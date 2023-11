Nürnberg - Düsseldorf Tipp, Prognose, Quoten | 02.12.2023

Unser Nürnberg - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.12.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute erwarten wir aufgrund der besten Offensive der Liga und einer eher schwachen Defensive auf der anderen Seite eine Partie mit vielen Toren.

Der Tabellenvierte aus Düsseldorf muss in Nürnberg zu einem schwierigen Auswärtsspiel antreten. Wir sehen eine Partie auf die Fans zukommen, in der beide Teams eine realistische Chance auf den Sieg haben.

Deshalb tendieren wir in unserem Wett Tipp heute lieber zu „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,85 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Düsseldorf auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Nürnberg blieb bisher nur in 2 der ersten 14 Partien ohne Gegentreffer.

Düsseldorf stellt mit 29 Toren die beste Offensive der gesamten Liga.

In den Spielen von Nürnberg fallen im Schnitt 3,5 Tore in dieser Spielzeit.

Nürnberg vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Ausgeglichener kann eine Partie von den besten Wettanbietern mit deutscher Lizenz kaum beurteilt werden. Auf dem Drei-Weg-Markt wird einem Heimsieg der Nürnberger mit einer Quote von 2,65 nur minimal geringere Chancen eingeräumt als einem Auswärtssieg der Fortuna mit einer Quote von 2,45. Eine mögliche Punkteteilung wird mit einer Quote von 3,70 beziffert.

Ein Tipp auf „Über 3,5 Tore“ steht mit einer recht hohen Quote von 2,45 zu Buche, was ein wenig verwundert, so fallen in den Spielen beider Mannschaften im Schnitt deutlich über drei Treffer.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs Düsseldorf Prognose: Muss Nürnberg die 2. Heimpleite der Saison einstecken?

Der Club aus Nürnberg spielt bisher eine durchwachsene Hinrunde in der 2. Bundesliga und liegt mit 21 Punkten auf Platz 9 der Tabelle. Vier der letzten sieben Partien wurden gewonnen, jedoch setzte es auch drei Niederlagen, darunter zwei deutliche Klatschen beim 1:5 gegen St. Pauli und am vergangenen Spieltag beim 1:4 gegen Karlsruhe. Vor heimischem Publikum musste das Team aus Franken erst eine Niederlage einstecken.

Der Einsatz der Nürnberger in der Defensive ist recht hoch, so gewinnen die Bayern im Schnitt die meisten Zweikämpfe mit 56,1 pro Partie und erringen mit durchschnittlich 10,1 die fünftmeisten erfolgreichen Tacklings im Ligavergleich. Dabei werden jedoch trotzdem zu viele Gegentreffer zugelassen, mit im Schnitt 1,9 pro Spiel liegt man nur auf Rang 13.

Düsseldorfs Offensive brummt in der aktuellen Spielzeit wie eine gut geölte Maschine. Mit 29 Treffern stellt man den besten Angriff der gesamten Liga, obwohl man mit nur 4,8 Schüssen aufs Tor im Schnitt nur auf Rang 10 im Ligavergleich steht. Es mangelt also nicht an Effizienz und Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Kasten.

Im zweiten Spielabschnitt der Partien zeigte sich die Fortuna noch etwas treffsicherer und erzielte 17 der 29 eigenen Tore in den zweiten 45 Minuten. Bester Torschütze der Mannen von Trainer Daniel Thioune in der laufenden Spielzeit ist Linksaußen Christos Tzolis mit sieben Toren. Die meisten Torvorlagen sammelte Shinta Appelkamp mit fünf Assists.

Nürnberg - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:4 Karlsruhe (A), 3:1 Paderborn (A), 1:2 Schalke (H), 3:2 Rostock (H), 2:0 Kiel (A).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 5:3 Schalke (H), 0:1 Fürth (A), 1:3 Wiesbaden (H), 6:3 Unterhaching (Pokal, A), 4:1 Braunschweig (A).

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs. Düsseldorf: 2:0 (H), 6:4 n.E. (H), 1:0 (A), 1:0 (A), 2:0 (H).

Nürnberg konnte die letzten fünf Spiele gegen die Fortuna aus Düsseldorf allesamt für sich entscheiden und musste dabei nur einen einzigen Gegentreffer hinnehmen. In insgesamt 58 Begegnungen der beiden Teams im Profifußball gewann der Club 30 Partien und musste 16 Niederlagen bei zwölf Remis einstecken. Im Schnitt fielen in diesen Spielen 3,00 Tore.

In den Begegnungen der beiden Teams in der 2. Bundesliga zeigt sich die Bilanz etwas ausgeglichener. In 18 Partien behielt Nürnberg neun Mal die Oberhand, Düsseldorf gewann sechs der Spiele, drei Mal endete dieses Duell mit einem Unentschieden.

Wer also auch im anstehenden Duell den FCN im Vorteil und den sechsten Pflichtspielsieg in Folge kommen sieht, könnte seine Nürnberg Düsseldorf Wette mit dem starken Oddset Bonus verbinden, um die Gewinnchancen noch zu erhöhen.

Unser Nürnberg - Düsseldorf Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

In den letzten sechs Pflichtspielen von Düsseldorf erzielte das Team aus der Landeshauptstadt in vier dieser Spiele mindestens vier Treffer. In den letzten vier Pflichtspielen von Nürnberg fielen jeweils „Über 2,5 Tore“ und beide Teams erzielten mindestens einen Treffer. Ein ähnliches Ergebnis erwarten wir auch im kommenden Spiel.