Nürnberg - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 22.04.2023

Die Nürnberger unterlagen zuletzt in Kiel knapp mit 1:2. Dabei präsentierten sich die Gäste vor allem im ersten Durchgang nicht auf Augenhöhe und lagen bereits zur Pause mit 0:2 hinten. Für mehr als den Anschlusstreffer von Felix Lohkemper reichte es nach dem Wiederanpfiff nicht. Zu allem Überfluss flog Jens Castrop in der finalen Phase aufgrund einer Notbremse mit Rot vom Platz. Der Mittelfeldakteur fehlt gegen Düsseldorf.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Düsseldorf auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Nürnberg vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Obwohl die Franken im Max-Morlock-Stadion eine defensive Spielweise an den Tag legen, zeichnet sich am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ eine leichte Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab.

Nürnberg vs Düsseldorf Prognose: „Steigt Düsseldorf in den Kampf um Rang 3 ein?“

Nürnberg - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Um den Rückstand auf den HSV weiter schwinden zu lassen, heißt es, an den starken Leistungen in der Fremde festzuhalten. Sieben Punkte aus den letzten drei Auswärtsspielen attestieren ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein in den gegnerischen Stadien.