Nürnberg - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 16.12.2023

Unser Nürnberg - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 16.12.2023 lautet: Der HSV und sein Coach Tim Walter stehen am Wochenende unter großem Druck. In unserem Wett Tipp heute trauen wir den Rothosen in Nürnberg aber mindestens einen Punkt zu.

In der jüngsten Vergangenheit blieben die Verantwortlichen des HSV trotz aller Rückschläge ruhig und hielten an Coach Tim Walter fest. Doch mit dieser Geduld könnte es nun bald vorbei sein.

Am vergangenen Wochenende kassierten die Hamburger mit dem 1:2 gegen den SC Paderborn nicht nur die erste Heimniederlage dieser Spielzeit, sondern haben nun auch schon vier Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz.

Das Gastspiel der Rothosen am Samstag in Nürnberg könnte nun zum Schicksalsspiel für den Trainer werden. Wir spielen mit einer Quote von 1.90 bei Interwetten die Wette „Doppelte Chance X/2 & beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs HSV auf „DC X/2 & beide Teams treffen“:

Der HSV hat in der 2. Bundesliga nur 1 von 8 Duellen gegen den Club verloren.

Nürnberg steht in der Heimtabelle nur auf Rang 14.

Der FCN kassierte in den letzten 4 Pflichtspielen 3 Niederlagen.



Nürnberg vs HSV Quoten Analyse:

Hamburg ist nach der Niederlage gegen Paderborn immer noch das beste Heimteam der 2. Bundesliga. In der Auswärtstabelle stehen die Rothosen dagegen mit gerade einmal einem Sieg in acht Partien nur auf dem 12. Platz.

Trotzdem sind die Gäste bei der Nürnberg vs HSV Prognose die leichten Favoriten. So gibt es bei den Bookies, die auch die besten Sportwetten Apps im Angebot haben, durchschnittliche Quoten von 2.06 für einen Auswärtssieg. Ein Erfolg der Hausherren wird mit Quoten von im Schnitt 3.10 gehandelt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs HSV Prognose: Glückt Hamburg der zweite Auswärtssieg?

Nach dem 13. Spieltag hatte Nürnberg nur zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsrang 3. Die Mannschaft von Trainer Cristian Fiel schien sich nach einem etwas holprigen Start stabilisiert zu haben. Dann setzte es zwei bittere Niederlagen gegen den KSC (1:4) und daheim gegen Düsseldorf (0:5). In der Vorwoche schied der Club dann auch noch in Kaiserslautern (0:2) aus dem DFB-Pokal aus. Die Negativserie endete am Wochenende mit einem 1:0 in Elversberg. Beim „Arbeitssieg“ waren viel Willen und Glück nötig.

Anders als in den Wochen zuvor stemmten sich die Franken mit großer Vehemenz gegen eine drohende Niederlage. In Statistiken wie den Schüssen auf das Tor, den Chancen und der Passquote war der FCN dem Gegner unterlegen. Dafür sprach aber die Zweikampfquote für die Nürnberger. Nach 16 Spieltagen steht der Club nun auf Rang 10, hat aber nur vier Zähler weniger auf dem Konto als der kommende Gegner. 31 Gegentore sind der viertschwächste Wert im Unterhaus. Auswärts holte die Mannschaft mehr Punkte (13) als daheim (11).

Sicher hat Tim Walter aus dem HSV eine Einheit geformt. Zudem zeigt Hamburg immer wieder einen mitreißenden Spielstil. Doch nun droht man zum dritten Mal in Folge, unter dem Coach das Ziel „Aufstieg“ zu verpassen. Die Saison ist natürlich noch lang. Und Hamburg beweist unter Walter auch immer wieder eine tolle Moral. Doch die Tatsache, dass es bei der großen vorhandenen Qualität auch so viele Rückschläge setzt, ist bedenklich. Die Mannschaft leistet sich zu viele individuelle Fehler.

So hat Hamburg nur vier der letzten elf Ligaspielen gewonnen. Hinzu kommt das Pokal-Aus. Bei der Hertha hatte man zweimal bis kurz vor Schluss geführt, musste aber doch noch in die Verlängerung bzw. ins Elfmeterschießen. Mit sieben Siegen aus den ersten sieben Heimspielen hatte sich der HSV daheim makellos gehalten. Gegen Paderborn wirkte die Mannschaft jedoch müde und nicht willens, erneut einen Rückstand zu drehen. Walter muss am Samstag erneut seine Viererkette umbauen, da Muheim und Heyer gesperrt fehlen.

Nürnberg - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:0 Elversberg (A), 0:2 Kaiserslautern (A), 0:5 Düsseldorf (H), 1:4 KSC (A), 0:2 Stuttgart (A)

Letzte 5 Spiele HSV: 1:2 Paderborn (H), 3:5 Hertha BSC (A), 2:2 St. Pauli (A), 2:1 Braunschweig (H), 2:4 Holstein Kiel (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs HSV: 0:3 (A), 0:2 (H), 2:1 (H), 2:4 (H), 2:2 (A)



Dieses Duell der beiden Traditionsvereine wurde bereits 87mal ausgetragen. Alleine 64mal war diese Paarung ein Spiel in der Bundesliga. In Liga 2 steht am Samstag das neunte Aufeinandertreffen an.

Bisher konnte der Club den HSV im Unterhaus nur einmal besiegen. Dieser Erfolg kam am 25. Spieltag der Saison 2021/22 mit einem 2:1 daheim zustande. Dem gegenüber stehen zwei Unentschieden und fünf Dreier für Hamburg.

In diesen acht Partien haben die Rothosen gegen die Franken 22 Tore erzielt. Treffen die Hanseaten auch am Samstag mehr als zweimal, gibt es bei Betano dafür eine Quote von 3.05. Weitere Infos über den Bookie liefert unser ausführlicher Betano Test.

Unser Nürnberg - HSV Tipp: „Doppelte Chance X/2 & beide Teams treffen“

Die aktuelle Form und Bilanz des HSV in der Fremde machen den Gästen am Samstag nicht gerade viel Hoffnung. Doch der Club kassierte in den letzten fünf Ligaspielen auch drei Niederlagen, zwei davon daheim.

Seit dem 22. Oktober 2023 sind die Franken ohne Heimdreier. Trotz der aktuellen Krise rechnen wir mit einer Reaktion von Hamburg und trauen den Rothosen mindestens einen Punkt zu. Denn in der 2. Bundesliga spielen die Hanseaten recht gern gegen den Club.