Nottingham - Liverpool Tipp, Prognose, Quoten| 02.03.2024

Unser Nottingham - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 02.03.2024 lautet: Liverpool darf sich im engen Kampf um die Meisterschaft keine Patzer leisten. Im Wett Tipp heute muss man sich womöglich aber mit einem Punkt begnügen.

Nottingham Forest und der Liverpool FC waren unter der Woche im FA-Cup-Achtelfinale am Start, mit unterschiedlichem Erfolg. Während die „Garibaldis“ nach einem knappen 0:1 daheim gegen Manchester United aus dem Wettbewerb ausgeschieden sind, setzten sich die „Reds“ an der Anfield Road mit 3:0 gegen den Zweitligisten Southampton durch. Am Samstag treffen beide Teams nun in der Premier League aufeinander. Im heimischen City Ground sind die Gastgeber die klaren Außenseiter.

Wir kommen zu einem ähnlichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Tipwin die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Nottingham vs Liverpool auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“:

Liverpool ist der Tabellenführer der PL - Nottingham steht auf Rang 17

Die Reds haben von den letzten 18 PL-Gastspielen lediglich 2 verloren

Nuno Espirito Santo hat alle 6 PL-Duelle gegen die Reds verloren



Nottingham vs Liverpool Quoten Analyse:

Wenn der Tabellenführer beim Tabellen-17. zu Gast ist, ist die Ausgangslage eigentlich klar. Das ist auch bei der Nottingham vs Liverpool Prognose nicht anders. Die besten Wettanbieter belohnen einen Sieg des LFC nur mit Quoten im Schnitt von 1,54.

Für einen Dreier der Hausherren bekommt ihr auf der Gegenseite durchschnittliche Quoten von 5,55. Allerdings hat Forest noch nie ein Premier-League-Heimspiel gegen Liverpool verloren. Vor dem Hintergrund dieser Statistik wird dann ein Tipp wie die „Doppelte Chance 1X“ auf einmal ganz interessant.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nottingham vs Liverpool Prognose: Die „Garibaldi“ wollen ihre Heimbilanz gegen den LFC ausbauen

Kurz vor Weihnachten übernahm Nuno Espirito Santo den abstiegsbedrohten Nottingham Forest FC. Nach 17 Spieltagen standen die „Garibaldi“ mit 14 Punkten auf dem ersten Nichtabstiegs-Rang und hatten fünf Zähler Polster auf die Gefahrenzone. In 14 Partien unter dem neuen Coach kommen die Roten auf vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. Auf den ersten Blick wurden keine wirklichen Fortschritte erzielt. So steht Forest immer noch auf Rang 17 und hat sogar nur noch vier Zähler Polster auf den ersten Abstiegsrang.

Doch der neue Mann hat die Offensive in Schwung bekommen. Nottingham traf in allen neun PL-Partien unter dem neuen Coach (insgesamt 17 Tore). Allerdings wurde die Abwehr mit insgesamt 18 Gegentreffern noch nicht stabilisiert. In der Fremde kommt die Mannschaft auf neun Zähler (2S, 3U, 8N). Nur Burnley und Sheffield haben weniger Auswärtspunkte gesammelt. Am Mittwoch war Forest im FA Cup gegen Manchester United über weite Strecken ebenbürtig und schied nur durch einen Gegentreffer in der 89. Minute aus.

Die Abschieds-Tour von Jürgen Klopp in Liverpool wurde am Wochenende mit dem ersten Titel gekrönt. Durch einen Treffer in der 118. Minute gewannen die Reds im Finale gegen Chelsea den Ligapokal. Nach dem 3:0 am Mittwoch daheim gegen den Zweitligisten Southampton ist der LFC auch noch im FA Cup im Rennen. Dabei muss der deutsche Coach nach einer großen Verletzungsmisere aktuell auf viele Ersatzspieler und Talente setzen. Doch bisher kann die Mannschaft dies kompensieren.

Die Joker der Reds sorgten in dieser Saison für zehn Treffer und elf Torvorlagen. In der Liga gab es in den letzten acht Partien sieben Siege (1N). Mit 63 Toren hat Liverpool die beste Offensive. Hier ist vor allem auf Mohamed Salah Verlass. Der Ägypter steht mit 15 Treffern auf Platz 2 der Torjägerliste. Mit elf Siegen und zwei Remis ist der LFC auch das beste Heim-Team der Liga. In der Fremde kamen bisher 25 Punkte (7S, 4U, 2N) hinzu. Von den letzten 18 PL-Gastspielen hat das Klopp-Team nur zwei verloren (10S, 6U).

Nottingham - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nottingham: 0:1 Manchester United (H), 2:4 Aston Villa (A), 2:0 West Ham (H), 2:3 Newcastle United (H), 5:3 n.E. Bristol City (H)

Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:0 Southampton (H), 1:0 Chelsea (A), 4:1 Luton Town (H), 4:1 Brentford (A), 3:1 Burnley (H)

Letzte 5 Spiele Nottingham vs Liverpool: 0:3 (A), 2:3 (A), 1:0 (H), 0:1 (H), 2:2 (H)



Nottingham kann gegen Liverpool auf eine beeindruckende Heimserie zurückblicken. Seit Oktober 1984 und 13 Heimspielen ist Forest in einem Ligaspiel ohne Niederlage gegen die Reds (6S, 7U). Damit wartet der LFC in der Premier League auch noch auf den ersten Dreier zu Gast bei den „Garibaldi“. Auf der Gegenseite verlor Liverpool aber auch nur zwei der letzten 13 Pflichtspiel-Vergleiche gegen den NFFC (7S, 4U).

Das Hinspiel in dieser Saison ging an der Anfield Road mit 3:0 an die Gastgeber. Der LFC könnte erstmals seit 1984/85 beide Ligaspiele gegen Forest für sich entscheiden. Manager Nuno Espirito Santo hat alle seine sechs PL-Duelle gegen die Reds verloren. Liverpool hat 41 von 63 Treffern nach dem Seitenwechsel erzielt. Nottingham kommt in der zweiten Hälfte auch auf 20 von 34 Toren. Fallen auch am Samstag in Halbzeit 2 mehr Tore, gibt es bei Crazybuzzer dafür eine Quote von 1,97. Alle Infos über den neuen Anbieter findet ihr im ausführlichen Crazybuzzer Test!

Unser Nottingham - Liverpool Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore

Liverpool darf sich für den Traum der zweiten Meisterschaft unter Jürgen Klopp nicht viele Patzer leisten. Manchester City und Arsenal lauern in der Tabelle mit nur einem bzw. zwei Punkten Rückstand. Schaut man auf die Bilanz der Reds in Nottingham, ist die Gefahr für einen Ausrutscher aber recht groß. Zudem haben die „Garibaldi“ 15 von 24 Punkten daheim geholt. Doch alle anderen Faktoren und Statistiken in dieser Saison sprechen für die Gäste.

Zudem konnte Nottingham seit dem letzten Aufstieg nur eines von elf PL-Duellen gegen ein Team aus den Top 4 gewinnen (1U, 9N). Jürgen Klopp muss aber weiterhin einige verletzte Stammspieler ersetzen. So trauen wir Forest maximal einen Punkt zu und rechnen auch mit ein paar Toren.