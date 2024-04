Nuggets - Timberwolves Tipp, Prognose, Quoten 11.04.2024

Unser Nuggets - Timberwolves Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 11.04.2024 lautet: Der Meister aus Denver empfängt im Schlussspurt der NBA die Timberwolves. Aufgrund der starken Defensiven erwarten wir im Wett Tipp heute keinen wilden Schlagabtausch.

Dass die Denver Nuggets in der regulären Saison wieder eine gewichtige Rolle im Kampf um den Top Seed im Westen einnehmen, war abzusehen. Nicht jedoch, dass die Timberwolves drei Spiele vor Ende den amtierenden Meister zum Tanz um den ersten Platz herausfordern würden. Die Timberwolves spielen, getragen von ihrer bärenstarken Verteidigung, eine famose Saison.

Wir glauben, dass die Truppe aus Minneapolis alles in die Waagschale werfen wird, um den Platz an der Sonne im Westen zu halten und wählen daher den Wett Tipp heute „Unter 215,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,70 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Nuggets vs Timberwolves auf „Unter 215,5 Punkte“:

Denver konnte in 2 der letzten 3 Duelle gegen Minnesota nicht die 100-Punkte-Marke überschreiten.

Die Nuggets erzielten in 5 der letzten 7 Spiele nicht mehr als 111 Punkte.

Die Timberwolves konnten ihre Gegner in 4 der letzten 10 Partien unter 100 Punkten halten.

Nuggets vs Timberwolves Quoten Analyse:

Die Timberwolves stehen auf Platz 1 im Westen und gehen trotzdem als klarer Underdog in die Partie gegen die Denver Nuggets. Ein Sieg der Gäste steht daher mit einer Quote von 2,80 in den Büchern der Wettanbieter, während ein Tipp auf die Gastgeber mit einer Quote von 1,43 bewertet wird.

Dass im Duell zweier Top-10-Verteidigungen nicht unbedingt mit vielen Punkten zu rechnen ist, zeigt die Over-/Under-Line bei den Gesamtpunkte-Wetten, die bei 213,5 und Quoten im Bereich von 1,90 liegt. Solltet ihr trotzdem auf eine Partie mit vielen Punkten tippen wollen, empfehlen wir euch als Absicherung die Nutzung einer Freiwette ohne Einzahlung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nuggets vs Timberwolves Prognose: Kann Minnesota den Top-Seed halten?

Die Nuggets gelten weiterhin als absoluter Topfavorit im Westen für die anstehende Postseason. Dass dem amtierenden Meister dabei die Platzierung in der Tabelle in dieser Saison nicht über alle Maße wichtig erscheint, könnte den aufstrebenden Timberwolves in die Karten spielen. Die Nuggets sind schlicht selbstbewusst genug, um es mit jedem Gegner in der Association aufzunehmen, sodass es kaum von Belang ist, ob man in der ersten Runde der Playoffs gegen den Acht- oder Siebtplatzierten ran muss.

Die Spielweise von Denver hat sich derweil kaum verändert. Im Grunde läuft alles über Superstar Nikola Jokic. Der bullige Center ist ein Garant für eine absolute Top-Offensive. Die Nuggets dominieren in den Minuten mit ihrem serbischen Ausnahmekönner so sehr, dass es in den restlichen Minuten schlicht darum geht, halbwegs zu überleben. Jokic legt dabei auch in dieser Saison im Schnitt 26 Punkte, zwölf Rebounds sowie neun Assists auf und kommt dabei auf einen fast absurden True-Shooting-Wert von 65 Prozent.

Dass die Timberwolves tatsächlich berechtigte Chancen auf Platz 1 im Westen haben, hätten sich wohl nicht einmal die größten Fans in Minneapolis ausmalen können. Vor allem die Defensive um Center Rudy Gobert setzte dabei in dieser Saison Maßstäbe. Mit einem Defensive Rating von 110,3 liegen die Timberwolves klar auf dem ersten Platz der Liga.

Mit Anthony Edwards wissen die Wolves zudem einen jungen Superstar in den eigenen Reihen, der auch in dieser Saison wieder wichtige Schritte in der Entwicklung gemacht hat. Der „Ant Man“ ist der Hauptgrund dafür, dass Minnesota mit einem Rating von 117,6 eine immerhin noch durchschnittliche Offensive aufs Parkett zaubert. Er selbst kommt in dieser Spielzeit im Schnitt auf 26 Punkte, fünf Rebounds und fünf Assists.

Nuggets - Timberwolves Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nuggets: 111:95 Jazz (A), 142:110 Hawks (H), 100:102 Clippers (A), 110:105 Spurs (H), 130:101 Cavaliers (H)

Letzte 5 Spiele Timberwolves: 130:121 Wizards (H), 127:117 Lakers (A), 87:97 Suns (A), 133:85 Raptors (H), 113:106 Rockets (H)

Letzte 5 Spiele Nuggets vs. Timberwolves: 98:111 (H), 115:112 (A), 89:110 (A), 112:109 (H), 108:114 (A)

Beide Teams stehen momentan mit einer Bilanz von 55-24 auf den ersten beiden Plätzen der Western Conference, wobei die Timberwolves momentan aufgrund des direkten Vergleichs die Nase vorne haben. Dieser spricht jedoch vor allem vor heimischem Publikum klar für die Gastgeber, die fünf der letzten sechs Spiele in der Mile High City gewinnen konnten. Das letzte Aufeinandertreffen in Denver konnten jedoch die Timberwolves für sich entscheiden, dabei erlaubten sie dem Heimteam nur 98 Punkte. Ob dies wieder gelingen kann, liegt vor allem an der Defensive der Gäste und an der Antwort auf die Frage, ob Nikola Jokic einen guten oder sehr guten Abend erwischt.

Die Timberwolves konnten in keinem der letzten fünf Spiele in Denver mehr als 112 Punkte erzielen, kamen jedoch in nur einer dieser Partien auf „Unter 109 Punkte“. So könnte sich eine „Timberwolves Über 104,5 Punkte“-Wette mit einer Quote von 1,95 durchaus lohnen. Ein solcher Tipp kann auch über die Betway Sportwetten App abgegeben werden.

Unser Nuggets - Timberwolves Tipp: Unter 215,5 Punkte

Die Timberwolves werden topmotiviert in die kommende Partie gegen den amtierenden Meister gehen, auch um den Tiebreaker nicht doch noch an die Nuggets abgeben zu müssen. Dass die Nuggets vor heimischem Publikum eine Macht sind, zeigt nicht zuletzt die starke Heimbilanz in dieser Saison von 32-8. Wir gehen von einem knappen Spiel aus, in dem vor allem die Defensiven beider Teams glänzen können.