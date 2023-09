Nürnberg – Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 01.10.2023

Unser Nürnberg - Magdeburg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.10.2023 lautet: Beide Teams legten zuletzt Probleme an den Tag. Im direkten Duell sehen wir keinen Favoriten, rechnen aber mit Toren auf beiden Seiten.

Der Club zeigte in Braunschweig Nehmerqualitäten und drehte kurz vor der Pause durch Benjamin Goller und Kanji Okunuki einen zwischenzeitlichen Rückstand. Am Ende sprang aber dennoch nur ein 2:2-Remis heraus.

Wir entscheiden uns aufgrund der defensiven Anfälligkeit beider Konkurrenten für den Markt „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,52 bei Betano .

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Magdeburg auf „Beide Teams treffen“:

Nürnberg vs Magdeburg Quoten Analyse:

Ein Blick auf den Drei-Wege-Markt bringt keinen Favoriten zum Vorschein. Die Nürnberg vs Magdeburg Wettquoten gestalten sich somit recht ausgeglichen und bewegen sich zwischen 2.40 und 2.65 für Siegwetten.