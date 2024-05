Nottingham - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 11.05.2024

Die Spielzeit der Blues ist ein ständiges Wechselbad der Gefühle. An den letzten vier Spieltagen bekamen die Zuschauer das Komplettpaket in kürzester Zeit. Auf eine 0:5-Niederlage gegen Arsenal folgte ein 2:2 gegen Aston Villa, woraufhin die Blues sich kurz schüttelten und mit zwei Zu-Null-Siegen (2:0 vs. Tottenham, 5:0 vs. West Ham) Kurs-Korrektur betrieben. Das heißt jedoch nicht, dass automatisch ein weiterer Chelsea-Sieg folgt. Für die Mannschaft von Mauricio Pochettino schlug der Ball während der letzten 14 Premier-League-Auswärtsspiele pro Partie mindestens ein Mal im eigenen Gehäuse ein.