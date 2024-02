Nürnberg - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2024

Unser Nürnberg - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.02.2024 lautet: Der Club empfängt die kriselnden Lauterer. Während die Gastgeber im grauen Mittelfeld festsitzen, befinden sich die Gäste mitten im Abstiegskampf. Vor allem die enorm schwache Defensive des FCK spricht für einen Erfolg der Nürnberger.

Zugegeben, es gibt leichtere Spiele für eine Sportwetten Prognose in der zweiten Bundesliga. In den Partien von Kaiserslautern kann einfach alles passieren und auch die Nürnberger überzeugten bisher nicht gerade durch Konstanz. Wir scheuen die Herausforderung jedoch nicht und tauchen in die statistischen Untiefen beider Mannschaften ein, um euch eine möglichst genaue Aussicht auf das kommende Duell zu geben.

Schlussendlich entscheiden wir uns für eine „DC 12 & Beide Teams treffen“-Wette mit einer Quote von 2,20 bei Oddset für unseren Wett Tipp heute und zeigen euch im Verlauf des Artikels, warum wir gerade diese Wette ausgewählt haben.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Kaiserslautern auf „DC 12 & Beide Teams treffen“:

Kaiserslautern stellt die schwächste Defensive der gesamten Liga.

In zwei der letzten drei Partien zwischen Nürnberg und Kaiserslautern trafen beide Mannschaften mindestens ein Mal.

Kaiserslautern spielte in dieser Saison erst drei Mal Unentschieden.



Nürnberg vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Auch die besten deutschen Buchmacher konnten sich in der anstehenden Begegnung zwischen Nürnberg und Lautern nicht für einen Favoriten entscheiden und sehen beide Teams mit einer Quote von jeweils 2,55 mit den gleichen Chancen auf einen Sieg.

Jedoch werden einige Tore erwartet. So liegt die Quote für eine „Über 2,5 Tore“-Wette bei recht niedrigen 1,61. Das verwundert nicht wirklich, tritt mit Kaiserslautern die Schießbude der laufenden Saison im Spiel an und auch Nürnberg konnte sich bisher nicht wirklich durch eine stabile Abwehr auszeichnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs Kaiserslautern Prognose: Wer erlaubt sich im kommenden Spiel defensive Aussetzer?

Die Nürnberger bewegen sich in Wellen durch die Saison und schwanken zwischen dem 13. und dem 8. Platz der Tabelle munter auf und ab. Überzeugenden Auftritten folgen meist deftige Niederlagen und so weiß man nie wirklich, welches Gesicht der Club im nächsten Spiel zeigen wird. Mit 39 Gegentreffern stellen die Nürnberger die viertschwächste Defensive der gesamten Liga.

Immerhin gingen drei der letzten vier Partien nicht verloren, mit Rostock, Osnabrück und Wiesbaden wartete jedoch auch nicht unbedingt die Spitze der Liga auf der Gegenseite. Gegen Hannover, die immerhin momentan auf dem fünften Rang stehen, gab es ein 0:3. In den letzten vier Heimspielen der Nürnberger fielen im Schnitt 3,5 Tore.

Die Lauterer spielen eine unglaubliche Saison, leider jedoch nicht nur im Guten. Nach einem starken Start in die Saison, mit zwischenzeitlich sieben Spielen in Folge ohne Niederlage, sahen die Roten Teufel wie ein waschechter Anwärter auf den Aufstieg auf. Es folgte jedoch eine beispiellose Abwärtsspirale mit neun Spielen in Serie ohne einen Sieg. In diesem Zeitraum setzte es acht Niederlagen. So stehen die Lauterer momentan auf dem 16. Platz der Tabelle und zogen nach zuletzt zwei Niederlagen die Reißleine beim erst kürzlich verpflichteten Trainer Grammozis.

Mit Friedhelm Funkel wurde nun ein alter Hase im deutschen Fußball-Geschäft als Feuerwehrmann verpflichtet, der die Pfälzer wieder in die Erfolgsspur hieven soll. Vor allem in der Abwehr wartet einiges an Arbeit auf den mittlerweile 70-Jährigen. Die Lauterer sind das einzige Team der Liga, die noch keine einzige Weiße Weste in dieser Saison wahren konnten.

Nürnberg - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:1 Wiesbaden (A), 2:2 Osnabrück (H), 0:3 Hannover (A), 3:0 Rostock (H), 0:2 HSV (H).

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 1:2 Paderborn (H), 1:2 Elversberg (A), 3:1 Hertha (A), 4:1 Schalke (H), 0:2 St. Pauli (A).

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs. Kaiserslautern: 0:2 (A), 1:3 (A), 3:3 (H), 0:0 (A), 2:2 (7:8 n.E.) (A).



In der zweiten Bundesliga traten die beiden Teams in bisher 13 Duellen gegeneinander an. Dabei kommen die Nürnberger auf sechs Siege, bei drei Remis und vier Niederlagen. Der Club blieb bisher zu Hause gegen die Roten Teufel ohne Niederlage und konnte fünf der sechs Partien gewinnen, so könnte ein Tipp gegen die kriselnden Lauterer auch für das kommende Spiel durchaus eine Überlegung wert sein und ließe sich hervorragend mit der Nutzung des Oddset Sportwetten Bonus verbinden.

In den sechs Heimspielen der Nürnberger gegen Kaiserslautern fielen im Schnitt 3,8 Tore. Die Gastgeber kommen in dieser Saison in allen absolvierten Spielen auf einen Durchschnitt von 3,3 Toren. In den Spielen der Lauterer fielen sogar durchschnittlich 3,7 Tore.

Unser Nürnberg - Kaiserslautern Tipp: DC 12 & Beide Teams treffen

In 17 der 21 Partien der Roten Teufel in dieser Saison konnten beide Teams mindestens einen Treffer auflegen. Nur drei dieser Spiele endeten in einem Unentschieden. Wir glauben aufgrund der schwachen Defensiven auf beiden Seiten des Feldes, dass auch im kommenden Match beide Mannschaften Torchancen zur Genüge herausspielen können.