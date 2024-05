Nuggets - Timberwolves Tipp, Prognose, Quoten 07.05.2024

Unser Nuggets - Timberwolves Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 07.05.2024 lautet: Die Nuggets empfangen Minnesota zu Spiel 2 der Western Conference Semifinals und stehen nach der Auftaktniederlage schon gehörig unter Druck. Wir glauben im Wett Tipp heute vor allem an eine Steigerung von Nikola Jokic und sehen die Nuggets daher leicht im Vorteil.

Anthony Edwards ist der aufstrebende Shootingstar der Liga und garantiert Spektakel. So marschierte der explosive Guard in seiner ersten Partie gegen den amtierenden Champion zum Playoff-Career-High von 43 Punkten. Auf der Gegenseite hielt Nikola Jokic mit 30 Punkten noch etwas dagegen, kann aber noch mehr. Zudem sollte Coach Malone mit Anpassungen die Defensive der Timberwolves etwas mehr in Bedrängnis bringen können.

Unser Wett Tipp heute lautet daher: “Sieg Nuggets & Über 205,5 Punkte” mit einer Quote von 2,65 bei Betway.

Darum tippen wir bei Nuggets vs Timberwolves auf “Sieg Nuggets & Über 205,5 Punkte”:

Die Nuggets gewannen 6 der letzten 8 Heimspiele gegen die Timberwolves.

In 7 der letzten 9 Duelle zwischen den beiden Teams fielen mindestens 206 Punkte.

Die Nuggets erzielten in dieser Postseason im Schnitt 107 Punkte pro Partie.



Nuggets vs Timberwolves Quoten Analyse:

Dem amtierenden Champion aus Denver werden auch von den besten Sportwettenanbietern etwas höhere Chancen auf einen Sieg ausgerechnet als dem Gegner aus Minnesota. Daher steht ein Heimsieg mit einer Quote von 1,47 deutlich niedriger in den Büchern als ein zweiter Erfolg der Timberwolves mit einer Quote von 2,85.

Die Over-/Under-Line der Gäste liegt dabei bei 100,5 Punkten, was für unseren Geschmack etwas tief angesetzt ist. Die Wolves kamen bisher immerhin in diesen Playoffs auf einen Schnitt von 115,8 Punkten pro Partie.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nuggets vs Timberwolves Prognose: Kann der Joker diese Serie dominieren?

Die Nuggets schlugen die Lakers in fünf Spielen, zeigten dabei jedoch teilweise ungewohnte Schwächen, sodass es einige sehr knappe Siege brauchte, um vorzeitig in die zweite Runde der Playoffs vorzustoßen. Die Timberwolves hatten gegen das Superstar-Trio aus Phoenix deutlich weniger Probleme und marschierten mit vier Siegen ins Halbfinale der Western Conference.

Tatsächlich konnten die Mannen von Trainer Chris Finch dabei vor allem im Angriff überzeugen, führen das gesamte Playoff-Feld mit einem Offensiv Rating von 124,0 an und stellen das drittbeste Net Rating von +14,4. Dass mit den Nuggets nun eine bessere Defensive als die der Suns wartet, zeigte sich schon in der ersten Partie. Trotzdem konnten die Timberwolves nun das fünfte Spiel in Folge über hundert Punkte erzielen, was vor allem an Superstar Anthony Edwards lag, der im Schnitt in dieser Postseason 33,4 Punkte pro Partie auflegt.

Bei den Nuggets ist Superstar Nikola Jokic noch nicht zu hundert Prozent in dieser Postseason angekommen und könnte noch dominanter in Erscheinung treten. Der Center legt im Schnitt in diesen Playoffs 28,8 Punkte, 14,8 Rebounds und 9,7 Assists auf, was zeigt, auf welch absurd hohem Niveau sich der Serbe bewegt. In Spiel 1 gegen Minnesota wollte der Wurf nicht richtig fallen, am Ende stand nur eine Feldwurf-Quote von 44 Prozent.

Das lag natürlich auch zum Teil an der starken Defense von Rudy Gobert. Der Franzose wird mit ziemlicher Sicherheit der nächste “Defensive Player of the Year” werden und macht auch in dieser Postseason seinem Namen alle Ehre. Es gibt wohl keinen Spieler, der die Abschlüsse in Ring-Nähe nur mit seiner schieren Präsenz so beeinflussen kann wie der Center der Timberwolves, der das beste Defensiv Rating aller Spieler der NBA in dieser Saison mit 104,5 Punkten stellte.

Nuggets - Timberwolves Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nuggets: 99:106 Timberwolves (H), 108:106 Lakers (H), 108:119 Lakers (A), 112:105 Lakers (A), 101:99 Lakers (H).

Letzte 5 Spiele Timberwolves: 106:99 Nuggets (A), 122:106 Suns (A), 126:109 Suns (A), 105:93 Suns (H), 120:95 Suns (H).

Letzte 5 Spiele Nuggets vs. Timberwolves: 99:106 (H), 116:107 (H), 98:111 (H), 115:112 (A), 89:110 (A).



Die Timberwolves stellen mit ihrer Größe ein schwieriges Matchup für die Nuggets dar und konnten zwei der vier Spiele der abgelaufenen Regular Season gegen Denver gewinnen. In diesen Spielen wurden im Schnitt 212,5 Punkte erzielt. Dass Denver im letzten Spiel bei unter hundert Punkten vor heimischem Publikum gehalten wurde, ist eine Seltenheit und gelang in den vorherigen 20 Heimspielen der Nuggets nur drei Teams. Wir rechnen daher mit einer vor allem in der Offensive deutlichen Leistungssteigerung des Teams von Coach Malone, der nicht zuletzt in den letzten Playoffs zeigte, dass er die richtigen Anpassungen im Verlauf einer Playoff-Serie finden kann.

Einen wichtigen Part dabei dürfte Michael Porter Jr. spielen, der bisher überragende Playoffs abliefert. Der Wing der Nuggets kommt im Schnitt auf 23,3 Punkte bei einem beinahe lächerlich starken True Shooting Wert von 68,8 Prozent, auf den sonst eigentlich nur Center mit verhältnismäßig leichten Abschlüssen am Ring kommen. Eine “Porter Jr. Über 18,5 Punkte”-Wette bringt bei den besten Wettanbietern immerhin eine Quote von bis zu 2,02 ein und könnte sich in Verbindung mit einem starken Sportwetten Bonus durchaus lohnen.

Unser Nuggets - Timberwolves Tipp: Sieg Nuggets & Über 205,5 Punkte

Die Timberwolves sind ein sehr ungemütliches Team, das mit Rudy Gobert über einen enorm starken defensiven Anker und mit Anthony Edwards über einen offensiven Superstar verfügt. Die Nuggets haben mit Nikola Jokic jedoch den wohl aktuell besten Offensivspieler der Welt in ihren Reihen und sollten somit auch Lösungen gegen die beste Defensive der NBA finden. Wir gehen von einem spannenden zweiten Spiel in Denver aus, mit einem Heimteam, das sich vor allem im Angriff steigern sollte, um nicht mit einem 0:2-Rückstand nach Minnesota reisen zu müssen.