Nürnberg - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 06.08.2023

Unser Nürnberg - Hannover Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 06.08.2023 lautet: Nach einem schwachen Auftakt in die neue Saison wollen der Club und die 96er am Sonntag den ersten Dreier einfahren. Dieses Duell verspricht aber am ehesten Treffer auf beiden Seiten.

Den Start in die neue Saison haben sich Nürnberg und Hannover anders vorgestellt. Während der Club in Rostock eine 0:2-Pleite kassierte, kamen die 96er daheim gegen Aufsteiger Elversberg nicht über ein 2:2 hinaus. Die Chance zur Wiedergutmachung bietet sich beiden Teams am Sonntag im direkten Duell.

Bei diesem Aufeinandertreffen zweier Traditionsvereine ist anhand der Wettquoten kein klarer Favorit auszumachen. Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1,60 bei NEObet für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Hannover auf „Beide Teams treffen“:

Nürnberg ging in den letzten 11 Heimpartien in der Offensive nur 3 Mal leer aus

Hannover hat in den letzten 10 Gastspielen 19 Gegentreffer kassiert

Die 96er ließen gegen Elversberg 23 Torschüsse zu - beim Club fehlt am Sonntag Abwehrchef Marquez

Nürnberg vs Hannover Quoten Analyse:

In der Vorsaison landete Nürnberg in der Heimtabelle nur auf Platz 10. Doch auch Hannover glückten in 17 Gastspielen lediglich vier Siege. In der Abschlusstabelle hatte 96 auf Rang 10 dann vier Plätze und sechs Punkte Vorsprung vor dem Club.

Der Blick auf die diversen Sportwetten Apps verrät, dass sich die Buchmacher nach den durchwachsenen Leistungen beider Teams am ersten Spieltag mit einer Favoritenrolle schwer tun.

So gibt es für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten von 2,32. Auf der Gegenseite erscheint auch ein Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 2,91 nicht viel unwahrscheinlicher.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs Hannover Prognose: Welches Team macht erste Fortschritte?

In Nürnberg hatte man nach der Vorbereitung unter dem neuen Cheftrainer Cristian Fiel auf einen guten Start in die neue Saison gehofft. Schon in den Testspielen war der offensiv mutigere Spielstil zu erkennen. Auch am vergangenen Wochenende in Rostock suchte der Club den Weg nach vorne und spielte sich seine Chancen zum Teil sehenswert heraus. Doch wie ein Expected-Goals-Wert von 1,81 der Franken bei einer 0:2-Niederlage zeigt, fehlen im Abschluss immer noch Konsequenz und Cleverness.

Schon in der Vorsaison hatte der FCN mit 32 Treffern die schwächste Offensive der Liga. Zudem ging gegen Hansa die Stabilität in der Defensive flöten, als der neue Abwehrchef Ivan Marquez nach einer halben Stunde verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Der Spanier fällt zu allem Unglück nun auch mehrere Wochen aus. Dadurch müssen nun andere Spieler in die Bresche springen. Zudem wartet auf den neuen Coach viel Arbeit.

Auch in Hannover hatte man sich für den Saisonstart viel vorgenommen. Der Transfer von Marcel Halstenberg von RB Leipzig zu den 96ern hatte zudem eine große Euphorie ausgelöst. Doch der Hoffnungsträger verpasste fast die komplette Vorbereitung und hat Probleme mit seiner Fitness. Gegen den Aufsteiger aus dem Saarland stand Halstenberg in der Startelf, blieb aber nach einer schwachen ersten Hälfte in der Kabine. Nach 38 Minuten lagen die Niedersachsen schon mit 0:2 zurück.

Danach bewiesen die Männer von Trainer Stefan Leitl immerhin Moral und gingen am Ende noch mit einem 2:2 vom Feld. Erstmals seit April 2021 konnte Hannover nach einem 2-Tore-Rückstand noch eine Niederlage vermeiden. Allerdings musste man gegen die SVE 23 Torschüsse hinnehmen. Nur Schalke ließ am ersten Spieltag in Unterzahl gegen den HSV öfters aufs eigene Tor schießen (32). In der Spielzeit 2022/23 hatten die 96er in der Fremde in 17 Partien acht Niederlagen kassiert.

Nürnberg - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 0:2 Rostock (A), 1:1 Arsenal (H), 3:1 Diosgyör (H), 2:2 Hartberg (A), 1:0 Pardubice (H)

Letzte 5 Spiele Hannover: 2:2 Elversberg (H), 3:0 Villarreal (H), 3:0 Duisburg (H), 4:0 Borussia Hildesheim (A), 1:5 Kiel (H)

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs Hannover: 0:3 (A), 0:0 (H), 3:0 (A), 0:0 (H), 2:1 (A)

Die beiden Traditionsvereine standen sich schon 63 Mal gegenüber. Mit 23 Siegen zu 21 Niederlagen hat Hannover ganz knapp die Nase vorne. In den letzten acht Duellen gab es mit dem 3:0 der 96er im Rückspiel der Vorsaison gerade mal einen Heim-Dreier. So sind die Niedersachsen auch seit vier Gastspielen beim Club ungeschlagen.

Die Wette „BTS“ hätte in den vergangenen vier Vergleichen keinen Erfolg gehabt. Dabei fielen in sechs der letzten acht Duelle „mehr als 2,5 Tore“. Mit durchschnittlichen Quoten von 1,74 und 1,61 setzen die Bookies auf Wetten wie „Über 2,5 Tore“ und „BTS“. Für mehr als zwei Tore gibt es in der Betano App mit einer 1,75 aktuell die Top-Quote im Angebot.

Unser Nürnberg - Hannover Tipp: Beide Teams treffen

Ein Ergebnistipp fällt hier schwer. Beide Mannschaften sind sehr mittelmäßig in die neue Saison gestartet und haben noch viel Arbeit vor sich. In dieser Partie kann unserer Meinung nach alles passieren. Am Ende macht ein Tipp auf Tore auf beiden Seiten am meisten Sinn.

Hannover hat in den letzten zehn Gastspielen in der Liga 19 Gegentore kassiert. Nürnberg blieb zuletzt in elf Heimpartien nur dreimal ohne eigenen Treffer. Zudem verspricht der neue, offensive Ansatz des Clubs gegen die wackelige Defensive der 96er ein sehenswertes Spiel.