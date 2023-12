Nottingham - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 30.12.2023

Unser Nottingham - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 30.12.2023 lautet: Seit zwei Spieltagen ist Nuno Espirito Santos als Trainer von Nottingham aktiv. In diesen beiden Partien erzielten die Hausherren insgesamt fünf Tore. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir auch mehrere Treffer.

Kurz vor dem Jahreswechsel fand bei Nottingham ein Trainertausch statt. Nuno Espirito Santos übernahm die „Tricky Trees“ und führte die Mannschaft am letzten Spieltag zum 3:1 Sieg über Newcastle. Inklusive seiner ersten Partie (2:3 vs. Bournemouth) zeigten die Gastgeber vor allem im Angriff ein deutlich besseres Gesicht.

Manchester United gelang am vergangenen Spieltag ein 3:2-Comeback-Sieg gegen Aston Villa. Nachdem die Red Devils drei Treffer in der zweiten Halbzeit erzielten, hofft Erik ten Hag natürlich auf eine Trendwende im Offensivspiel seiner Truppe.

Unser Wett Tipp heute zielt auf „Über 2,5 Tore“ ab, die bei Interwetten eine Quote von 1,70 zum Vorschein bringen.

Darum tippen wir bei Nottingham vs Manchester United auf „Über 2,5 Tore“:

Beide Teams erzielten am letzten Spieltag 3 Tore.

Nottingham ließ bisher 1,8 Gegentore pro Partie zu (16.).

Durchschnittlich fielen in dieser Paarung 3,62 Tore pro Partie.

Nottingham vs Manchester United Quoten Analyse:

Titel spielen für die Red Devils in dieser Spielzeit keine Rolle. Erik ten Hag kämpft mit seiner Mannschaft um die internationalen Plätze. Vor allem auswärts ist Manchester United schlagbar - zuletzt blieben die Gäste drei Gastauftritte in Folge sieglos. Diese schwache Serie führt bei den Buchmachern zu Siegquoten bis 2,27.

Nottingham vollzog kurz vor Weihnachten einen Trainerwechsel und zeigte zuletzt zwei starke Leistungen. Sollten die „Garibaldi Reds“ den dritten Heimsieg dieser Spielzeit erbeuten, reichen die Wettquoten von 2,99 bis 3,10. Für beide Seiten lässt sich eine Begründung herleiten, die den Einsatz eines Sportwetten Gutscheins rechtfertigt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nottingham vs Manchester United Prognose: Fingerzeig am letzten Spieltag

Nuno Espirito Santos ist erst seit zwei Spielen Trainer von Nottingham, doch sein Einfluss auf die Mannschaft ist sofort erkennbar. Noch lernt der Portugiese den Kader kennen. Das bewiesen seine sechs Wechsel in der Startformation zwischen dem ersten (2:3 vs. Bournemouth) und dem zweiten Spiel (3:1 vs. Newcastle).

Die veränderte Spielweise trägt bereits nach etwas mehr als einer Woche Früchte. Beim 3:1-Erfolg gegen Newcastle fuhren die „Garibaldi Reds“ 13 Konter - ein Hauptaugenmerk des ehemaligen Wolves-Coach. Damit sammelte Nottingham 3,3 erwartbare Tore - der beste Wert seit dem Wiederaufstieg in die Premier League.

Ein Torjäger ist unter dem neuen Trainer ebenfalls schnell ausgemacht. Chris Wood erzielte in zwei Partien vier Treffer, drei davon beim 3:1-Sieg gegen Newcastle. Es sieht ganz danach aus, als ob die Offensive der Hausherren erwacht ist.

In der Defensive treten weiterhin eklatante Fehler auf. Nottingham kassierte bislang 1,8 Gegentore pro Spieltag (16.), obwohl die erwartbaren Gegentore (30,2 xGA) etwas besser aussehen. Da ist zum Beispiel Manchester United, das mit 32,3 erwartbaren Gegentoren unter den fünf schwächsten Defensiven der Premier League rangiert.

Nottingham - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nottingham: 3:1 Newcastle (A), 2:3 Bournemouth (H), 0:2 Tottenham (H), 1:1 Wolverhampton (A), 0:5 Fulham (A).

Letzte 5 Spiele Manchester United: 3:2 Aston Villa (H), 0:2 West Ham (A), 0:0 Liverpool (A), 0:1 Bayern (H), 0:3 Bournemouth (H).

Letzte 5 Spiele Nottingham vs. Manchester United: 2:3 (A), 0:2 (H), 0:2 (A), 0:3 (H), 0:3 (A).

Manchester United verlor vor dem letzten Spieltag drei Ligaspiele in Serie, erzielte in über 430 Pflichtspielminuten kein Tor und lag zur Halbzeit mit 0:2 gegen Aston Villa hinten. Nach der Pause kam die Wende, die Red Devils liefen heiß und siegten am Ende mit 3:2. Während dieser Aufholjagd markierte Rasmus Hojlund sein erstes Premier-League-Tor.

Trainer Erik ten Hag und die Anhänger von United hoffen nach dieser Explosion auf eine stark verbesserte Offensive. Während der Hinrunde sammelten die Gäste nur 28,6 erwartbare Tore (11.). Diesen Wert unterboten die Red Devils um -7,6 (21) - die größte Diskrepanz der Liga.

Auf der anderen Seite kassierte United deutlich weniger Gegentreffer (25) als die erwartbaren Gegentore prophezeiten (32,3 xGA). Gleichen sich beide Werte langsam den Endergebnissen an, warten viele torreiche Begegnungen auf Erik ten Hag und sein Team.

Laut den erwartbaren Gegentoren sind die Red Devils eine der fünf schwächsten Defensiven der Premier League. Nottingham erfindet sich seit dem Trainertausch in der Offensive neu. Seid ihr Risikobereit, empfehlen wir bei Interwetten „Nottingham Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 2,40 zu spielen. Euer Wagnis hält sich mit diesem Interwetten Gutschein in Grenzen.

Unser Nottingham - Manchester United Tipp: Über 2,5 Tore

Beide Mannschaften erzielten am vergangenen Spieltag jeweils drei Treffer und zeigten sich torhungrig. Zudem spielt Nottingham mit einer angreifbaren Defensive (1,8 Gegentore pro Spieltag), die United zu Toren einladen wird.