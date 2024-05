Nuggets - Timberwolves Tipp, Prognose, Quoten 19.05.2024

Unser Nuggets - Timberwolves Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 19.05.2024 lautet: Der amtierende Champion aus Denver bittet zum alles entscheidenden Spiel 7 gegen die Minnesota Timberwolves. Wir sehen in unserem Wett Tipp heute vor allem Nikola Jokic mit einer Schlüsselrolle, um den Einzug in die Western Conference Finals möglich zu machen.

Wir werden gerade Zeuge einer der verrücktesten Playoff-Serien aller Zeiten, die wohl vor allem den meisten Wettfreunden schon einige Albträume bescherte. Wir trauen uns im kommenden Match keine Prognose über einen Sieger abzugeben und konzentrieren uns daher lieber auf die zu erwartenden Leistungen der einzelnen Spieler im anstehenden Match.

Unsere Wahl fällt in unserem Wett Tipp heute auf “Jokic Über 29,5 Punkte” mit einer Quote von 1,84 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Nuggets vs Timberwolves auf “Jokic Über 29,5 Punkte”:

Nikola Jokic erzielte in den letzten 3 Spielen im Schnitt 32 Punkte.

Der Serbe konnte in 2 seiner letzten 3 Game 7 einer Playoff-Serie mindestens 29 Punkte auflegen.

Die Nuggets brauchen einen starken Scoring-Abend ihres Superstars, um in die Western Conference Finals einzuziehen.

Nuggets vs Timberwolves Quoten Analyse:

Die Wettanbieter trauen sich tatsächlich, einen Favoriten im kommenden Spiel zu benennen und vergeben den Hausherren auf dem Zwei-Weg-Markt eine Siegquote in Höhe von 1,48. Das ist schon bemerkenswert, nachdem der amtierende Champion im letzten Spiel mit einem Rückstand von 45 Punkten aus der Halle geschossen wurde. Den Timberwolves werden mit einer Quote von 2,45 eher Außenseiterchancen zugerechnet.

Im Bereich der Gesamtpunkte erwarten die besten Wettanbieter mit deutscher Lizenz eine eher defensiv geprägte Partie. So wurde die Over-/Under-Line mit 198,5 Punkten und Quoten von etwa 1,87 recht niedrig angesetzt. Im Schnitt wurden in dieser Serie 202,3 Punkte pro Partie erzielt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nuggets vs Timberwolves Prognose: Kann der Joker übernehmen?

Wir geben an dieser Stelle einen kurzen Rückblick auf den Verlauf dieser Serie: Die ersten beiden Spiele gewann der Underdog aus Minnesota in Denver deutlich. Darauf folgten drei überzeugende Siege der Nuggets, nur um im letzten Spiel mit 45(!) Punkten Rückstand unterzugehen.

Der einzige Spieler der Nuggets, der bei der derben Klatsche halbwegs Normalform zeigte, war Nikola Jokic. Der Serbe kam auf 22 Punkte und traf immerhin knapp die Hälfte seiner Würfe. Das kann man von seinem Co-Star Jamal Murray, der mit vier von 18 Würfen kein Scheunentor traf, nicht gerade behaupten.

Die Timberwolves überzeugten mit einer starken Teamleistung, sodass alle Spieler der Starting Five am Ende auf einen Plus-/Minus-Wert von mindestens +20 kamen. Beim Scoring wurde das Team aus Minneapolis natürlich von Anthony Edwards angeführt, der auf 27 Punkte in nur 34 Minuten Spielzeit kam.

Unterstützung erhielt der Guard vor allem von Jaden McDaniels, der neben seiner gewohnt starken Defensive am Perimeter auch quasi nicht daneben werfen konnte und acht seiner zehn Feldwürfe für 21 Punkte traf. Die Timberwolves gewannen das Rebound-Duell mit 62:43 deutlich und konnten auch die eigenen Ballverluste (6) stark in Grenzen halten.

Nuggets - Timberwolves Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nuggets: 70:115 Timberwolves (A), 112:97 Timberwolves (H), 115:107 Timberwolves (A), 117:90 Timberwolves (A), 80:106 Timberwolves (H).

Letzte 5 Spiele Timberwolves: 115:70 Nuggets (H), 97:112 Nuggets (A), 107:115 Nuggets (H), 90:117 Nuggets (H), 106:80 Nuggets (A).

Letzte 5 Spiele Nuggets vs. Timberwolves: 70:115 (A), 112:97 (H), 115:107 (A), 117:90 (A), 80:106 (H).

Bei den Nuggets lief in der Offensive so gut wie gar nichts zusammen. Eine Feldwurf-Quote von 30 Prozent ist einfach schwach, in Kombination mit zwölf Ballverlusten und nur 14 erspielten Freiwürfen steht am Ende die schwächste Leistung eines Jokic-Teams in der Postseason aller Zeiten. Das lag jedoch natürlich nicht am Serben, der sehr wahrscheinlich noch einige Zähler mehr erzielt hätte, hätte Coach Malone beim Stand von 63:93 nicht frühzeitig die Reißleine gezogen und die Reservisten auf die Platte geschickt.

Auch Anthony Edwards spielte demnach nur 34 Minuten und könnte in der kommenden Partie über die volle Distanz wieder locker die 30-Punkte-Marke überschreiten. Bei Happybet findet ihr für eine “Edwards Über 27,5 Punkte”-Wette eine Quote in Höhe von 1,75, die in unseren Augen durchaus vielversprechend erscheint.

Unser Nuggets - Timberwolves Tipp: Jokic Über 29,5 Punkte

Hätten die Nuggets in dieser Serie nicht schon zwei deftige Abreibungen in der heimischen Arena erhalten, würden wir von einem klaren Sieg der Hausherren ausgehen. Tatsächlich würde es zum Verlauf der Serie passen, wenn der amtierende Champion nach einer historischen Abreibung im letzten Spiel nun einen lockeren Blowout-Sieg einfahren könnte. Wir fühlen uns jedenfalls mit einem Tipp auf ein starkes Spiel des wohl aktuell besten Offensivspielers dieses Planeten deutlich wohler!