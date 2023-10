Nürnberg – Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 22.10.2023

Unser Nürnberg - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 22.10.2023 lautet: Wir rechnen mit einem engen Spiel, das Tore auf beiden Seiten mit sich bringt.

Nürnberg wurde vor der Länderspielpause von St. Pauli abgefertigt und musste in der Ferne eine vernichtende 1:5-Niederlage hinnehmen. Der erste Durchgang gestaltete sich ausgeglichen und führte zu einem 1:1. Die Berliner behielten im Duell der Bundesliga-Absteiger gegen Schalke die Oberhand und kamen nach 90 hart umkämpften Minuten zu einem 2:1.

In einem Duell auf Augenhöhe räumen wir beiden Konkurrenten Chancen auf den Sieg ein und rechnen in unserem Wett Tipp heute mit Toren auf beiden Seiten. Für den Markt „Beide Teams treffen“ gewährt Bwin eine Quote von 1,52.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs. Hertha auf „Beide Teams treffen“:

Saisonübergreifend verbuchten die Mittelfranken in 7 der vergangenen 8 Heimspiele mindestens einen Treffer.



In der Ferne sind die Hauptstädter brandgefährlich und trafen in den letzten 3 Spielen 9 Mal.



Beide Teams untermauerten mit 13 (Nürnberg) bzw. 18 Toren (Hertha BSC) in der 2. Bundesliga ihre offensive Durchschlagskraft.



Nürnberg vs. Hertha Quoten Analyse:

Anhand der Nürnberg Hertha Wettquoten lässt sich auf keinen Favoriten im direkten Duell schließen, wenngleich die Buchmacher die Berliner etwas niedriger bewerten und somit Quoten zwischen 2,35 und 2,40 aufrufen. Der Heimsieg bringt Quoten um die 2,80. Wer von unterwegs aus wetten möchte, findet dazu Infos in unserem umfangreichen Sportwetten App Vergleich.

Sechs der vergangenen acht Kräftemessen im Max-Morlock-Stadion endeten zwischen den beiden Konkurrenten mit mehr als 2,5 Toren und lassen die Wettanbieter auch diesmal von mindestens drei oder mehr Toren ausgehen. Darüber hinaus rechnen die Buchmacher mit Treffern auf beiden Seiten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs. Hertha Prognose: Gelingt den Berlinern der dritte Liga-Auswärtssieg am Stück?

Momentan legen die Mannen von Trainer Cristian Fiél Probleme an den Tag und behielten nur in einem der vergangenen fünf Liga-Duelle die Oberhand (2U, 2N). In der Tabelle ging es stetig bergab, derzeit rangiert der Club nur auf dem 13. Platz.

Vor allem defensiv geben die Mittelfranken keine gute Figur ab und müssen sich 18 Gegentore ankreiden lassen. Mit 13 erzielten Treffern legt der Club zudem einen gewissen Zug zum gegnerischen Kasten an den Tag. Lediglich in einem der neun Ligaspiele wurde ein eigener Treffer verpasst. Die Abwehr hielt über die gesamte Saison nur einmal die Null.

In Bezug auf den Kader-Marktwert hat Nürnberg ganze 8,9 Millionen Euro eingebüßt und sich von der Qualität her deutlich verschlechtert.

Die „Alte Dame“ blickt auf einen Aufwärtstrend. Nachdem die ersten drei Liga-Partien ohne eigenen Treffer verloren gingen, konnten zuletzt vier von sechs Spielen siegreich gestaltet werden. In der Tabelle kletterte Hertha auf Rang 9. Der Rückstand auf die Aufstiegszone bemisst fünf Punkte.

Nürnberg - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:5 St. Pauli (A), 1:0 Magdeburg (H), 2:2 Braunschweig (A), 1:1 Fürth (H), 1:3 Kaiserslautern (A).



Letzte 5 Spiele Hertha: 2:1 Schalke (A), 1:2 St. Pauli (H), 3:2 Kiel (A), 3:0 Braunschweig (H), 4:6 Magdeburg (A).



Letzte Spiele Nürnberg vs. Hertha: 1:3 (H), 0:1 (A), 0:2 (H), 3:1 (A), 2:2 (H).



Als Bundesliga-Absteiger haben die Hauptstädter nur ein Ziel vor Augen: Den Wiederaufstieg! Um diesem Ziel näherzukommen, heißt es, die Leistungen auf gegnerischem Boden deutlich zu steigern. Nur zwei der bisherigen fünf Auswärtsspiele führten zu einem Triumph (3N). Vor allem offensiv haben die Mannen von Trainer Pal Dardai in den Stadien des Gegners eine sehr gute Figur abgegeben und trafen in den letzten drei Liga-Auswärtsduellen ganze neun Mal.

Für die offensiven Momente sorgt Neuzugang Haris Tabakovic. Der 29-jährige Stürmer erzielte bislang sieben Tore und ist der mit Abstand beste Angreifer, wobei an den vergangenen drei Spieltagen kein eigener Treffer zustande kam. Bwin ermöglicht für Neukunden einen risikofreien Abschluss einer Nürnberg Hertha Wette. Genauere Informationen sind im Bwin Test ersichtlich.

Unser Nürnberg – Hertha Tipp: Beide Teams treffen

Beide Mannschaften wollen sich in der Tabelle weiter nach oben arbeiten und den jeweiligen Abwehrverbund des Konkurrenten unter Druck setzen. Vor allem die Herthaner sind offensiv brandgefährlich und blicken auf 18 Saisontore. Allein in den letzten drei Auswärtsduellen kamen neun Treffer zustande.