Nürnberg - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten | 07.05.2023

Unser Nürnberg - Kaiserslautern Tipp zum 2.Bundesliga Spiel am 07.05.2023 lautet: Die Roten Teufel reisen mit der schlechtesten Form der Liga zum Club aus Nürnberg. Beide Mannschaften haben an ihrer Schwäche im Angriff zu knabbern.

In Mittelfranken soll ein Sondertrikot zum Thema Gemeinschaft für einen kleinen Push sorgen. Den hat besonders der Angriff der Cluberer nötig, denn kein Team erzielte in dieser Saison weniger Treffer als die abstiegsbedrohten Gastgeber. Kaiserslautern ging in den vergangenen Wochen ebenfalls die offensive Gefahr ab. Wir erwarten eine äußerst umkämpfte Partie und setzen bei NEObet auf Unter 2,5 Tore. Bei diesen Voraussetzungen ist die angebotene Quote von 1,74 mehr als akzeptabel.