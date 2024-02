Nottingham - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten

Unser Nottingham - Manchester United Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 28.02.2024 lautet: Die Red Devils wollen das Viertelfinale im FA Cup erreichen. Die Chancen bei den abstiegsbedrohten Reds stehen in unserem Wett Tipp heute dafür gar nicht so schlecht.

Im Achtelfinale des FA Cups 2023/24 kommt es zu drei reinen Erstliga-Duellen. In einem davon empfängt Nottingham Forest am Mittwochabend die Mannschaft von Manchester United. Für die „Red Devils“ hat der Wettbewerb nach einer bisher holprigen Saison eine große Bedeutung. Die Wettquoten erwarten ein recht ausgeglichenes Duell, schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite der Gäste.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Bwin die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Nottingham vs Manchester United auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Nottingham entschied nur eines der letzten 6 Liga-Spiele für sich

Manchester United gewann die letzten 5 Auswärtsspiele und erzielte dabei 14 Tore

Die Red Devils haben 2024 nur ein Pflichtspiel verloren



Nottingham vs Manchester United Quoten Analyse:

Forest steht nach 26 Spieltagen auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz und hat vier Punkte Polster auf die Gefahrenzone. Allerdings hat Luton Town auf Rang 18 noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Die Red Devils belegen dagegen den 6. Platz. Auf den ersten Europapokal-Spot hat man drei Punkte Rückstand. Die Königsklasse ist schon acht Zähler entfernt. Trotzdem reicht diese Ausbeute bei der Nottingham vs Manchester United Prognose für die Favoritenrolle.

So bekommt ihr bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz für einen Sieg der Gäste in 90 Minuten durchschnittliche Quoten von 2,04. Setzen sich die Hausherren am Mittwoch in der regulären Spielzeit durch, wird das mit Quoten im Schnitt von 3,39 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nottingham vs Manchester United Prognose: Zeigen die Red Devils eine Reaktion auf die Pleite?

Als Aufsteiger hatte Nottingham Forest im Vorjahr lange um den Liga-Verbleib bangen müssen. Die Roten retteten sich am Ende mit zwei Plätzen und vier Punkten Vorsprung. In diesem Jahr hatten Verantwortliche und Fans eigentlich auf eine sorgenfreie Saison gehofft. Diese blieb den „Garibaldi“ bisher aber verwehrt. Bis zum fünften Spieltag stand man noch unter den Top 8 der Tabelle. Dann ging es langsam aber sicher bergab. Diese Negativserie wurde Coach Steve Cooper kurz vor Weihnachten zum Verhängnis.

Als Nachfolger wurde Nuno Espirito Santo verpflichtet. In 13 Spielen unter dem neuen Mann hat Forest vier Siege und vier Remis geholt (5N). Vor allem in der Fremde tut sich die Mannschaft schwer. In 13 Gastspielen kamen lediglich zwei Dreier und drei Remis zusammen. Nur die Aufsteiger Burnley und Sheffield haben auswärts noch weniger Punkte gesammelt. In der Liga konnte Nottingham nur eine der letzten sechs Partien gewinnen.

Im Sommer 2022 übernahm Erik ten Hag das Traineramt bei Manchester United. Seitdem gab der Verein fast eine halbe Milliarde Euro für neue Spieler aus. Im Vorjahr holten die Red Devils im League Cup den ersten Titel seit sechs Jahren und schlossen die Liga als Dritter ab. Der Aufwärtstrend unter dem neuen Coach geriet in dieser Saison aber ins Stocken. Nach acht Spieltagen reichte es nur für Platz 10 in der Tabelle. Der Start ins Jahr 2024 verlief mit fünf Siegen und einem Unentschieden dann sehr hoffnungsvoll. Damit hat man den Anschluss an die Top 5 wieder hergestellt.

Dieser Lauf endete am Samstag mit einer 1:2-Heimpleite gegen Fulham. In der 89. Minute konnte United zum 1:1 ausgleichen. Dann musste man aber in der siebten Minute der Nachspielzeit doch noch den Treffer hinnehmen, der die Niederlage besiegelte. Statistiken wie der Ballbesitz (57 Prozent), die Gesamt-Schüsse (21:17) und die xG (1,72:1,20) hatten eigentlich für die Hausherren gesprochen. In der Fremde feierte Manchester United zuletzt fünf Siege in Folge und traf dabei immer mindestens doppelt. 36 erzielte Tore sind aber immer noch der schwächste Wert in den Top 9 der Tabelle.

Nottingham - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nottingham: 2:4 Aston Villa (A), 2:0 West Ham (H), 2:3 Newcastle United (H), 1:1 Bristol City (H), 1:1 Bournemouth (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:2 Fulham (H), 2:1 Luton Town (A), 2:1 Aston Villa (A), 3:0 West Ham (H), 4:3 Wolverhampton (A)

Letzte 5 Spiele Nottingham vs Manchester United: 2:1 (H), 2:3 (A), 0:2 (H), 0:2 (A), 0:3 (H)



Nach 111 Duellen führt Man United den Vergleich mit 53 Siegen zu 34 Niederlagen an. Zu Gast in Nottingham haben die Red Devils mit 22 Pleiten bei nur 19 Erfolgen in 54 Vergleichen allerdings eine leicht negative Bilanz. Auch im ersten Aufeinandertreffen dieser Saison wurde diese Statistik ausgebaut. Forest gewann am 20. Spieltag daheim mit 2:1. Einen Tag vor Silvester hatten die Gäste mit 10:8-Gesamt-Schüssen knapp die Nase vorne.

Das Expected-Goals-Verhältnis lautete aber 0,70:0,76. Im Ligapokal haben die Reds alle fünf Duelle gegen United verloren. Im FA Cup dagegen kann United nur auf einen Sieg, ein Unentschieden und vier Niederlagen zurückblicken. In diesem Kalenderjahr war Man United in der Fremde mit 14 Treffern in den vergangenen fünf Pflichtspielen sehr torgefährlich. Treffen die Gäste am Mittwoch auch mindestens zweimal, wird das von Tipwin mit einer Quote von 1,90 belohnt. Besonders einfach und komfortabel ist die Tipp-Abgabe bei diesem Anbieter über die Tipwin App.

Unser Nottingham - Manchester United Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Schon im Vorjahr stand Manchester United im FA-Cup-Finale, verlor aber gegen den Stadtrivalen Manchester City. Nottingham hatte im laufenden Wettbewerb jüngst gegen die niederklassigeren Gegner Blackpool und Bristol große Probleme. Beide Male war ein Wiederholungsspiel nötig, welches auch einmal in die Verlängerung und einmal ins Elfmeterschießen ging. Schaut man nun auf die Tabelle und die Qualität, fällt ein Tipp bei diesem Duell nicht so schwer.

Sicher haben die Red Devils vor gut zwei Monaten schon bei den Reds verloren. Dieses Mal sind die Männer von Erik ten Hag aber in doppelter Hinsicht auf Wiedergutmachung aus - für die Pleite bei Forest und für die Pleite am vergangenen Wochenende gegen Fulham. Zudem war Man United 2024 in der Fremde gut in Form. Wir sichern den Tipp allerdings mit der „Doppelten Chance“ ab. Zudem erwarten wir einige Treffer, da United auswärts zuletzt sehr treffsicher war.