen wir die Mannen aus London klar in der Favoritenrolle. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre in unserem Wett Tipp heute eine Überraschung.

Nach dem glücklichen 2:1-Triumph gegen Manchester United unterlag Nottingham Forest in der Premier League bei Brentford mit 2:3 und kam zudem am vergangenen Freitag in der 4. Runde des FA-Cups bei Zweitligist Bristol City nicht über ein torloses Remis hinaus. Arsenal meldete sich nach wettbewerbsübergreifend vier sieglosen PL-Begegnungen am Stück mit einem 5:0-Kantersieg gegen Crystal Palace zurück.

Die Gunners tankten mit dem deutlichen Erfolg Selbstvertrauen und gehen als klarer Favorit ins Rennen gegen Nottingham. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Arsenal & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,67 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Nottingham vs Arsenal auf „Sieg Arsenal & Unter 4,5 Tore“:

Nottingham behielt nur in einem der jüngsten 5 PL-Heimspiele die Oberhand (4N).

Alle direkten Duelle mit Teams des unteren Tabellendrittels hat Arsenal in der Ferne gewonnen (4S).

Die Gunners liegen in der Tabelle 13 Ränge vor den Hausherren aus den Midlands.



Nottingham vs Arsenal Quoten Analyse:

Bereits vor dem Kick-off unterliegt die Paarung einer klaren Rollenverteilung. Am Drei-Weg-Markt sind die Gäste aus London als heißer Kandidat auf den Sieg gesetzt und zeigen entsprechend eine Nottingham Arsenal Wettquote von durchschnittlich 1,40 auf.

Der Direktvergleich zeigt jedoch ein ganz anderes Bild. Die letzten drei Heimspiele entschied der Underdog gegen den Favoriten für sich und setzte sich kürzlich sogar zweimal ohne Gegentor durch. In der NEObet Sportwetten App wird der Heimsieg mit mehr als dem siebenfachen Wetteinsatz versüßt.

Nottingham vs. Arsenal Prognose: Kassiert Arsenal die 4. Niederlage am Stück im City Ground?

Seit dem Aufstieg aus der Championship dreht Nottingham bereits die zweite Runde im englischen Oberhaus des Fußballs und knüpft in dieser Spielzeit nahtlos an die Leistungen des Vorjahres an.

Derzeit reichen 20 erbeutete Punkte für Rang 16. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt vier Punkte.

In der eigenen Arena waren die bisherigen Leistungen alles andere als überzeugend, nur drei der insgesamt zehn Heimspiele führten zu einem Erfolgserlebnis (3U, 4N). Immerhin endete mit dem 2:1 gegen Manchester United kürzlich eine Negativserie von vier Pleiten auf heimischem Boden. Wenngleich die Offensive nur in zwei der zehn Ansetzungen im City Ground einen eigenen Treffer verpasste, wurden 80 Prozent der Heimspiele mit weniger als 4,5 Toren bestritten.

Allgemein ist Nottingham Forest nicht gerade als Tormaschine bekannt und verzeichnet pro PL-Begegnung im Durchschnitt 3,3 Schüsse aufs Tor. Nur 1,24 im Schnitt führen dabei zu einem Treffer.

Nottingham - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nottingham: 0:0 Bristol City (A), 2:3 Brentford (A), 3:2 n.V. Blackpool (A), 2:2 Blackpool (H), 2:1 Manchester United (H).

Letzte 5 Spiele Arsenal: 5:0 Crystal Palace (H), 0:2 Liverpool (H), 1:2 Fulham (A), 0:2 West Ham (H), 1:1 Liverpool (A).

Letzte Spiele Nottingham vs. Arsenal: 1:2 (A), 1:0 (H), 0:5 (A), 1:0 (H), 0:5 (A).



In London konnten die Verantwortlichen nach wettbewerbsübergreifend vier Niederlagen in Folge mit einem 5:0-Kantersieg gegen Crystal Palace durchatmen. Aufgrund des deutlichen Erfolgs verbesserten sich die Gunners in der Tabelle auf Platz 3. Der Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool beträgt aber weiterhin fünf Punkte.

Auswärts stellen die Recken aus London zweifelsohne nicht das Maß aller Dinge dar, müssen sich aber mit 50 Prozent gewonnenen Auswärts-Duellen in der Premier League keineswegs verstecken, zumal alle vier Kräftemessen mit Mannschaften des unteren Tabellenbereichs siegreich gestaltet wurden. Drei der vier Triumphe kamen sogar ohne Gegentor zustande.

Allgemein steht der Abwehr-Verbund auf gegnerischem Boden sicher und ließ insgesamt nur zehn Gegentore zu. 40 Prozent der Partien in den Stadien des Gegners führten zu einem „Clean Sheet“. Satte neun der zehn Spiele auswärts brachten zudem weniger als 4,5 Tore mit sich.

Unser Nottingham - Arsenal Tipp: Sieg Arsenal & Unter 4,5 Tore

Die Gunners haben sich mit dem 5:0-Sieg über Crystal Palace den Frust von der Seele geschossen und wollen nahtlos an diese Leistung anknüpfen. Mit einem Kader-Marktwert von 1,12 Milliarden Euro sind die Londoner den Hausherren aus den Midlands (389,75 Mio.) spürbar überlegen und somit auf allen Positionen besser besetzt. Acht der letzten neun Kräftemessen endeten im City Ground mit weniger als 4,5 Toren. Die letzten beiden Ansetzungen brachten jeweils nur einen Treffer mit sich.