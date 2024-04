Nürnberg - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 06.04.2024

Unser Nürnberg - Kiel Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 06.04.2024 lautet: Sein Doppelpack gegen Hertha hat Can Uzun zum jüngsten Spieler gemacht, der mit 18 Jahren 15 Zweitliga-Treffer erzielt hat. Im Wett Tipp heute kommen keine weiteren Tore hinzu.

Fußball-Ästheten schnalzen bei der Qualität von Can Uzun mit der Zunge. Der 18-Jährige erzielte gegen Hertha seine Saisontore 14 und 15. Sein zweiter Treffer im Spiel gegen die Berliner brachte die Clubberer mit 3:1 in Führung. Das reichte am Ende jedoch nicht zum Sieg, denn die “Alte Dame” stellte binnen zwei Minuten auf 3:3. Trifft das Juwel der Franken nicht, fällt die Offensive der Mannschaft von Cristian Fiel in ein düsteres Loch. Uzun schoss knapp 40 Prozent der Tore seiner Mannschaft selbst.

Die Defensive der Störche ist in unserem Wett Tipp heute eine Nummer zu groß. Wir spielen bei ODDSET eine Quote von 3,50 für “Nürnberg Unter 0,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Kiel auf “Nürnberg Unter 0,5 Tore”:

Kiel gewann die letzten 3 Liga-Spiele ohne Gegentor.



Kiel verhinderte in 54 Prozent der Auswärtsspiele ein Gegentor.



Nürnberg erspielte sich bislang nur 51 Großchancen (14.)



Nürnberg vs Kiel Quoten Analyse:

Überspitzt gesagt lautet das Motto im Franken-Angriff “Can Uzun oder Nichts”. Das Offensiv-Juwel erzielte bisher knapp 40 Prozent der Treffer des 1. FCN, doch Großchancen waren im Lande der Nürnberger meistens Mangelware (14.). Somit schreiben die Buchmacher den Hausherren in ihren Sportwetten Apps mit Quoten bis 3,15 die Außenseiterrolle zu.

Kiel hat zuletzt fünf von sieben Zweitliga-Partien für sich entschieden und ist auf bestem Kurs, den zweiten Tabellenplatz zu behaupten. In der Ferne holten die Störche etwas mehr als die Hälfte ihrer Punkte (52 Prozent), sodass die maximale Siegquote von 2,22 sogar noch relativ großzügig ausfällt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs Kiel Prognose: Neue Freude in der Defensive

Aufstiegs-Aspirant Holstein Kiel strahlt in der Rückrunde eine defensive Stabilität aus, an der sich schon einige Liga-Konkurrenten die Zähne ausgebissen haben. Fünf der letzten sieben Zweitliga-Spiele konnten die Gäste ohne Gegentor gewinnen.

Ligaweit gibt es nach dem vorangegangenen 2:0-Heimsieg gegen Rostock kein Team, welches mit den elf Begegnungen ohne Gegentor konkurrieren könnte. Aktuell sind die Störche seit drei Spieltagen in Folge ohne Gegentor.

Insgesamt gibt es nur eine Hintermannschaft im deutschen Unterhaus, die weniger Gegentore als Kiel (1,3 pro Spieltag) zugelassen hat: St. Pauli (1,0). Unerreicht sind aber weiterhin die zwölf Gegentore in der Ferne (1.).

Auswärts erlaubte die Auswahl von Marcel Rapp weniger als einen Gegentreffer pro Partie (12 Gegentore in 13 Gastauftritten). Generell landeten nur 35 Prozent der Gegentreffer außerhalb der eigenen Arena im Kasten der Kieler.

Nürnberg - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 3:3 Hertha (A), 0:2 Ingolstadt (H), 0:2 St. Pauli (H), 1:0 Magdeburg (A), 2:1 Braunschweig (H).



Letzte 5 Spiele Kiel: 2:0 Rostock (H), 2:0 Elversberg (A), 1:0 Karlsruhe (H), 2:2 Hertha (A), 3:4 St. Pauli (H).



Letzte 5 Spiele Nürnberg vs. Kiel: 2:0 (A), 1:2 (A), 2:3 (H), 0:3 (A), 2:1 (H).



Form und Trend sprechen klar für einen Zu-Null-Sieg der Gäste, sofern sie den besten Angreifer der Clubberer, Can Uzun, in den Griff bekommen. Der 18-Jährige erzielte in neun Rückrunden-Spielen neun Treffer und ist das Aushängeschild der Fiel-Mannschaft.

Diese hat ansonsten nur wenig Freude am Offensivspiel. Geblockte Schüsse ausgenommen gab Nürnberg erst 227 Schüsse in dieser Spielzeit ab (17.). Zum Vergleich: Kiel ist in dieser Kategorie das zweitbeste Team mit 307 Abschlüssen.

Zahlen, die sich ebenso in den Statistiken der “erwartbaren Tore” wiederfinden lassen. Kiel stellt mit 45,2 xG einen Top-4-Angriff im deutschen Unterhaus, Nürnberg gehört mit 33,9 erwartbaren Treffern zu den vier schwächsten Angriffsreihen der 2. Bundesliga (15.).

Da Holstein Kiel zuletzt drei Liga-Spiele in Folge mit “Unter 2,5 Toren” im Spiel abgeschlossen hat, ist ODDSET mit einer Quote von 2,20 für “Unter 2,5 Tore” in unseren Überlegungen hoch im Kurs.

Unser Nürnberg - Kiel Tipp: Nürnberg Unter 0,5 Tore

Die Gäste haben exakt die Hälfte ihrer Rückrunden-Spiele ohne Gegentor abgeschlossen. Alle fünf Partien ohne Gegentreffer gelangen den Störchen innerhalb der vorangegangenen sieben Spieltage. Das füttert unsere Bereitschaft, ein gewisses Risiko einzugehen.